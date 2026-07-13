Lần đầu dự World Cup, quốc đảo nhỏ nuôi giấc mơ lớn

Lần đầu góp mặt tại World Cup, Cape Verde không chỉ tạo địa chấn trên sân cỏ mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ nuôi tham vọng đưa quốc đảo nhỏ vươn tầm bóng đá thế giới.

Các học viên trẻ tập luyện trong một buổi huấn luyện bóng đá bên trong học viện bóng đá Bola Pra Frente ở Praia (Cape Verde) ngày 29/6. Ảnh: Reuters.

Hàng nghìn cổ động viên mang theo quốc kỳ đã đổ ra đường tại thủ đô Praia để chào đón đội tuyển quốc gia Cape Verde trở về sau kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử. Không khí cuồng nhiệt bao trùm sân bay khi người hâm mộ vây kín các tuyển thủ, biến ngày trở về thành một lễ hội bóng đá thực sự.

Cách đó không xa, tại Học viện bóng đá Bola Pra Frente - một trong những trung tâm đào tạo uy tín nhất Cape Verde - những cầu thủ nhí mới 9-10 tuổi đã bắt đầu nuôi dưỡng giấc mơ lớn hơn. Với các em, hành trình kỳ diệu của đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026 không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho tham vọng đưa quốc đảo nhỏ bé trở thành một thế lực mới của bóng đá.

Từ trận hòa đầy quả cảm trước Tây Ban Nha ở vòng bảng đến thất bại nghẹt thở 2-3 sau hiệp phụ trước đương kim vô địch Argentina tại vòng knock-out, biệt danh "Cá mập Xanh" của Cape Verde đã trở thành hiện tượng của giải đấu. Đội bóng không chỉ khiến những chân sút hàng đầu thế giới gặp nhiều khó khăn mà còn trình diễn lối chơi giàu tốc độ, kỹ thuật và bản lĩnh, buộc đội tuyển của Lionel Messi phải chật vật mới giành được chiến thắng.

Anh Renato Ribeiro, một cổ động viên có mặt tại khu vực fan zone ở Praia, cho biết anh vô cùng tự hào khi chứng kiến đội tuyển đại diện cho quốc gia chỉ khoảng 500.000 dân - nhỏ nhất từng góp mặt ở vòng knock-out World Cup - vượt qua mọi dự đoán để tạo nên câu chuyện cổ tích.

"Họ chỉ cho chúng tôi 1% cơ hội, nhưng với người Cape Verde, 1% ấy đã là rất lớn", Ribeiro chia sẻ với Reuters.

Theo anh, điều đáng quý nhất không chỉ là thành tích trên sân cỏ, mà là việc đội tuyển đã truyền cảm hứng cho cả một thế hệ trẻ nuôi dưỡng khát vọng theo đuổi bóng đá.

Các cầu thủ của đội tuyển Cape Verde được chào đón như những người hùng tại quê nhà sau kỳ tích tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Thế hệ kế cận nuôi giấc mơ tỏa sáng

Nguồn cảm hứng ấy đang hiện hữu mỗi ngày tại Học viện Bola Pra Frente (tạm dịch: "Đưa bóng về phía trước"), được thành lập năm 2010 và nhanh chóng trở thành một trong những lò đào tạo trẻ hàng đầu Cape Verde.

"Tương lai của bóng đá Cape Verde, ở cả nam và nữ, rất tươi sáng. Chúng tôi đang sở hữu một nền tảng đủ mạnh để phát triển", bà Silveria Nedio, Giám đốc chuyên môn của học viện, đồng thời là HLV trưởng đội tuyển nữ Cape Verde, nhận định.

Chính học viện này từng đào tạo nhiều tuyển thủ góp mặt tại World Cup 2026, trong đó có hậu vệ João Paulo Fernandes và tiền vệ Kevin Pina - cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup cho Cape Verde ở trận gặp Uruguay.

Hiện khoảng 240 cầu thủ từ 4 đến 17 tuổi đang tập luyện tại Bola Pra Frente và tất cả đều được tiếp thêm động lực từ hành trình lịch sử của đội tuyển quốc gia.

"Tôi muốn vươn tới đỉnh cao mà bóng đá có thể đưa mình đến", César Alexandre França, 12 tuổi, người đã gắn bó với học viện từ năm 6 tuổi, chia sẻ. "Em muốn khiến gia đình tự hào".

Bà Silveria Nedio (60 tuổi) huấn luyện viên trưởng học viện bóng đá Bola Pra Frente và huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Cape Verde, đang quan sát các học viên trẻ tập luyện trong một buổi tập bóng đá tại học viện Bola Pra Frente ở Praia (Cape Verde) ngày 29/6. Ảnh: Reuters.

Marcelo Pereira Valera, 9 tuổi, cũng đã theo học tại đây ba năm và mang trong mình ước mơ một ngày được khoác áo đội tuyển quốc gia.

"Em muốn làm nên những điều lớn lao cùng bóng đá", cậu bé nói.

Thành công vẫn đi cùng những thách thức

Theo ông Mario Semedo, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cape Verde, riêng thủ đô Praia hiện có hơn 20 học viện đào tạo bóng đá, bên cạnh nhiều trung tâm khác nằm rải rác trên 10 hòn đảo núi lửa tạo nên quốc đảo này.

"Tôi tin rằng chúng tôi đã có những khoản đầu tư thực sự hiệu quả và đó là yếu tố quan trọng giúp đội tuyển quốc gia phát triển như hôm nay", ông nói.

Tuy nhiên, bóng đá Cape Verde vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính. Vì vậy, không ít tài năng trẻ lựa chọn sang châu Âu, đặc biệt là Bồ Đào Nha, để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Theo bà Nedio, điều này lại mang đến lợi ích lâu dài cho bóng đá nước nhà.

"Mỗi khi một cầu thủ Cape Verde sang Bồ Đào Nha từ năm 13 hoặc 15 tuổi, đó là một lợi thế đối với chúng tôi. Các em được tiếp cận môi trường đào tạo và thi đấu chuyên nghiệp hơn, rồi sau đó có thể trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia", bà cho biết.

Dù đang được đầu tư, bóng đá Cape Verde vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính. Ảnh: Reuters.

Ngay cả trước khi đội tuyển nam tạo nên kỳ tích tại World Cup, bà Nedio cũng đã góp phần đưa bóng đá Cape Verde ghi dấu ấn khi giúp đội tuyển nữ lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự Cúp bóng đá nữ châu Phi, giải đấu sẽ diễn ra tại Morocco vào cuối tháng này.

Theo bà, những thành công liên tiếp ở cả bóng đá nam và nữ cho thấy chương trình phát triển bóng đá quốc gia đang đi đúng hướng.

"Từ thời điểm này, mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn, không chỉ với bóng đá mà còn với cả đất nước Cape Verde", bà nói.