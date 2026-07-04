Ông Medvedev đến tiễn biệt cố Lãnh tụ Tối cao Iran

Hàng nghìn người dân, quan chức và các đoàn khách quốc tế đến viếng cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trong thời gian diễn ra lễ quốc tang kéo dài một tuần.

Ngày 3/7, hàng nghìn giáo sĩ, quan chức, lãnh đạo nước ngoài, người thân cùng người dân Iran đã đến viếng, tiễn biệt Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 2, theo hãng tin Reuters.

Một khung cảnh từ buổi lễ viếng cố Lãnh tụ Khamenei. Ảnh: Shutterstock.

Linh cữu cố Lãnh tụ Khamenei đã được công khai vào cuối ngày 2/7 trước hàng nghìn người ủng hộ. Đến ngày 3/7, linh cữu của ông cùng các thành viên gia đình thiệt mạng trong cùng cuộc tấn công đã được quàn tại đại sảnh cầu nguyện, được xây dựng để tưởng niệm người tiền nhiệm của ông, Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini.

Vào ngày 6 và 7/7, các đoàn rước linh cữu sẽ di chuyển về phía nam tới thành phố Qom của Iran. Theo giới chức Iran và Iraq, đến ngày 8/7, một lễ đón chính thức sẽ được tổ chức tại Sân bay Quốc tế Najaf ở Iraq, sau đó là các đoàn rước công khai tại hai thành phố Najaf và Karbala ở Iraq.

Sau đó, linh cữu sẽ được đưa trở lại Iran để cử hành lễ an táng cuối cùng tại đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad, phía đông bắc đất nước, vào ngày 10/7. Mashhad cũng là quê hương của ông Khamenei.

Lãnh đạo Iran tập trung tại lễ viếng

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đến viếng và bày tỏ lòng tiếc thương đối với Lãnh tụ Tối cao Khamenei. Nhiều quan chức cấp cao khác cũng có mặt, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán của Iran.

Truyền hình nhà nước Iran phát sóng hình ảnh ông Pezeshkian cầu nguyện bên linh cữu của Khamenei. Lãnh đạo các cơ quan hành pháp và tư pháp của Iran cũng tham dự buổi lễ.

(Từ phải sang trái) Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf, Chủ tịch Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Ayatollah Sadeq Amoli Larijani và Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei tham dự lễ tiễn biệt Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei tại Đại lễ đường Mosalla Imam Khomeini ở Tehran, Iran, ngày 3/7. Ảnh: Reuters.

Trước đó, gia đình của Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini, trong đó có các cháu nội của ông, cũng đã đến viếng và tưởng niệm tại Đại lễ đường Mosalla ở Tehran. Ảnh: Reuters.

(Từ trái sang phải) Ông Gholamali Haddad Adel, nhạc phụ của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, Cố vấn Lãnh tụ Tối cao Mohsen Rezaei và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại lễ viếng. Ảnh: Reuters.

Chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Ahmad Vahidi, đã xuất hiện trước công chúng hôm thứ Năm lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào tháng 2, khi ông tới viếng bên linh cữu của Khamenei. Ông Vahidi không xuất hiện công khai kể từ ngày 8/2, tức vài tuần trước khi cuộc chiến bắt đầu. Ảnh: Reuters.

Người dân bày tỏ sự tiếc thương bên cạnh linh cữu của Lãnh tụ Tối cao quá cố Ali Khamenei và các thành viên trong gia đình ông tại Đại lễ đường Mosalla ở Tehran ngày 3/7. Ảnh: Reuters.

Người dân bày tỏ sự tiếc thương bên cạnh linh cữu của Lãnh tụ Tối cao quá cố Ali Khamenei và các thành viên trong gia đình ông tại Đại lễ đường Mosalla ở Tehran ngày 3/7. Ảnh: Reuters.

Nhiều phái đoàn quốc tế đến dự lễ tang

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết ít nhất 8 nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ cùng chủ tịch quốc hội của 12 quốc gia sẽ tham dự.

Theo danh sách do truyền thông nhà nước Iran công bố, Nga cử Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev làm đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin. Trung Quốc cử Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc.

Malaysia sẽ do Bộ trưởng Nông nghiệp Mohamad Sabu đại diện, sau khi Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết ông không thể tham dự do đã có lịch công tác từ trước. Các phái đoàn Oman, Qatar, Belarus, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Ai Cập, Ghana, Nicaragua, Cộng hòa Dân chủ Congo, Serbia và Cuba cũng dự kiến sẽ có mặt.

Truyền thông Iran cũng cho biết sẽ có các phái đoàn từ Tunisia, Lebanon, Namibia, Sri Lanka, Myanmar, Gambia và Thái Lan, cùng đại diện của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Tổ chức Hợp tác Kinh tế.

Ông Baghaei cho biết không có quốc gia châu Âu nào được chính thức mời tham dự.

Trong ngày 3/7, nhiều phái đoàn quốc tế đã có mặt tại Tehran.

Thủ tướng Ali al-Zaidi dẫn đầu phái đoàn Iraq tham dự lễ tiễn biệt Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei ngày 3/7. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cùng các thành viên trong phái đoàn Pakistan tham dự lễ tiễn biệt Lãnh tụ Tối cao quá cố Ali Khamenei. Ảnh: Reuters.

Đại diện chính quyền Taliban tại lễ tiễn biệt Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei ngày 3/7. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Gruzia - ông Mikheil Kavelashvili tại lễ tiễn biệt cố Lãnh tụ tối cao Iran. Ảnh: Reuters.

Tổng Thư ký Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine Ziyad al-Nakhalah tại buổi lễ. Ảnh: Reuters.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.