Ông Trump: Lệnh ngừng bắn với Iran 'đã kết thúc'

Mỹ và Iran đã thực hiện các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau trong hai ngày qua trước khi Tổng thống Trump đưa ra bình luận này tại hội nghị thượng đỉnh NATO.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump phát biểu thỏa thuận ngừng bắn với Iran 'đã kết thúc' khi gặp Tổng thư ký NATO bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara vào thứ Tư.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông tin rằng lệnh ngừng bắn với Iran "đã kết thúc", sau hàng loạt cuộc tấn công diễn ra trên khắp khu vực.

"Thật lãng phí thời gian khi đàm phán với họ", ông Trump nói tại hội nghị thượng đỉnh NATO.

Ông Trump cũng tuyên bố Washington sẽ tiếp tục đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tiến hành các cuộc tấn công mới. "Chúng tôi đã đánh họ rất mạnh đêm qua. Tôi đã nói rằng mỗi lần các vị tấn công, chúng tôi sẽ đáp trả", ông nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiếp tục khẳng định Washington sẽ theo đuổi mục tiêu "phi hạt nhân hóa Iran".

Ông Trump bày tỏ quan điểm rằng cần xử lý vấn đề Iran từ sớm để tránh những hệ lụy lớn hơn. "Các vị biết phải làm gì không? Một khối u cần được cắt bỏ khi còn sớm. Đó là cách tôi nhìn nhận vấn đề", Tổng thống Mỹ nói.

Những bình luận mới nhất của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tiến hành 85 cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp Bahrain và Kuwait để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran.

Ông Trump đã chỉ trích Iran khi thỏa thuận sơ bộ của ông với Tehran dường như đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

Bên cạnh đó, ông Trump chỉ trích các đồng minh trong NATO vì cho rằng họ chưa hỗ trợ đầy đủ cho Mỹ trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, theo Al Jazeera.

"Tôi không hài lòng với NATO vì họ không muốn hỗ trợ chúng tôi đối phó với Iran", ông cho biết.

Phản hồi phát biểu của Tổng thống Mỹ, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết nhiều đồng minh châu Âu đã hỗ trợ chiến dịch của Washington thông qua việc tạo điều kiện về hậu cần và căn cứ quân sự.

Theo ông Rutte, khoảng 5.000 chuyến bay quân sự đã cất cánh từ các sân bay châu Âu để phục vụ hoạt động của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh châu Âu đóng vai trò là "nền tảng sức mạnh" giúp Washington triển khai chiến dịch tại khu vực.

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng một số đồng minh vẫn chưa hỗ trợ như kỳ vọng. Ông lấy ví dụ Anh không cho phép Mỹ sử dụng toàn bộ các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này, trong khi đánh giá Italy "hỗ trợ rất hạn chế" về việc cung cấp căn cứ phục vụ chiến dịch.

Sau tuyên bố của ông Trump, giá dầu Brent tăng 5,3%, lên 78,09 USD /thùng, trong khi dầu thô WTI tăng 5,4%, lên 74,23 USD /thùng.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.