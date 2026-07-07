Iran cảnh báo không đàm phán nếu Mỹ tiếp tục đe dọa

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo rằng Tehran sẽ không khởi động các cuộc đàm phán về thỏa thuận cuối cùng với Mỹ nếu “các mối đe dọa vẫn tiếp diễn”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu bên lề các cuộc đàm phán Mỹ - Iran ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 17/2. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn Anadolu Agency, ngày 6/7 ông Araghchi viết trên mạng xã hội X của Mỹ: "Khoản 13 của bản ghi nhớ đã nêu rất rõ: Các cuộc đàm phán về thỏa thuận cuối cùng sẽ không được bắt đầu nếu các mối đe dọa vẫn tiếp diễn. Hãy tôn trọng chữ ký của các vị”.

Ông Araghchi cũng chia sẻ hình ảnh từ lễ tang của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và khẳng định lực lượng vũ trang cũng như người dân Iran không hề nao núng trước các lời đe dọa.

“Hàng triệu người Iran đầy tự hào đã đoàn kết để tưởng niệm Đại Giáo chủ Ayatollah Khamenei và di sản của ông. Các lực lượng vũ trang dũng cảm của chúng tôi cũng đều không bị lay chuyển trước bất kỳ mối đe dọa nào”, ông Araghchi viết.

Phát ngôn của ông Araghchi được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự nếu con đường ngoại giao thất bại, đồng thời khẳng định Tehran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận hoặc sẽ hoàn tất công việc. Và điều đó sẽ không khó để thực hiện. Tôi vẫn muốn đạt được một thỏa thuận hơn, vì tôi không muốn ảnh hưởng đến 91 triệu người dân”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Những phát biểu trên cũng được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz tuyên bố nước này sẽ “ngăn chặn” bất kỳ lãnh đạo tương lai nào của Iran có ý định tấn công Israel.

Bản ghi nhớ Islamabad giữa Washington và Tehran, do Pakistan làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 18/6 sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Trump ký điện tử.

Thỏa thuận gồm 14 điều này mở ra giai đoạn ngoại giao kéo dài 60 ngày thông qua các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Liên quan lễ tang của Đại Giáo chủ Khamenei, ngày 7/7, các hoạt động của lễ tang được tổ chức tại TP Qom, một địa điểm linh thiêng đối với người Hồi giáo Shiite.

Người dân Iran tham dự lễ cầu nguyện dành cho Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei tại Thánh đường Jamkaran ở thành phố Qom, Iran, ngày 7/7. Ảnh: Reuters.

Hàng trăm nghìn người đã có mặt tại Qom để tham dự buổi lễ. Tuy nhiên, ông Mojtaba Khamenei, Lãnh tụ Tối cao đương nhiệm và là con trai của ông Ali Khamenei vẫn chưa xuất hiện.

Từ Qom, linh cữu ông Ali Khamenei sẽ được đưa bằng máy bay sang hai thành phố thánh Najaf và Kerbala (Iraq) vào ngày 8/7, trước khi trở lại Iran để tiếp tục lễ đưa tang tại Mashhad và an táng vào ngày 9/7.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.