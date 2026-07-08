Thấy gì khi Messi 'già, thấp, chậm' vẫn thống trị World Cup?

Lionel Messi 39 tuổi, cao 1,70 m, thấp hơn hầu hết mọi hậu vệ phải đối đầu. Messi chưa bao giờ nổi tiếng vì tốc độ vượt trội, hiện tại anh còn chậm hơn trước vì tuổi tác.

Thế nhưng, theo dõi World Cup 2026, rất khó để chỉ ra cầu thủ nào có thể tạo nên sức ảnh hưởng tại giải đấu lớn hơn Messi. Tính đến trận đấu loại trực tiếp giữa Argentina và Ai Cập, Messi đã ghi 8 bàn, thành tích này còn nhỉnh hơn 1 bàn so với tiền đạo trẻ người Pháp Kylian Mbappe, dù khoảng cách tuổi tác giữa hai ngôi sao bóng đá lên tới 12 tuổi.

Vì sao ngay cả khi không có lợi thế xét về tuổi tác, thể hình và tốc độ, Messi vẫn có thể là người chơi hay nhất trên sân, có khả năng dẫn dắt đội tuyển Argentina trên sân, và là ngôi sao sáng chói của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh?

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi

Nhiều người ngạc nhiên về Messi, vì lâu nay chúng ta thường tin rằng điều tạo nên một vận động viên vĩ đại nằm ở thể chất: Tốc độ, chiều cao, sức mạnh, nền tảng thể lực. Nếu đánh giá theo tiêu chí đó, Messi là ngoại lệ. Nhưng theo The Conversation, bóng đá chưa bao giờ là cuộc so tài thuần túy về thể chất.

Messi bật khóc khi Argentina lội ngược dòng, chiến thắng tuyển Ai Cập đầy ngoạn mục trong trận đấu loại trực tiếp. Ảnh: Reuters.

Huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff đã nhìn ra điều này từ nửa thế kỷ trước và từng nói: "Tốc độ là gì? Báo chí mảng thể thao thường nhầm lẫn giữa tốc độ và khả năng quan sát. Nếu tôi bắt đầu tăng tốc sớm hơn cầu thủ khác, người ta thoạt nhìn tưởng là tôi nhanh hơn”.

Thực tế, cầu thủ nhanh nhất không phải lúc nào cũng là người có đôi chân nhanh nhất. Họ thường là người xuất phát sớm hơn và đến đích trước, đơn giản vì họ có khả năng quan sát tốt. Điều được nhìn nhận là tốc độ nhiều khi lại là lợi thế đến từ khả năng nhận biết tình huống sớm hơn.

Hãy theo dõi Messi trong vài giây trước khi anh nhận bóng. Quan sát anh khoảng 30 giây khi bóng còn ở xa, sẽ thấy đầu của Messi không bao giờ chịu yên. Anh liên tục ngoái nhìn tứ phía, rồi lại nhìn về phía có đồng đội đang cầm bóng.

Những chuyển động ấy thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng thực tế, Messi thu thập được những thông tin toàn diện trên sân, trong khi nhiều cầu thủ khác chưa kịp nhận ra hoặc không khai thác hiệu quả thông tin, vì họ ít quan sát hơn.

Khi bóng đến chân, Messi đã biết các đồng đội và đối phương đang ở đâu, cũng như khoảng trống nào đang xuất hiện.

Khống chế bóng, xoay người hướng nào, tung ra đường chuyền thế nào để xé toang hàng phòng ngự đối phương chỉ là bước cuối cùng trong cả quá trình quan sát liên tục của Messi. Thực tế, phần việc khó nhất đã được Messi hoàn tất từ trước khi chân anh chạm vào bóng.

Điều gì làm nên sự vĩ đại trong bóng đá?

Trong thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu cách các cầu thủ thu thập thông tin trước khi nhận bóng. Họ gắn các cảm biến chuyển động trên đầu cầu thủ, việc nghiên cứu diễn ra tại các học viện đào tạo bóng đá trẻ, cho đến các câu lạc bộ chuyên nghiệp, nhằm ghi nhận cách cầu thủ quan sát trận đấu.

Điều được đo lường là khả năng quan sát không gian, hay hiểu đơn giản hơn là thói quen liên tục quét tầm nhìn bao quát sân cỏ.

