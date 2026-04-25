Những kiểu đi cà phê 'độc lạ' ở TP.HCM

Ở TP.HCM, cà phê không chỉ là đồ uống mà còn là một phần của nhịp sống. Từ vỉa hè, chung cư cũ đến những góc nhìn máy bay hạ cánh, mỗi kiểu đi cà phê lại mang một trải nghiệm rất khác.

TP.HCM có thể không thiếu những quán cà phê đẹp, nhưng điều khiến thành phố này thú vị hơn nằm ở cách người ta đi cà phê. Không nhất thiết phải là một không gian cầu kỳ, đôi khi chỉ là một góc công viên, một ban công cũ hay một con hẻm nhỏ, nhưng lại đủ để tạo nên những trải nghiệm rất riêng.

Dưới đây là một số kiểu đi cà phê quen thuộc với người dân ở TP.HCM, đồng thời cũng là những trải nghiệm khiến nhiều du khách tò mò khi ghé thăm.

Cà phê bệt

Địa điểm gợi ý: Khu công viên 30/4.

Nhà thờ Đức Bà.

Hồ Con Rùa.

Không bàn ghế cầu kỳ, không điều hoà hay âm nhạc, cà phê bệt là kiểu uống cà phê giản dị và quen thuộc bậc nhất ở TP.HCM. Chỉ cần mua một ly cà phê mang đi, người ta có thể chọn ngay một góc vỉa hè, bậc thềm hay thảm cỏ trong công viên rồi ngồi xuống, vừa nhâm nhi vừa trò chuyện.

Khu vực công viên 30/4 hay Nhà thờ Đức Bà từ lâu đã trở thành "tọa độ" quen thuộc của kiểu cà phê này, đặc biệt vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn. Người đến không chỉ để uống cà phê mà còn để gặp gỡ bạn bè, ngắm dòng người qua lại hay đơn giản là tận hưởng không khí thoáng đãng giữa trung tâm thành phố. Ở đó, giá trị không nằm ở ly cà phê mà ở cảm giác thoải mái, tự do, là một nét rất riêng của nhịp sống TP.HCM.

Cà phê chung cư

Chung cư 42 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn): Sài Gòn Ơi, Oops!. % Arabica. The Letter Coffee, Buihaus…

Sài Gòn Ơi, Oops!. % Arabica. The Letter Coffee, Buihaus… Chung cư 14 Tôn Thất Đạm (phường Sài Gòn): My House, Somewhere in Saigon, Memento Saigon, Cafe Hoàng Thị...

My House, Somewhere in Saigon, Memento Saigon, Cafe Hoàng Thị... Chung cư 145 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành): Mơ Đi Hội, Em có café, Cà Zone...

Mơ Đi Hội, Em có café, Cà Zone... Chung cư 26 Lý Tự Trọng (phường Sài Gòn): The Bancony, Người Tám Chuyện House...

Ở TP.HCM, nhiều chung cư cũ đã trở thành nơi tập trung các quán cà phê nhỏ, tạo nên một "kiểu đi cà phê" khá đặc trưng. Những toà nhà này thường nằm ở khu trung tâm, bên ngoài mang dáng dấp cũ kỹ quen thuộc với các ô ban công xếp lớp, bảng hiệu chen nhau và lối cầu thang hẹp dẫn lên các tầng.

Bên trong, mỗi căn hộ lại được biến thành một quán cà phê với phong cách riêng, từ tối giản, vintage đến hiện đại, nhiều nơi có view nhìn xuống phố đông đúc. Việc đi cà phê ở đây thường bắt đầu từ hành trình tìm quán, leo cầu thang hoặc đi thang máy cũ, rồi mở ra một không gian hoàn toàn khác phía sau cánh cửa.

Không chỉ là điểm hẹn của người địa phương, các khu chung cư cà phê như 42 Nguyễn Huệ, 145 Nguyễn Trãi, 14 Tôn Thất Đạm, 26 Lý Tự Trọng... còn thu hút đông đảo du khách, trở thành một phần thú vị trong trải nghiệm khám phá TP.HCM.

Cà phê ngắm máy bay

Quán gợi ý: Highlands Trường Chinh: 686 Trường Chinh, phường Tân Sơn, TP.HCM.

Hương Cao Nguyên Sky View: 55 Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, TP.HCM.

Phen’s Coffee: 142 Nguyễn Văn Công, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Landing - Milk Tea and Coffee: 138 Nguyễn Văn Công, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Hẹn Rooftop: Tầng 5, 1099 Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, TP.HCM.

Không phải thành phố nào cũng có thể vừa ngồi uống cà phê vừa nhìn máy bay cấtm hạ cánh ở khoảng cách gần. Tại khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều quán đã tận dụng lợi thế này để tạo nên một trải nghiệm khá đặc biệt, thu hút cả người địa phương lẫn du khách.

Từ những góc sân thượng hoặc không gian mở, khách có thể dễ dàng quan sát từng chuyến bay lên xuống, nhất là vào khung giờ cao điểm chiều tối.

Âm thanh động cơ, khoảnh khắc máy bay lướt qua ngay phía trên đầu hay dần hạ thấp độ cao trước khi chạm đường băng mang lại cảm giác khá rõ rệt, đôi khi khiến nhiều người bất ngờ lẫn thích thú. Với không ít người, việc ngồi cà phê và "canh" máy bay đã trở thành một trải nghiệm riêng, khác hẳn với những quán cà phê thông thường.

Cà phê "núp hẻm"

Quán gợi ý: Traffee Tea & Coffee: 351/2 Đ. Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM.

Ấp Cafe: 230/8 Pasteur, phường Xuân Hoà, TP.HCM.

Pờ Café - Tiệm Cà Phê Muối Huế: 160/27 Bùi Đình Tuý, phường Bình Thạnh, TP.HCM.

Lạc Café: 208/1 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hoà, TP.HCM.

Khác với sự ồn ào ngoài mặt đường, những quán cà phê "núp hẻm" từ lâu đã trở thành một nét khá đặc trưng của TP.HCM. Nằm sâu trong những con hẻm nhỏ, các quán này mang lại cảm giác tách biệt rõ rệt, khác hẳn nhịp sống vội vã bên ngoài. Không gian thường không quá lớn, thiên về sự ấm cúng và yên tĩnh, phù hợp để làm việc, đọc sách hoặc ngồi lâu mà không bị làm phiền.

Điểm thú vị là mỗi con hẻm lại mở ra một thế giới riêng, có nơi tối giản, có nơi phủ đầy cây xanh hoặc mang màu sắc hoài cổ. Đôi khi, để tìm được quán, khách phải đi qua vài khúc cua, len lỏi qua những lối nhỏ, nhưng chính điều đó lại làm nên cái "chất" rất riêng của kiểu cà phê hẻm, một trải nghiệm quen thuộc với người dân TP.HCM nhưng lại khá mới mẻ với nhiều du khách.