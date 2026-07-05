Ba con trai Đại giáo chủ Ali Khamenei xuất hiện tại tang lễ của cha

Ba người con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ali Khamenei đã xuất hiện tại tang lễ của ông, trong khi Lãnh tụ Tối cao đương nhiệm Mojtaba Khamenei không xuất hiện.

Ba con trai của Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ali Khamenei xuất hiện tại lễ tangở thủ đô Tehran (Iran) ngày 5/7. Ảnh: Tasnim.

Ba người con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ali Khamenei cùng 4 thành viên khác trong gia đình đã cầu nguyện bên linh cữu của vị lãnh đạo tại lễ tang ở Tehran ngày 5/7, theo hãng tin Reuters.

Truyền hình nhà nước Iran phát sóng hình ảnh các ông Mostafa, Meysam và Masoud Khamenei cầu nguyện phía sau linh cữu được đặt tại sân lớn của Đại Thánh đường Grand Mosalla.

Sau một ngày được quàn trong nhà để các lãnh đạo cấp cao Iran và quan chức nước ngoài đến viếng, linh cữu của ông Khamenei được đưa ra ngoài trời vào ngày 4/7 và đặt trong lồng kính, cùng với linh cữu của con gái, con rể, con dâu và cháu gái 14 tháng tuổi.

Trong khi đó, tâm điểm chú ý của dư luận đổ dồn vào sự vắng mặt của ông Mojtaba Khamenei, con trai kiêm người kế nhiệm ông Ali Khamenei.

Ông Mojtaba Khamenei được cho là đã bị thương trong cuộc tấn công khiến cha ông và các thành viên khác trong gia đình thiệt mạng hôm 28/2.

Theo các nguồn tin, vị lãnh tụ tối cao đương nhiệm không tham dự vì những rủi ro về an ninh trong bối cảnh Israel đe dọa ám sát ông.

Ngày qua, đông đảo người dân Iran đã đổ về Đại Thánh đường Grand Mosalla để đưa tiễn ông Ali Khamenei. Mạng lưới tàu điện ngầm Tehran cho biết đã ghi nhận 7 triệu lượt đi lại từ tối 4/7 đến sáng 5/7 khi người dân đổ về trung tâm thành phố.

Theo kế hoạch, sau lễ đưa tang quy mô lớn tại trung tâm Tehran vào ngày 6/7, linh cữu ông Ali Khamenei sẽ được đưa tới thành phố Qom, trung tâm của hàng giáo phẩm Hồi giáo dòng Shi'ite tại Iran, để tổ chức các nghi lễ vào ngày 7/7.

Từ đó, linh cữu sẽ được đưa bằng máy bay sang Iraq để cử hành các nghi lễ tại hai thành phố thánh Najaf và Kerbala vào ngày 8/7. Đến ngày 9/7, linh cữu được đưa trở lại Iran để tiếp tục lễ đưa tang tại Mashhad trước khi an táng.