Câu hỏi đặt ra rất đơn giản: Các cầu thủ quan sát nhiều đến mức nào trước khi nhận bóng, và điều đó có tạo ra khác biệt hay không? Câu trả lời khá thống nhất trong các nghiên cứu.

Những cầu thủ quan sát nhiều hơn trong vòng vài giây trước khi nhận bóng thường thực hiện đường chuyền nhanh hơn, dứt khoát hơn, sẵn sàng đưa bóng lên phía trước, tạo tình huống đột phá, thay vì chuyền bóng về để giữ an toàn. Cầu thủ quan sát tốt thường là người tạo ra nhiều đường chuyền tấn công nguy hiểm hơn, họ có thể kiến tạo tình huống cho đồng đội.

Messi ghi bàn trong trận đấu loại trực tiếp gặp Ai Cập, giúp Argentina lội ngược dòng với chiến thắng 3-2, tiến vào tứ kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Nghiên cứu chỉ ra kỹ năng quan sát của cầu thủ có hai mục đích khác nhau. Mục đích đầu tiên là định hướng: Quan sát để biết toàn bộ cục diện trên sân, xác định các lựa chọn, nhận diện nguy cơ, dự đoán khoảng trống để khai thác.

Mục đích thứ hai là xác định mục tiêu: Những quan sát ngay trước khi thực hiện đường chuyền giúp chuyền bóng trúng đích hơn.

Trong đó, mục đích quan sát để định hướng hay bị xem nhẹ. Quan sát từ khi bóng còn ở xa là việc làm thầm lặng, chủ yếu phụ thuộc vào phong cách thi đấu của mỗi cầu thủ. Sự quan sát ấy có thể không đảm bảo đưa lại tình huống đáng chú ý. Nhưng khi có tình huống xuất hiện, sự quan sát định hướng từ khi bóng còn ở xa trở thành yếu tố nền tảng.

Cầu thủ không thể chuyền bóng vào khoảng trống trong hàng rào phòng ngự của đối phương, nếu trước đó họ chưa quan sát để nhìn ra, thậm chí là dự đoán khoảng trống sẽ xuất hiện.

Tiền đạo Johan Cruyff từng diễn đạt điều này bằng câu nói: "Chỉ có một thời điểm để cầu thủ xuất hiện. Nếu không xuất hiện đúng thời điểm đó, thì hoặc là đến quá sớm, hoặc là đã quá muộn”.

Khi đề cập tới yếu tố thời điểm, đó là lúc Messi không còn là ngoại lệ trong bóng đá, mà trở thành ví dụ điển hình về điều thực sự làm nên sự vĩ đại trong bóng đá.

Sức mạnh của Messi chưa bao giờ đến từ nền tảng thể chất, mà nằm ở cách anh làm chủ thời gian. Bằng khả năng quan sát vượt trội, anh luôn đọc tình huống sớm hơn để đưa ra quyết định ở thời điểm chính xác nhất.

Khi tuổi tác khiến tốc độ suy giảm, Messi không hề lép vế, bởi anh không tham gia vào các cuộc đua thể lực. Nhờ tư duy nhạy bén, anh luôn đặt mình vào những vị trí đắc địa để ghi bàn hoặc kiến tạo mà không cần phải dùng sức.

Những hạn chế về chiều cao hay thể trạng là thực tế không thể phủ nhận, nhưng chúng chưa bao giờ là rào cản quyết định đối với một thiên tài bóng đá.

Tất nhiên, kỹ thuật và kinh nghiệm cá nhân hay chiến thuật tập thể vẫn là những yếu tố cốt lõi. Thế nhưng, nếu thiếu đi khả năng quan sát để nắm bắt thời điểm, mọi phẩm chất ấy sẽ khó lòng được phát huy tối đa.

Suốt hơn một thế kỷ qua, bóng đá đã đầu tư quá nhiều vào việc phát triển thể chất mà vô tình xem nhẹ kỹ năng quan sát - điều mà Messi đang sở hữu ở đẳng cấp xuất chúng.

Vì vậy, nếu muốn hiểu vì sao một Messi 39 tuổi, với vóc dáng khiêm tốn, vẫn có thể thống trị đỉnh cao, hãy nhìn vào chuyển động ánh mắt và tư duy của anh thay vì đôi chân. Sự vĩ đại trong bóng đá bắt nguồn từ khả năng quan sát tinh tường và trí tuệ sắc bén, chứ không đơn thuần là thể chất.