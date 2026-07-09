Lãnh đạo NATO đồng loạt né nhắc World Cup trước mặt ông Trump

Các lãnh đạo NATO được cho là ngầm thống nhất không nhắc đến World Cup khi gặp ông Trump, nhằm tránh làm phật ý ông trong lúc liên minh đối mặt nhiều vấn đề an ninh then chốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm cúp vô địch World Cup năm 2025. Ảnh: Reuters.

Theo các quan chức tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, bên lề sự kiện, nhiều lãnh đạo châu Âu đã trao đổi không chính thức về cách duy trì quan hệ tích cực với ông Trump. Họ lo ngại rằng những phát biểu hoặc phản ứng khó lường của nhà lãnh đạo Mỹ có thể tiếp tục gây bất ổn cho NATO, đặc biệt trong vấn đề chia sẻ gánh nặng quốc phòng, theo Guardian.

Để trấn an Washington, các nước châu Âu đang nỗ lực chứng minh họ thực hiện nghiêm túc cam kết tăng chi tiêu quân sự, hướng tới xây dựng một "NATO mạnh hơn và mang đậm dấu ấn châu Âu hơn". Theo kế hoạch, mọi thành viên đều sẽ dành 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever là người đầu tiên công khai thừa nhận chiến lược này. Phát biểu với báo giới tại Ankara, ông cho biết sẽ không đề cập đến chiến thắng 4-1 của đội tuyển Bỉ trước Mỹ tại World Cup hồi đầu tuần.

Hội nghị NATO diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Trump gây tranh cãi khi đề nghị Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xem xét lại chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo Folarin Balogun. Nếu án phạt được hủy, Balogun sẽ đủ điều kiện ra sân trong trận gặp Bỉ.

Trước cuộc gặp với ông Trump, Thủ tướng De Wever hài hước nói với các phóng viên rằng Tổng thống Mỹ "nổi tiếng là đôi khi phản ứng khá khó chịu trước những điều ông ấy không thích", đồng thời nhận định thất bại của đội tuyển Mỹ "chắc chắn sẽ là cú sốc lớn" đối với ông.

Ông De Wever cho biết chiến thắng của tuyển Bỉ là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong các cuộc trao đổi đầu tiên tại Ankara. "Mọi người đều chúc mừng chiến thắng hoàn toàn xứng đáng của Quỷ đỏ", ông nói, sử dụng biệt danh của đội tuyển quốc gia Bỉ.

"Tất nhiên, đội thua cuộc cũng có mặt ở đây. Và đó lại chính là đối tác lớn nhất của NATO", ông nói thêm.

Thủ tướng Bỉ, Bart De Wever, cho biết ông dự định sẽ cư xử thận trọng với tổng thống Mỹ về kết quả trận bóng đá tại Hội nghị thượng đỉnh NATO. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, sau đó, khi đề cập đến việc NATO sẵn sàng cung cấp 70 tỷ euro (khoảng 59,7 tỷ bảng Anh) viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay và năm tới.

Đến nay, ông Trump vẫn chưa bình luận về thất bại của đội tuyển Mỹ. Tuy nhiên, trong trận đấu, một số cầu thủ Bỉ đã chế giễu ông bằng cách tái hiện điệu nhảy đặc trưng của Tổng thống Mỹ sau khi ghi bàn thắng thứ tư, Reuters cho biết.

Trong khi đó, trước trận tứ kết World Cup giữa Anh và Na Uy diễn ra vào 11/7, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng pha trò với người đồng cấp Na Uy Jonas Gahr Store rằng: "Đội tuyển Anh chỉ vô địch World Cup khi Công đảng cầm quyền".

Hai nhà lãnh đạo đã có màn trao đổi vui vẻ sau cuộc gặp tại Ankara, nơi cả hai cùng mặc áo đấu của đội tuyển quốc gia mình.