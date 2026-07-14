Chỉ còn Messi ở lại 'đi bộ' trên sân World Cup

World Cup 2026 chứng kiến các lão tướng ở ngưỡng tuổi 40 phá vỡ ranh giới thể lực trong bóng đá đỉnh cao, nhưng hiện chỉ còn duy nhất Lionel Messi trụ lại ở giai đoạn quyết định.

World Cup 2026 quy tụ các huyền thoại của bóng đá thế giới như Ronaldo, Messi, Modric. Ở ngưỡng tuổi 40, họ đều đã trở thành những lão tướng trong thế giới bóng đá. Ảnh: World Soccer Talk.

World Cup năm 2026 có những tình huống gợi nhắc World Cup 2006: Cristiano Ronaldo vẫn thực hiện quả phạt đền cho Bồ Đào Nha, Lionel Messi vẫn ghi bàn cho Argentina, và Luka Modric vẫn tiếp tục dẫn dắt lối chơi của Croatia.

Nếu như trước đây, những cầu thủ ngoài 35 tuổi hiếm khi xuất hiện tại World Cup, thì ở giải đấu năm 2026, họ chiếm khoảng 6% trong tổng số cầu thủ của 48 đội tuyển.

Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của giải đấu vẫn hiện hữu khi bước vào giai đoạn quyết định: trong số các lão tướng tuổi 40, chỉ còn Messi kiêu hãnh sải bước tiếp, trong khi những người đồng cấp khác đều dừng bước.

Hình ảnh anh thong dong "đi bộ" trên sân để cảm nhận nhịp độ trận đấu là minh chứng rõ nét cho nghệ thuật biến gánh nặng thời gian thành lợi thế về tư duy.

Vì sao các huyền thoại vẫn tỏa sáng ở tuổi 40?

Nhờ những tiến bộ trong khoa học và y học, cùng động lực từ các hợp đồng, quảng cáo và khoản tài trợ lớn, nhiều cầu thủ vẫn đang tìm mọi cách để kéo dài sự nghiệp. Xét trên diện rộng, tỷ lệ cầu thủ bước sang tuổi 30 tại World Cup đang tăng dần theo thời gian. Gần 1/3 số cầu thủ tham dự World Cup 2026 là từ 30 tuổi trở lên.

Họ là những ngôi sao hàng đầu trong bóng đá thế giới. Ronaldo, Messi và Modric đều đã thống trị danh hiệu Quả bóng vàng, giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong bóng đá thế giới, suốt hai thập kỷ qua, kể từ lần đầu góp mặt ở World Cup.

Tuổi tác là chủ đề lớn của World Cup năm nay. Ảnh: Reuters.

Không chỉ các huyền thoại hàng đầu, giải đấu năm nay cũng chứng kiến những gương mặt lớn tuổi gây bất ngờ. Nổi bật là thủ môn Vozinha 40 tuổi của Cape Verde. Anh trở thành hiện tượng trên mạng xã hội sau khi giữ sạch lưới cho Cape Verde trong trận ra quân quả cảm, giành kết quả hòa trước tuyển Tây Ban Nha.

Vozinha còn giúp Cape Verde cầm chân Argentina đến hết thời gian thi đấu chính thức, trước khi để thua trong hiệp phụ ở vòng loại trực tiếp.

Chính các cầu thủ kỳ cựu cũng ý thức rất rõ về tuổi tác của mình. Messi từng cho biết trước giải đấu rằng thể trạng sẽ quyết định vai trò của anh trong đội tuyển Argentina, nhà đương kim vô địch World Cup.

Thực tế, vai trò của Messi vẫn đặc biệt quan trọng. Trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng World Cup dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Messi đang là một trong những ứng viên hàng đầu.

Ở trận gặp Ai Cập tại vòng 1/16, khi Argentina bị dẫn trước, Messi kiến tạo giúp đội nhà rút ngắn tỷ số ở phút 79 trước khi tự ghi bàn gỡ hòa chưa đầy 5 phút sau đó. Phong độ của Messi khiến nhiều người bất ngờ.

Anh phá nhiều kỷ lục trong kỳ World Cup này, trong đó có thành tích trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 8 trận đấu World Cup liên tiếp. Messi cũng đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu.

Những màn trình diễn đó khiến một số nhà quan sát đặt giả thuyết về khả năng Messi vẫn sẽ tiếp tục dự World Cup 2030.

Trong bóng đá hiện đại, 40 tuổi vẫn thường được xem là thời điểm cận kề giải nghệ. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, có một thực tế phổ quát là đến khoảng 40 tuổi, phần lớn vận động viên không còn nền tảng thể lực như khi còn trẻ. Trong bóng đá, đây thường được xem là thời điểm cận kề giải nghệ. Đối với nhiều cầu thủ, việc giải nghệ không hề dễ dàng.

Ông Jarrod Spencer, nhà tâm lý học thể thao từng làm việc với các vận động viên và cầu thủ nổi tiếng, nhận định: "Đối với một số người, giải nghệ giống như việc họ phải đối diện với chuyện sinh tử. Họ phải trải qua những giai đoạn mất mát và đau buồn trước khi có thể đi đến sự chấp nhận".

Theo ông, nhiều năm được ca ngợi vì năng lực thi đấu, rồi phải chấp nhận rằng mọi thứ đã kết thúc là điều rất khó vượt qua đối với các vận động viên và cầu thủ nổi tiếng.

Việc giải nghệ còn trở nên đặc biệt khó khăn với các cầu thủ nổi tiếng, bởi người hâm mộ vẫn muốn được chứng kiến thần tượng thi đấu, đồng nghĩa với việc cầu thủ dù lớn tuổi vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền.

