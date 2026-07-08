Tổng thống Iran dùng World Cup để chỉ trích Mỹ

Tổng thống Masoud Pezeshkian ví cách Mỹ tổ chức World Cup với chính sách đối ngoại, khẳng định Iran sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi trước sức ép từ Washington.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 8/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã mượn hình ảnh công tác tổ chức các sự kiện quốc tế của Mỹ để liên hệ tới chính sách đối ngoại của Washington, theo CNN.

"Hành xử của chính phủ Mỹ với vai trò nước chủ nhà World Cup cũng giống như chính sách đối ngoại quen thuộc của họ: bẻ cong luật lệ, bắt nạt đối thủ, tạo ra rào cản và gian lận. Đó là 'cẩm nang MAGA'. Iran không chấp nhận những cách làm như vậy. Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình", ông Pezeshkian viết.

Bài đăng trên MXH của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra sau một đêm giao tranh căng thẳng tại khu vực Vùng Vịnh.

Iran cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để đáp trả làn sóng không kích của Washington.

Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định các cuộc tấn công quân sự và việc tái áp đặt biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran là động thái nhằm đáp trả các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại di chuyển gần eo biển Hormuz.

Một tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đăng tải ngày 8/7, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc lực lượng vũ trang Iran cho biết bất kỳ sự hỗ trợ nào dành cho quân đội Mỹ trong các hành động mà Tehran cho là xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Iran đều có thể trở thành mục tiêu của lực lượng vũ trang nước này.

"Mọi nguồn hỗ trợ cho quân đội Mỹ trong hành động xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang", tuyên bố nêu.

Mỹ công bố video không kích hơn 80 mục tiêu tại Iran Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố video các đợt không kích mới nhằm vào hơn 80 mục tiêu quân sự tại Iran, bao gồm phòng không, radar và năng lực chống hạm.

Cùng ngày, Cơ quan quản lý sân bay tỉnh Hormozgan cho biết hạ tầng và trang thiết bị tại Sân bay Quốc tế Bandar Abbas không bị hư hại sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào thành phố cảng Bandar Abbas trong đêm 7/7.

Bandar Abbas là thủ phủ tỉnh Hormozgan, nằm bên eo biển Hormuz và là nơi đặt một trong những căn cứ hải quân quan trọng của Iran.

Ngoài ra, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, tuyên bố Mỹ cần "thừa nhận trật tự mới của Iran tại eo biển Hormuz", Al Jazeera cho biết.

Phát biểu được đăng trên mạng xã hội X sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tiến hành đợt tấn công đầu tiên nhằm vào 85 cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực để đáp trả các cuộc không kích của Washington.

"Không còn lựa chọn nào khác: Hãy thừa nhận trật tự mới của Iran tại eo biển Hormuz", ông Azizi viết.

Sau các diễn biến căng thẳng trên chiến trường, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông tin rằng bản ghi nhớ (MOU) giữa Washington và Tehran "đã chấm dứt". Tuy nhiên, ông cũng cho biết vẫn để ngỏ khả năng các nhà đàm phán của hai bên tiếp tục đối thoại nếu họ mong muốn.

Cận cảnh Mỹ tấn công Iran Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ đã xảy ra tại miền nam nước này ở các thành phố cảng Bandar Abbas, Sirik và khu vực đảo Qeshm. Các nguồn tin ghi nhận vật thể bay đã đánh trúng một cầu tàu thương mại ở Sirik cùng một cầu tàu cá tại làng Ziarat.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.