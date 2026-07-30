Khách 'quay lưng' khi không còn cano ra hải đăng Kê Gà

Dịch vụ cano ra hải đăng Kê Gà tạm dừng khiến các quán ăn, khách sạn mất 10-50% lượng khách. Chính quyền địa phương cho biết cố gắng để mở lại dịch vụ vào cuối tháng 8.

Khách ngồi cano ra mũi Kê Gà, năm 2024.

Nhóm du khách của một homestay gần mũi Kê Gà, xã Tân Thành, Lâm Đồng lập tức hủy phòng khi biết dịch vụ cano đến đây bị tạm dừng.

Minh Nguyệt, chủ cơ sở lưu trú trên, cho biết không có cano, homestay gần như không còn đoàn khách lớn, chỉ còn khách lẻ hoặc gia đình ở ngắn ngày. Vào một số thời điểm thủy triều rút, du khách có thể đi bộ từ đất liền ra mũi - nơi có ngọn hải đăng cao nhất và cổ kính bậc nhất Việt Nam. Tuy nhiên, phương tiện chủ lực vẫn là cano.

"Chúng tôi đành hoàn trả 100% tiền cọc cho khách hủy phòng. Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp để hoạt động lại cano", cô nói với Tri Thức - Znews.

Dịch vụ cano đưa du khách ra mũi Kê Gà đã bị yêu cầu tạm dừng đến khi có thông báo mới. Đây là quyết định được chính quyền địa phương đưa ra sau cuộc làm việc các hộ kinh doanh du lịch tại đây vào ngày 18/7.

Ngọn hải đăng Kê Gà nhìn từ trên cao.

Đến ngày 24/7, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các sở ngành địa phương siết chặt bảo đảm an toàn hoạt động của phương tiện thủy nội địa, đồng thời tăng cường kiểm tra. Động thái diễn ra trong bối cảnh Lâm Đồng có nhiều loại hình vận tải, du lịch đường thủy hút khách như tuyến tàu cao tốc Phan Thiết - Phú Quý, cano tham quan Hòn Tranh, Kê Gà hay mô tô nước tại biển Mũi Né.

Mũi Kê Gà là điểm du lịch nổi tiếng đối với du khách đến Phan Thiết. Khu vực đất liền lân cận, cách mũi khoảng 500 m, có khoảng 6 quán ăn, một số cơ sở lưu trú và 3 đơn vị vận chuyển khách bằng cano. Hơn một tuần qua, sau khi dịch vụ cano bị tạm dừng, các cơ sở nêu trên chứng kiến lượng khách và doanh thu sụt giảm ngay giữa đợt cao điểm du lịch hè.

Du khách thưởng thức hải sản khi cắm trại qua đêm trên mũi Kê Gà.

Tương tự, Thành Đạt, chủ quán cơm niêu hải sản Thành Đạt Kê Gà, cho biết lượng khách đến quán giảm khoảng 15-20% so với thời điểm còn cano hoạt động.

Theo anh, ngọn hải đăng là lý do để du khách đến Kê Gà và ở lại vui chơi, bởi các điểm tham quan khác đều cách khá xa. Việc cano tạm dừng khiến nhiều du khách hủy hoặc đổi lịch trình.

Hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nhiều, nhưng theo Đạt, đây là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn. Anh mong chính quyền địa phương sớm có phương án tiếp theo để khôi phục hoạt động vận chuyển, giúp việc buôn bán sớm trở lại bình thường.

Đồng quan điểm, chủ một quán hải sản có 2 chi nhánh tại khu vực này cho biết khi cano tạm dừng, du khách sẽ nhanh chóng chuyển sang vui chơi ở Phan Thiết, Mũi Né.

Khi thống kê lượng khách trong 10 ngày qua (19-28/7), anh ghi nhận mức giảm 40-50%, nhưng vẫn phải duy trì nhiều chi phí điện nước, nhân viên... để phục vụ khách hiện có. Điều này khiến quá trình vận hành khó khăn.

"Trong thời gian hoàn thiện thủ tục, tôi mong chính quyền địa phương có thể xem xét đầu tư xây dựng bến thủy nội địa. Trước mắt, tạm thời cho phép hoạt động cano tại bến thủy như trước đây", chủ quán bày tỏ.

Cảnh bình minh, hoàng hôn và bầu trời đầy sao tại Kê Gà, năm 2024.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Thành, việc tạm dừng toàn bộ cano ra hải đăng Kê Gà nhằm rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và bảo đảm an toàn trước khi cho hoạt động trở lại.

Việc tạm dừng được thực hiện sau đợt kiểm tra đối với các phương tiện thủy nội địa trên địa bàn, các hộ kinh doanh đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bến bãi theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Đồng thời, xã cũng lấy ý kiến các sở ngành chuyên môn về hoạt động của bến cano ra hải đăng.

Vị lãnh đạo nhìn nhận việc tạm dừng cano đưa du khách ra hải đăng trước mắt sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến dịch vụ du lịch, ăn uống trong khu vực. Tuy nhiên, đây là điều phải làm để đảm bảo an toàn về sau.

Địa phương phấn đấu hoàn tất việc rà soát và cho phép hoạt động trở lại vào cuối tháng 8, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Cách trung tâm Phan Thiết khoảng 30 km, mũi Kê Gà tập hợp nhiều phiến đá xếp thành hình đầu gà, bao quanh là bãi biển trong xanh và ngọn hải đăng lâu đời bậc nhất Đông Nam Á. Nơi đây thu hút nhiều du khách đến tắm biển, tham quan, cắm trại qua đêm để ngắm sao, đón bình minh và hoàng hôn. Về ngành du lịch tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, Lâm Đồng đón gần 12 triệu lượt khách, đạt 47,83% kế hoạch năm và tăng 18,08% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 33.310 tỷ đồng , tương đương 46,95% kế hoạch năm.