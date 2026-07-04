Lãnh tụ tối cao Iran xuất hiện thời điểm nào tại lễ tang của cha?

Việc Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei có tham dự tang lễ của cha ông -vcố Lãnh tụ Ali Khamenei - hay không đang thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Sau khi trọng thương trong một cuộc tấn công, ông Mojtaba đã ẩn mình từ cuối tháng 2, chỉ giao tiếp qua các tuyên bố bằng văn bản mà không hề xuất hiện hay phát ngôn trực tiếp.

Việc ông vắng mặt tại một số sự kiện liên quan các thành viên trong gia đình (bao gồm lễ tang vợ ông, bà Zahra Haddad Adel) đã thu hút sự chú ý cả trong và ngoài Iran.

Mặc dù giới chức Iran khẳng định ông đã bình phục sức khỏe hoàn toàn và đang trực tiếp chỉ đạo đàm phán với Mỹ, khả năng ông tham dự lễ tang vẫn còn bỏ ngỏ.

Đài NDTV ngày 3/7 dẫn lời ông Ayatollah Hakim Elahi, đại diện của Lãnh tụ Tối cao Iran tại Ấn Độ, cho biết rằng lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei sẽ không tham dự các lễ tang của cha ông.

Theo ông Elahi, những lời đe dọa từ Israel cùng nguy cơ bị theo dõi khiến việc ông Mojtaba Khamenei xuất hiện trước công chúng trở nên "nguy hiểm".

Trước đó, ngày 1/7, ông Ali Akbar Pourjamshidian, người đứng đầu Ủy ban Quốc gia phụ trách tang lễ và lễ tiễn biệt lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo, cho biết việc ông Mojtaba Khamenei có tham dự hay không không thuộc thẩm quyền của ban tổ chức.

Ông Pourjamshidian nói mọi thông báo liên quan sẽ do văn phòng Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang và văn phòng Lãnh tụ Tối cao đưa ra.

Hình ảnh Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei được hiển thị trên màn hình trong lúc chuẩn bị cho lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei tại Quảng trường Cách mạng ở Tehran, ngày 2/7. Ảnh: Reuters.

Giới chức Iran chưa đưa ra lời giải thích chính thức về sự vắng mặt của ông Mojtaba Khamenei, trong khi tình trạng sức khỏe của ông vẫn là một ẩn số chưa được xác minh độc lập.

Theo các quan chức Iran, ông đã bị thương trong chính cuộc không kích khiến cha mình thiệt mạng.

Việc ông có tham dự tang lễ hay không cũng sẽ ảnh hưởng tới nhân vật chủ trì nghi thức cầu nguyện cho cố Lãnh tụ Ali Khamenei.

Theo truyền thống Hồi giáo dòng Shiite, người chủ trì lễ cầu nguyện dành cho một giáo sĩ cấp cao qua đời mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Đến nay, giới chức Iran vẫn chưa công bố ai sẽ đảm nhiệm vai trò này trong các nghi lễ tang lễ.

Ông Ali Khamenei, người lãnh đạo Iran trong 36 năm, đã thiệt mạng vào ngày 28/2, thời điểm Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran. Các nghi lễ trong lễ tang dành cho ông sẽ bắt đầu tại Tehran vào ngày 4/7 và kết thúc bằng lễ an táng tại quê nhà của ông là TP Mashhad, ở đông bắc Iran, vào ngày 9/7.

Các nghi lễ sẽ bao gồm những hoạt động tại thành phố linh thiêng Qom, nằm ở phía nam Tehran, vào ngày 7/7, cùng nhiều nghi lễ tôn giáo khác.

Giới chức Iran dự kiến sẽ có hàng triệu người xuống đường trong suốt 6 ngày diễn ra tang lễ, khiến đây trở thành một trong những sự kiện được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.