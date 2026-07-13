Na Uy dừng bước, tinh thần Viking vẫn chinh phục World Cup

Thua Anh sau hiệp phụ ở tứ kết, tuyển Na Uy vẫn được hàng nghìn cổ động viên chào đón như những người hùng sau kỳ World Cup lịch sử với tinh thần Viking truyền cảm hứng.

Người hâm mộ Na Uy thực hiện xếp hàng kiểu Viking bên ngoài sân vận động trước trận đấu tứ kết tại Miami ngày 12/7. Ảnh: Reuters.

Giấc mơ World Cup của tuyển Na Uy đã khép lại sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh sau 120 phút ở trận tứ kết diễn ra tại Miami ngày 12/7. Dẫu vậy, thầy trò HLV Stale Solbakken hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu sau một hành trình đầy cảm xúc, ghi dấu bằng lối chơi cống hiến, những chiến thắng ấn tượng và tinh thần Viking chinh phục trái tim người hâm mộ.

Trở lại vòng chung kết World Cup sau 28 năm vắng bóng, đội tuyển Na Uy đã tạo nên dấu ấn ngay từ trước giải đấu khi thực hiện bộ ảnh hóa thân thành những chiến binh Viking - biểu tượng gắn liền với lịch sử đất nước.

Bước vào giải, Erling Haaland cùng các đồng đội thi đấu bùng nổ ở vòng bảng trước khi lần lượt vượt qua Bờ Biển Ngà và Brazil để tiến vào tứ kết. Chỉ đến khi chạm trán tuyển Anh, hành trình kỳ diệu của họ mới dừng lại.

Trong suốt giải đấu, màn ăn mừng "Viking Row" (điệu chèo thuyền Viking) của các cổ động viên Na Uy đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của World Cup, theo Reuters. Ngay cả người hâm mộ Mỹ cũng dành nhiều tình cảm cho Haaland với vóc dáng nổi bật cùng khiếu hài hước đặc trưng.

"Tôi nghĩ chỉ cần thêm một hoặc hai tuần nữa, mọi người sẽ nhìn lại và đồng ý rằng mùa hè năm 2026 thực sự rất tuyệt vời với chúng tôi", HLV Stale Solbakken chia sẻ theo cách khiêm tốn quen thuộc.

Quân đội Na Uy đồng loạt 'chèo thuyền Viking' mừng kỳ tích World Cup Binh sĩ lục quân, hải quân và không quân Na Uy đồng loạt thực hiện màn "chèo thuyền Viking" lan truyền khắp mạng xã hội sau chiến thắng lịch sử trước Brazil ở World Cup.

Bóng đá Na Uy bước sang một chương mới

Với phong độ ghi bàn bùng nổ của Erling Haaland, Na Uy đã vượt qua vòng loại World Cup đầy thuyết phục. Vì vậy, việc giành vé vào vòng knock-out được xem là mục tiêu tối thiểu.

Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà ở vòng 1/16, trong đó Haaland lập cú đúp, đã mở ra hy vọng về một kỳ tích lớn hơn.

Đội bóng Bắc Âu tiếp tục gây chấn động khi đánh bại Brazil 2-1 bằng lối chơi lấn lướt và đầy thuyết phục. Chiến thắng này khiến người hâm mộ bắt đầu mơ về một tấm vé vào bán kết, thậm chí là trận chung kết.

Thế nhưng, những nỗ lực phi thường cũng khiến các cầu thủ Na Uy cạn kiệt thể lực. Ở cuộc đối đầu với tuyển Anh, họ từng vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế khi Jude Bellingham ghi hai bàn thắng, giúp "Tam sư" ngược dòng giành chiến thắng 2-1 sau hiệp phụ.

Khối lượng vận động quá lớn cuối cùng đã khiến Haaland và đội trưởng Martin Odegaard không còn duy trì được phong độ cao trong những phút quyết định.

Dù dừng bước ở tứ kết, World Cup 2026 vẫn được xem là dấu mốc cho thấy bóng đá Na Uy đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" của đội tuyển Na Uy sau các trận thắng tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Những thành công gần đây của CLB Bodo/Glimt tại các cúp châu Âu là minh chứng cho nền bóng đá đang sản sinh ngày càng nhiều cầu thủ trẻ chất lượng, đồng thời xóa bỏ hình ảnh một đội bóng chỉ biết chơi bóng dài và thiên về sức mạnh như trước đây.

HLV Solbakken cùng hai ngôi sao Martin Odegaard và Erling Haaland cũng thể hiện hình ảnh điềm tĩnh, tự tin - những phẩm chất được xem là đặc trưng của người Na Uy. Họ luôn biết cách tự giễu bản thân, nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc khi hướng đến chiến thắng.

"Tôi nghĩ các cầu thủ rời giải với niềm tin rằng họ hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng mạnh nhất thế giới. Điều đó rất quan trọng. Nhiều người trong đội giờ đây tin rằng họ xứng đáng góp mặt ở sân chơi đẳng cấp như World Cup", HLV Solbakken nói.

Thua trận đấu nhưng cả đất nước vẫn mở hội

Dù thất bại trước tuyển Anh để lại nhiều tiếc nuối, hàng nghìn cổ động viên Na Uy vẫn đổ xuống đường phố Oslo trong đêm 12/7 để biến trận đấu cuối cùng của đội tuyển tại World Cup thành một lễ hội thực sự.

Khi đó đã là 2h sáng theo giờ địa phương, nhưng dòng người trong sắc áo đỏ, trắng và xanh vẫn hướng về Quảng trường Cung điện Hoàng gia để cùng thực hiện lần cuối màn cổ vũ "Viking Row" - nghi thức đã giúp người hâm mộ Na Uy trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất giải đấu.

"Chúng tôi rất tự hào về họ. Cảm ơn đội tuyển vì những ký ức tuyệt vời", một cổ động viên chia sẻ với Đài truyền hình công cộng NRK.

Bốn năm trước, rất ít người tin Na Uy có thể tiến xa đến vậy. Trước World Cup năm nay, đội bóng Bắc Âu chưa từng thắng một trận đấu ở vòng knock-out trong lịch sử các kỳ World Cup.

Thế nhưng sau hành trình lịch sử này, bầu không khí tại Oslo gần như không mang màu sắc của một đội bóng vừa thất bại.

Cổ động viên Na Uy tập trung tại Oslo (Na Uy) ngày 11/7 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters.

Tiếng hát, tiếng hò reo vẫn vang lên khắp các tuyến phố. Nhiều người hâm mộ còn hô vang khẩu hiệu: "Hai năm nữa chúng ta sẽ vô địch Euro", trên nền giai điệu ca khúc We're Not Gonna Take It của ban nhạc Twisted Sister, trong khi đặc sản phô mai nâu của Na Uy được phát miễn phí cho mọi người.

Tại quảng trường trước Cung điện Hoàng gia, quốc ca Na Uy vang lên giữa ánh pháo sáng và màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, trước hàng chục nghìn người phủ kín đại lộ Karl Johan.

"Đây là một hành trình không thể tin nổi. 'Viking Row' đã lan tỏa khắp thế giới và đội tuyển đã làm được nhiều hơn tất cả những gì chúng tôi từng dám mơ ước", một cổ động viên Na Uy chia sẻ.