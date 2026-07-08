Mỹ tấn công mạnh Iran

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran ngày 8/7 xác nhận nhiều vụ nổ đã xảy ra tại miền nam nước này.

Hãng tin Press TV của Iran cho biết, các tiếng nổ xuất hiện tại các thành phố cảng Bandar Abbas, Sirik và khu vực đảo Qeshm.

Cận cảnh Mỹ tấn công Iran Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ đã xảy ra tại miền nam nước này ở các thành phố cảng Bandar Abbas, Sirik và khu vực đảo Qeshm. Các nguồn tin ghi nhận vật thể bay đã đánh trúng một cầu tàu thương mại ở Sirik cùng một cầu tàu cá tại làng Ziarat.

Nguồn tin ghi nhận vật thể bay đã đánh trúng một cầu tàu thương mại ở Sirik cùng một cầu tàu cá tại làng Ziarat. Đài phát thanh truyền hình nhà nước Iran (IRIB) bổ sung thêm, một tháp viễn thông tại Bandar Abbas cũng nằm trong danh sách các mục tiêu bị tấn công.

Trước đó vào thứ Ba, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã bắt đầu chiến dịch không kích Iran nhằm đáp trả các vụ tấn công nhắm vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz.

Một quan chức Mỹ cho biết các cuộc không kích quân sự đang diễn ra ở Iran là "chưa tương xứng" trước vụ tấn công gần đây của Iran nhắm vào tàu chở hàng gần eo biển Hormuz.

"Đây là hình thức trừng phạt", quan chức này nhấn mạnh. "Chiến dịch sẽ chưa thể kết thúc trong thời gian ngắn".

Trước đó, Iran đã nổ súng vào ba tàu thương mại trong lãnh hải của Oman gần eo biển Hormuz. Quan chức này mô tả các vụ tấn công là "vi phạm nghiêm trọng" bản ghi nhớ với Mỹ.

Mỹ thu hồi quy chế miễn trừ dầu mỏ Iran, giá dầu tăng

Ngay sau đó, Mỹ thông báo tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran để trả đũa các vụ tấn công. Giá dầu thô Brent tương lai đã tăng hơn 5% trong ngày thứ Ba.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định thu hồi quy chế miễn trừ xuất khẩu dầu đối với Iran. Quyết định này nhằm đáp trả những hành động mà Washington cáo buộc làm gia tăng bất ổn trên tuyến hàng hải chiến lược toàn cầu Hormuz.

Giới chức Mỹ nhấn mạnh, việc nới lỏng trừng phạt luôn gắn liền với điều kiện Tehran phải thực thi đầy đủ các cam kết trong bản ghi nhớ giữa hai bên.

Trả lời đài CNBC, một quan chức Mỹ nêu rõ: "Như Tổng thống Trump và chính quyền đã nhiều lần khẳng định, các lợi ích dành cho Iran hoàn toàn phụ thuộc vào việc nước này tuân thủ cam kết. Iran chỉ được hưởng quyền lợi nếu có các hành động phù hợp".

Các vụ tấn công cùng phản ứng từ phía Mỹ có nguy cơ làm lung lay sự đồng thuận ngoại giao giữa Washington và Tehran, đồng thời làm gia tăng nguy cơ có các hành động đáp trả khiến căng thẳng leo thang, ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán.

Tehran: Lệnh trừng phạt dầu mỏ của Mỹ vi phạm thỏa thuận

Ngày 8/7, Iran lên án việc Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt dầu mỏ nhằm vào Tehran, gọi đây là "vi phạm rõ ràng" Bản ghi nhớ hai nước đạt được vào tháng trước.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh sẽ "quy trách nhiệm cho chính phủ Mỹ về những hậu quả từ việc vi phạm cam kết".

"Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ, trực tiếp hoặc thông qua các hành động của chính quyền Israel nhằm vào Lebanon, đã liên tục vi phạm các điều khoản khác nhau của bản ghi nhớ ở nhiều mức độ trong suốt 20 ngày qua", cơ quan này cho biết.

Bộ Ngoại giao Iran đồng thời khẳng định sẽ thực hiện "bất kỳ biện pháp nào" cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.

Tuyên bố của Tehran được đưa ra trong thời điểm các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran đang diễn ra để đáp trả các vụ tấn công tàu chở hàng gần eo biển Hormuz.