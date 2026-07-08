Tình bạn của Chủ tịch FIFA và ông Trump gây chú ý

Mối quan hệ được xây dựng trong nhiều năm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang thu hút sự quan tâm bên lề World Cup.

Việc Tổng thống Donald Trump công khai thừa nhận đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để đề nghị hủy án treo giò của tiền đạo Folarin Balogun đã khiến dư luận thêm chú ý đến mối quan hệ giữa hai người.

Sự can thiệp này lập tức phát huy tác dụng khi Balogun được xóa án phạt. Dù tuyển Mỹ sau đó vẫn bị loại ở vòng 16 đội, tầm ảnh hưởng từ cuộc gọi của ông Trump cùng mối quan hệ giữa ông và Chủ tịch FIFA đã trở thành chủ đề gây xôn xao và tranh cãi dữ dội trong giới bóng đá toàn cầu.

Cuộc gọi giữa hai nhân vật quyền lực

Theo CNN, ngày 6/7, ông Trump chính thức xác nhận có cuộc gọi giữa ông và ông Infantino: "Tất cả những gì tôi làm chỉ là đề nghị xem xét lại án treo giò. Tôi không bảo ông ấy phải làm gì, tôi cũng không thể bảo ông ấy phải làm gì". Ông Trump cho biết một ủy ban độc lập đã xem xét lại sự việc và đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Trong khi đó, thông qua tài khoản truyền thông chính thức của FIFA trên nền tảng X, ông Infantino khẳng định cuộc gọi từ ông Trump là điều hoàn toàn bình thường: “Tôi thường xuyên trao đổi với Tổng thống Mỹ về các vấn đề liên quan đến World Cup, và trong vụ việc này, tôi có nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Donald Trump.

Tôi cũng thường xuyên nhận cuộc gọi từ các nguyên thủ quốc gia, quan chức chính phủ, các bên liên quan trong giới bóng đá và lãnh đạo doanh nghiệp trên khắp thế giới về nhiều vấn đề khác nhau”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ thẻ đỏ trong cuộc gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington, ngày 28/8/2018. Ảnh: Reuters.

Ông Infantino cho biết trong cuộc gọi với ông Trump, ông đã giải thích để ông Trump hiểu rằng, vụ việc liên quan tới tiền đạo Balogun được các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA xem xét. Vụ việc phải được giải quyết theo đúng quy trình bởi cơ quan có thẩm quyền.

Dù vậy, tình bạn giữa ông Trump và ông Infantino, hai nhân vật quyền lực hàng đầu trong giới chính trị gia và giới bóng đá quốc tế, vẫn khiến công chúng hào hứng quan tâm.

Tình bạn khăng khít nhờ World Cup

Theo USA Today, sự quan tâm của ông Trump đối với bóng đá gia tăng sau khi Mỹ giành quyền đồng đăng cai World Cup trong năm 2018. Khi đó, ông Trump đã tiếp đón Chủ tịch FIFA tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên.

Ông Infantino, người giữ cương vị Chủ tịch FIFA từ năm 2016, gây chú ý khi tặng ông Trump một thẻ vàng và một thẻ đỏ trong cuộc gặp tại Nhà Trắng. Kể từ đó, quan hệ giữa hai người ngày càng gắn bó. Năm 2020, họ dùng bữa tối cùng nhau bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, nơi ông Infantino gọi ông Trump là "người bạn tuyệt vời của tôi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm cúp World Cup bên cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington D.C., ngày 22/8/2025. Ảnh: Reuters.

Cũng trong năm 2020, ông Trump mời Chủ tịch FIFA tới Nhà Trắng dự lễ ký kết Hiệp định Abraham - thỏa thuận nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và một số quốc gia Arab - trong bối cảnh FIFA cũng tăng cường quan hệ với Saudi Arabia.

Ông Infantino công khai chúc mừng ông Trump ngay sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, đồng thời, ông Infantino có ghé thăm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump trong giai đoạn chuyển giao quyền lực. Sau đó, ông Infantino cũng tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Trump và nói rằng hai người "có một tình bạn tuyệt vời".

Sau lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ hai của ông Trump, Chủ tịch FIFA từng viết trên Instagram: "Cùng nhau, chúng ta sẽ không chỉ đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại mà còn đưa cả thế giới vĩ đại trở lại".

Minh chứng rõ nét nhất cho mối quan hệ gần gũi giữa ông Infantino và ông Trump là Giải thưởng Hòa bình FIFA mới được FIFA lập ra vào tháng 11/2025, không lâu sau khi ông Trump phàn nàn rằng ông thất vọng vì không được trao Giải Nobel Hòa bình.

Giải thưởng này sau đó được trao cho Tổng thống Mỹ. Khi trao giải, ông Infantino ca ngợi ông Trump vì "cam kết không lay chuyển trong việc thúc đẩy hòa bình và đoàn kết trên toàn thế giới".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trên sân khấu cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khi được trao Giải thưởng Hòa bình FIFA trong lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy, Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: Reuters.

Tại lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 hồi tháng 12/2025, Chủ tịch FIFA đã trao cho ông Trump một chiếc cúp mạ vàng khắc tên ông cùng một tấm huy chương.

Trước thềm FIFA Club World Cup 2025, chiếc cúp khổng lồ do hãng Tiffany chế tác với lớp mạ vàng 24 karat từng được trưng bày tại Phòng Bầu dục. Trong một cuộc phỏng vấn với DAZN, ông Trump tiết lộ ông từng hỏi FIFA khi nào họ sẽ lấy chiếc cúp về và được trả lời: "Ông có thể giữ nó mãi mãi trong Phòng Bầu dục. Chúng tôi sẽ làm một chiếc mới".

Ngoài ra, ông còn được tặng một bản sao mạ vàng của cúp World Cup. Khi trao tặng, ông Infantino nói đây là món quà "chỉ dành cho những nhà vô địch".

Cho đến nay, ông Trump vẫn chưa trực tiếp dự khán một trận đấu nào tại World Cup. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Infantino cho biết ông Trump dự kiến sẽ cùng ông dự khán trận chung kết World Cup và trao cúp cho đội vô địch.