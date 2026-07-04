Lãnh tụ tối cao Iran muốn dự tang lễ của cha

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã nói với các quan chức rằng ông muốn tham dự ít nhất một số phần lễ tang của cha mình.

Chủ tịch Quốc hội Iran bật khóc trước linh cữu cố Lãnh tụ Khamenei Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baquer Qalibaf không kìm được nước mắt khi viếng Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, trong lễ quốc tang quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao ngày 3/6.

Truyền thông nhà nước Iran hôm nay 4/7 đưa tin Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei - con trai kiêm người kế nhiệm của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, không chủ trì tang lễ của cha mình do lo ngại vấn đề an ninh.

Thay vào đó, nghi thức cầu nguyện sẽ do giáo sĩ Ja'far Sobhani chủ trì tại Tehran, Naser Makarem Shirazi tại Qom và Hossein Nouri Hamedani tại Mashhad.

Thông báo này được đưa ra sau khi tờ New York Times đưa tin rằng ông Mojtaba Khamenei muốn tham dự lễ an táng của cha mình, nhưng các quan chức an ninh phản đối ý định đó.

Ông Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng và cũng không phát đi bất kỳ thông điệp bằng giọng nói nào kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 3 do những lo ngại về an ninh.

Nhiều người ủng hộ ông Mojtaba Khamenei hy vọng cuối cùng sẽ được nhìn thấy ông tại lễ tang của cố lãnh tụ Iran. Tuy nhiên, theo hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) am hiểu công tác chuẩn bị và yêu cầu giấu tên vì không được phép phát biểu công khai, đội ngũ an ninh đã bác bỏ ý tưởng để ông Mojtaba Khamenei tham dự.

Lý do là họ lo ngại Israel có thể tìm cách ám sát ông hoặc theo dõi hành tung của ông để xác định nơi đang ẩn náu.

Một người cầm ảnh Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại lễ truy điệu cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei ở Tehran, Iran, ngày 4/7. Ảnh: Reuters.

Hai quan chức cho biết vị lãnh tụ tối cao đã nói với các quan chức rằng ông muốn tham dự ít nhất một số phần của lễ tang. Theo họ, ông Mojtaba Khamenei muốn có mặt tại lễ an táng dự kiến diễn ra ngày 9/7 ở đền thờ Imam Reza của người Shi'ite ở TP Mashhad, đồng thời trực tiếp đọc lời cầu nguyện tiễn biệt cha mình.

Tang lễ của cố Lãnh tụ Tối cao Iran bắt đầu vào thứ Bảy (4/7) tại Tehran. Các hoạt động tưởng niệm dự kiến kéo dài ít nhất một tuần trên cả nước.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy quan tài của ông Ali Khamenei được phủ quốc kỳ Iran, bên trên đặt chiếc khăn xếp màu đen. Linh cữu này được đặt cùng 4 quan tài của các thành viên gia đình bị sát hại trên một bục lớn màu đen mô phỏng Kaaba - công trình hình khối ở trung tâm thánh địa Mecca của đạo Hồi.

Thủ tướng Pakistan và lãnh đạo các nước dự lễ tiễn biệt Lãnh tụ Iran Thủ tướng Pakistan cùng các quan chức cấp cao từ Lebanon, Armenia và nhiều quốc gia đã tới Tehran viếng lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong lễ quốc tang quy mô lớn.

Một phụ nữ mang theo ảnh cố lãnh tụ khi viếng ông tại khu phức hợp Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla. Ảnh: Reuters.

Khu phức hợp Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla chật kín người đưa tang. Nhiều người vẫy quốc kỳ Iran và mang theo ảnh cố lãnh tụ.

Tại khu vực tang lễ, hệ thống phun sương trên các mái nhà được vận hành nhằm làm mát cho người đưa tang giữa cái nóng oi bức mùa hè. Linh cữu ông Ali Khamenei sẽ được quàn tại Mosalla cho đến tối Chủ nhật.

Thi hài của ông dự kiến được đưa tới Qom, Najaf và Kerbala - những trung tâm lớn của Hồi giáo dòng Shi'ite tại Iran và Iraq - trước khi an táng vào thứ Năm tại Mashhad, nơi có đền hành hương linh thiêng nhất đất nước.

Giới chức có kế hoạch huy động hàng triệu người tham gia các đoàn rước lớn trong những ngày tới, đồng thời cung cấp phương tiện đi lại, thức ăn và chỗ ở nhằm tăng số lượng người tham dự.

Ông Medvedev dẫn đầu phái đoàn Nga tiễn biệt cố Lãnh tụ Iran Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tham gia dòng người viếng linh cữu của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, được phủ quốc kỳ Iran, tại khu phức hợp Đại Mosalla, Tehran ngày 3/6.