"Sự thật là thể thao chuyên nghiệp luôn gắn với tiền bạc. Mọi cầu thủ đều cố gắng kéo dài sự nghiệp lâu nhất có thể để kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Họ làm vậy không chỉ vì bản thân họ, mà còn rất nhiều người khác cũng đang kiếm sống nhờ họ”, ông Spencer nói.

Công thức thách thức thời gian

Theo các chuyên gia, việc kéo dài sự nghiệp của cầu thủ đến từ nhiều thay đổi quan trọng diễn ra trong những năm gần đây.

Các chương trình tập luyện hiện được xây dựng cá nhân hóa theo nhu cầu riêng của từng cầu thủ. Thời lượng thi đấu và thời gian phục hồi được kiểm soát chặt chẽ nhằm giúp họ đạt trạng thái tốt nhất ở giai đoạn quyết định.

"Các bạn thấy Messi thi đấu, có lúc anh ấy chỉ đi bộ trên sân. Mọi người hiểu lầm rằng Messi đi bộ vì anh ấy đã 39 tuổi, nhưng anh ấy đi bộ để nhìn ra khoảng trống thích hợp, nhận bóng ở vị trí thuận lợi nhất và sau đó tạo ra sự khác biệt", cựu tuyển thủ Argentina Pablo Zabaleta, đồng đội của Messi tại World Cup 2014, phân tích.

Thay vì triết lý "chạy đến khi kiệt sức" phổ biến trong thế giới bóng đá thập niên 1980, các phương pháp hiện nay chú trọng việc phục hồi và tái tạo năng lượng sau những buổi tập cường độ cao.

Ông Riley Williams, Giám đốc Trung tâm Y học FIFA thuộc Bệnh viện Phẫu thuật Đặc biệt, cho hay: "Những cầu thủ đẳng cấp rất có giá trị. Ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển, người ta đều phải liên tục theo dõi, tìm phương án bảo vệ các cầu thủ ngôi sao tốt nhất có thể, nhằm duy trì phong độ lý tưởng nhất".

Theo ông Andy Galpin, nhà khoa học thể thao từng làm việc với nhiều vận động viên nổi tiếng, nếu áp dụng đúng phương pháp, sự nghiệp của một vận động viên chuyên nghiệp có thể kéo dài thêm từ 3 đến 5 năm.

Theo ông Claudius Muller, nhà khoa học thể thao của Catapult, đơn vị hợp tác với hơn một nửa số đội tuyển dự World Cup, các áo gắn cảm biến GPS giúp theo dõi tốc độ và quãng đường di chuyển của cầu thủ. Công nghệ này cho phép HLV điều chỉnh thời lượng thi đấu hợp lý với thể lực của cầu thủ, đồng thời hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm các nguy cơ.

Những tiến bộ trong phẫu thuật và vật lý trị liệu cũng góp phần quan trọng. Theo ông Williams, các chấn thương từng được xem là có thể chấm dứt sự nghiệp của cầu thủ hiện có thể được điều trị bằng các chương trình phục hồi chuyên biệt. "Danh sách những chấn thương khiến cầu thủ phải giải nghệ đã giảm đáng kể trong 20 năm qua", ông Williams nói.

Ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, các cầu thủ ngôi sao luôn được quan tâm chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Reuters.

Ngày càng ít vận động viên đỉnh cao sống theo kiểu "làm hết sức, chơi hết mình" từng được đề cao trước đây.

Ông Michael Joyner, nhà nghiên cứu về sinh lý học của các vận động viên ưu tú, nhận định: "Lối sống ưa tiệc tùng đã giảm rất nhiều". Theo ông, các cầu thủ hiện duy trì việc rèn luyện quanh năm, đồng thời có đội ngũ huấn luyện viên, đầu bếp và chuyên gia massage hỗ trợ quản lý chế độ ăn uống cũng như tập luyện.

Cầu thủ đẳng cấp hiện rất có ý thức giữ mình bởi một sự nghiệp kéo dài cũng mang lại phần thưởng tài chính lớn.

Ronaldo, 41 tuổi và là cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân tại World Cup 2026, trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên sở hữu khối tài sản vượt 1 tỷ USD trong tháng 10/2025, sau khi gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Al-Nassr của Saudi Arabia. Không lâu sau, Messi cũng gia nhập nhóm tỷ phú USD nhờ hàng loạt hợp đồng tài trợ và thương mại.

"Bây giờ các vận động viên quan tâm nhiều hơn đến cách bản thân ăn uống, ngủ nghỉ, phục hồi. Họ xem cơ thể như khoản đầu tư lớn nhất của bản thân. Hiện nay, phần lớn các cầu thủ trẻ mới bước vào bóng đá chuyên nghiệp đều rất hiếm khi uống rượu, thậm chí hoàn toàn không uống", ông Alexander Weber, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Trường Y Keck thuộc Đại học Nam California, cho biết.

Dù không ai có thể thi đấu mãi mãi, các chuyên gia cho rằng giới hạn tuổi tác của những vận động viên ưu tú vẫn có thể được kéo dài hơn nữa.

"Nếu vào năm 2006 có ai nói Ronaldo sẽ vẫn đá chính cho Bồ Đào Nha sau 20 năm và ghi 3 bàn ngay từ vòng bảng World Cup, hẳn nhiều người sẽ không tin. Liệu rồi đây có xuất hiện những cầu thủ lớn tuổi hơn cả Ronaldo không? Không gì là không thể”, ông Williams nói.