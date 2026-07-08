Tổng thống Iran lập tức về nước khi Mỹ nối lại tấn công

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lập tức rời Iraq để trở về thủ đô Tehran ngay sau khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công vào lãnh thổ nước này.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein và Chánh án Faiq Zaidan tham dự buổi lễ tưởng niệm ông Khamenei tại sân bay Najaf. Iraq công bố ngày 8/7 là ngày nghỉ lễ trên toàn quốc để tiễn biệt cố lãnh đạo Iran. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, rạng sáng 8/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người đang ở Iraq để tham dự lễ tang của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Khamenei, đã khởi hành về Iran sau khi các cuộc tấn công của Mỹ diễn ra ở miền nam Iran, đài truyền hình nhà nước đưa tin.

Cận cảnh Mỹ tấn công Iran Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ đã xảy ra tại miền nam nước này ở các thành phố cảng Bandar Abbas, Sirik và khu vực đảo Qeshm. Các nguồn tin ghi nhận vật thể bay đã đánh trúng một cầu tàu thương mại ở Sirik cùng một cầu tàu cá tại làng Ziarat.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Iran tổ chức lễ tang cố lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ngày 7/7, linh cữu ông được đưa tới Iraq, nơi các lãnh đạo Iraq và Iran cùng cử hành lễ tưởng niệm. Iraq đã thông báo chọn ngày 8/7 là ngày nghỉ lễ toàn quốc để tiễn biệt vị cố lãnh đạo này.

Sáng sớm 8/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào 85 cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào các tỉnh miền nam Iran.

Trước đó, trong đêm 7/7, rạng sáng 8/7, Mỹ đã mở các đợt không kích mới nhằm vào 80 mục tiêu trên khắp Iran, đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt mà Washington cho biết nhằm trừng phạt Tehran sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz.

Bộ Tổng tư lệnh Trung ương Khatam-al-Anbiya đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Mỹ tại miền nam Iran, gọi đây là "hành động xâm lược trắng trợn" diễn ra ngay trong lễ rước linh cữu của cố lãnh tụ tối cao tại Iraq.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Tổng thư ký NATO Mark Rutte bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO. Ảnh: AA.

Trong khi đó, theo CNN, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày, phát biểu với các phóng viên trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói: “Khi đã có lệnh ngừng bắn nhưng Iran về cơ bản lại vi phạm thỏa thuận đó - chúng ta đã chứng kiến những gì xảy ra hôm qua với các tàu thuyền bị tấn công - tôi cho rằng việc Mỹ đáp trả một cách mạnh mẽ là hoàn toàn cần thiết”, ông Rutte nói.

Ông Rutte cho biết chương trình hạt nhân của Iran sẽ là một trong những nội dung được đưa ra thảo luận tại phiên họp chính của NATO trong ngày.

“Tôi kỳ vọng các đồng minh hôm nay sẽ tái khẳng định lập trường rằng Iran tuyệt đối không được sở hữu năng lực hạt nhân”, người đứng đầu NATO nói thêm.

Ông cũng cho biết vấn đề tự do hàng hải sẽ được thảo luận, nhấn mạnh rằng việc eo biển Hormuz được mở lại hoàn toàn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn bộ 32 nước thành viên NATO.

Bình luận của ông Rutte được đưa ra sau khi quân đội Iran cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain, để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào miền nam Iran.

Trong tuyên bố, quân đội Iran nêu rõ: “Hành vi ngang nhiên, liên tiếp vi phạm và phá vỡ lệnh ngừng bắn của Mỹ là mang tính tội phạm. Mọi căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái”.

Tuyên bố được đưa ra chỉ ít phút sau khi Bahrain thông báo đã phải kích hoạt còi báo động lần thứ hai trong sáng cùng ngày.

Mỹ công bố video không kích hơn 80 mục tiêu tại Iran Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố video các đợt không kích mới nhằm vào hơn 80 mục tiêu quân sự tại Iran, bao gồm phòng không, radar và năng lực chống hạm.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.