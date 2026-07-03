Iran dừng đàm phán trong thời gian diễn ra tang lễ cố Lãnh tụ Tối cao

Iran tuyên bố tạm dừng các cuộc đàm phán để tổ chức lễ tang kéo dài nhiều ngày dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Iran tuyên bố tạm dừng các cuộc đàm phán để tổ chức lễ tang kéo dài nhiều ngày dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đồng thời cảnh báo Mỹ và Israel không thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào trong thời gian diễn ra các nghi lễ, nếu không sẽ phải đối mặt với "phản ứng gay gắt".

Iran đã tạm dừng các cuộc đàm phán ngoại giao để tập trung tổ chức lễ tang kéo dài từ ngày 4 đến 9/7 dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành hôm 28/2.

Theo truyền thông Iran, mọi sự chú ý trong nước hiện tập trung vào công tác chuẩn bị nghi lễ quốc tang, với các lễ tưởng niệm và đoàn rước được tổ chức tại Tehran, Qom, Mashhad (Iran) cùng Najaf và Karbala (Iraq).

Trưởng đoàn đàm phán của Tehran đồng thời là Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf kêu gọi toàn thể người dân đến dự tang lễ cố lãnh đạo, trong khi quân đội Iran cảnh báo Mỹ và Israel không nên "tính toán sai lầm" trong thời gian Iran diễn ra quốc tang.

Các nước trung gian hòa giải Qatar và Pakistan đã đưa ra một tuyên bố cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran gần đây diễn ra tích cực, và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào "thời điểm sớm nhất có thể".

Trong khi đó, Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya, cảnh báo Mỹ và Israel không nên tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào trong thời gian diễn ra các nghi lễ.

"Hãy cân nhắc đến những phản ứng gay gắt của Lực lượng Vũ trang Iran trước bất kỳ mối đe dọa hay hành động gây hấn nào", ông tuyên bố.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định sự ra đi của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei không phải là dấu chấm hết mà là "khởi đầu của một chương mới" đối với đất nước.

"Sự hy sinh này không phải là kết thúc của cuộc hành trình, mà là sự khởi đầu của một chương mới về sự đoàn kết dân tộc, khả năng phục hồi và tiến bộ", ông Pezeshkian nói.