5 quán cà phê 'từ sa mạc đến bãi biển' giữa lòng TP.HCM

Từ xe cà phê di động giữa trung tâm đến quán kiểu bãi biển, sa mạc, nhiều mô hình cà phê mới tại TP.HCM đang hút đông người ghé trải nghiệm, check-in.

TP.HCM liên tục xuất hiện những mô hình cà phê mới, độc đáo với không gian được đầu tư mạnh về trải nghiệm và hình ảnh. Không còn đơn thuần là nơi ngồi uống nước, nhiều quán biến không gian thành điểm check-in với concept riêng, từ xe cà phê di động giữa trung tâm thành phố, quán dựng kiểu sa mạc, bãi biển đến những khu vườn fantasy rộng hàng nghìn m2.

Nhờ không gian mới lạ cùng cách bài trí nhiều trải nghiệm, các địa điểm này nhanh chóng thu hút đông bạn trẻ ghé thử, đặc biệt vào buổi chiều và cuối tuần.

Dưới đây, Tri Thức - Znews giới thiệu 5 quán cà phê với mô hình độc đáo đang được quan tâm ở TP.HCM gần đây.

Starbucks Nhà Văn hóa Thanh Niên

Địa chỉ: 21 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hoà, TP.HCM.

Nằm trong khuôn viên nhiều cây xanh của Nhà Văn hóa Thanh Niên, Starbucks Truck gây chú ý với mô hình xe cà phê lưu động. Không gian ngoài trời thoáng đãng, nằm ngay khu vực trung tâm nên từ sáng đến tối luôn có đông người ghé ngồi uống cà phê, trò chuyện hay chụp ảnh.

Dù hoạt động theo kiểu lưu động, quầy vẫn phục vụ gần như đầy đủ menu đồ uống quen thuộc thay vì rút gọn như nhiều xe cà phê khác.

Buổi chiều, khu vực này càng nhộn nhịp khi nhiều bạn trẻ ngồi dưới tán cây, nhìn dòng xe qua lại trên phố Phạm Ngọc Thạch, tạo cảm giác vừa thư thả vừa rất "Sài Gòn".

Vườn Cổ Thụ

Địa chỉ: 43 Đường số 103, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.HCM.

Rộng khoảng 3.000 m2, Vườn Cổ Thụ được thiết kế theo kiểu nhà cổ mộc mạc, nhiều khoảng sân mở và phủ đầy cây xanh, hoa lá. Không gian gợi cảm giác yên bình kiểu nhà vườn xưa, khiến nhiều người liên tưởng đến nét thơ mộng của xứ Huế. Dù chưa có nhiều cây lớn nên một vài thời điểm ban ngày khá nắng, nơi này vẫn hút khách nhờ không gian rộng và nhiều góc ngồi thoáng.

Phía sau quán còn có khu "biển thu nhỏ" với cát trắng, khu vực ngắm hoàng hôn được nhiều người tìm đến vào buổi chiều. Buổi tối, toàn bộ khuôn viên lên đèn vàng lung linh, thường xuyên có các buổi nhạc acoustic vào tối thứ 5, thứ 7 và Chủ nhật.

Lều Coffee & Tea

Địa chỉ: An Phú Sport Park, 90 Song Hành, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Chi nhánh mới của Lều Coffee & Tea gần đây gây chú ý trên mạng xã hội nhờ không gian lấy cảm hứng từ sa mạc và kiến trúc Ai Cập cổ đại. Tông màu đất nung, những khối tường mô phỏng đền đài cùng các vật dụng trang trí kiểu bộ lạc khiến nhiều người có cảm giác như bước vào một phim trường.

Quán có diện tích khá rộng, phần lớn là không gian ngoài trời với nhiều khu vực ngồi thấp, lều vải và góc check-in. Ngoài đồ uống, nơi này còn thu hút nhờ cách bài trí nhiều lớp không gian khác nhau, từ khu ngồi thư giãn đến các góc chụp ảnh mang cảm giác phiêu lưu, hoang dã.

Trạm Hoàng Hôn

Địa chỉ: 1017 Bình Quới, phường Bình Quới, TP.HCM.

Nằm ven sông ở khu Bình Quới, Trạm Hoàng Hôn được thiết kế như một bãi biển thu nhỏ với cát trắng, hàng dừa, ghế lười nhiều màu và khu ngồi sát mép nước để ngắm hoàng hôn.

Quán dựng thêm các tấm ván mô phỏng chèo SUP, tạo cảm giác như ở một bãi biển nghỉ dưỡng. Buổi chiều là thời điểm đông khách nhất khi nhiều người đến chụp ảnh hoặc ngồi nhìn mặt trời lặn phía sông.

Menu của quán khá đa dạng, có nước dừa, đồ uống nhiệt đới và nhiều món ăn vặt. Tối đến, khu vực sân ngoài trời thường có các chương trình ca nhạc, khiến không khí càng nhộn nhịp hơn.

Vườn Thiên Giới

Địa chỉ: 80 Đường 36, phường Thủ Đức, TP.HCM.

Vườn Thiên Giới gây chú ý với mô hình cà phê kết hợp không gian fantasy rộng hơn 1.000 m2. Quán sử dụng nhiều tiểu cảnh mô phỏng khu rừng kỳ ảo với tượng lớn, cây xanh, ánh sáng màu và các chi tiết tạo cảm giác như bước vào một "khu vườn địa đàng".

Không gian được chia thành nhiều khu riêng biệt với lối đi uốn quanh, hồ nước và các góc trang trí đậm chất điện ảnh. Buổi tối, hiệu ứng ánh sáng khiến nơi này càng nổi bật, thu hút nhiều người đến chụp ảnh.

Bên cạnh yếu tố check-in, quán vẫn có nhiều khoảng ngồi thư giãn giữa cây xanh, tạo cảm giác tách khỏi sự ồn ào thường thấy của thành phố.