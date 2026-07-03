Thi hài cố Lãnh tụ Tối cao Iran được đưa tới nơi tổ chức lễ viếng

Thi hài cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei vừa được đưa đến khu phức hợp tôn giáo Đại lễ đường Mosalla ở Tehran trước khi các hoạt động chính thức của lễ tang bắt đầu.

Linh cữu cố Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Ali Khamenei, và những người thân trong gia đình ông bị thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2 được đưa vào Đại lễ đường Mosalla ở Tehran, ngày 3/7. Ảnh: Reuters.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nhiều quan chức cấp cao nước ngoài sẽ tham dự lễ tang chính thức tiễn đưa ông Ali Khamenei. Pakistan, bên đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cho biết Thủ tướng nước này, ông Shehbaz Sharif, sẽ tham dự tang lễ.

Trung Quốc, Afghanistan cùng các quốc gia láng giềng của Iran ở khu vực Kavkaz cũng thông báo sẽ cử đại diện tham dự. Đại diện của khoảng 30 quốc gia được dự kiến sẽ có mặt tại lễ tang, trong khi người dân từ các quốc gia láng giềng như Iraq, Afghanistan và Pakistan cũng đang đổ về Iran.

Lễ tang lớn nhất lịch sử Iran

Lịch trình lễ tang kéo dài 5 ngày sẽ chính thức bắt đầu trong ngày 4/7, dù vậy, từ trưa 3/7, Đại lễ đường Mosalla đã bắt đầu đón các đoàn người vào viếng. Ước tính 15-20 triệu người Iran sẽ tham gia các sự kiện khác nhau trong khuôn khổ tang lễ này. Đây có thể trở thành quốc tang lớn nhất trong lịch sử Iran.

Những đoàn người đầu tiên vào dự lễ viếng cố Lãnh tụ Tối cao Iran ngày 3/7. Ảnh: Reuters.

Ngày 2/7, trưởng đoàn đàm phán của Tehran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, lên tiếng kêu gọi "toàn thể người dân Iran cùng viết nên một trang sử vẻ vang của đất nước bằng sự hiện diện của mình". Ông Ghalibaf gọi đây là "một trong những thời khắc quan trọng nhất" trong lịch sử Iran.

Theo Reuters, linh cữu ông Ali Khamenei và người thân được phủ quốc kỳ Iran, đặt trong Đại lễ đường Mosalla. Đây là địa điểm tổ chức các nghi lễ quan trọng nhất tại Iran.

Những đoàn người mặc trang phục màu đen đã có mặt tại Đại lễ đường Mosalla để tham dự lễ tưởng niệm và lễ viếng bắt đầu ngay sau đó.

Công tác chuẩn bị cho lễ tang tiễn đưa ông Ali Khamenei đã buộc phải hoãn trong giai đoạn cao điểm của cuộc xung đột tại Iran. Hiện tang lễ được tổ chức trong bối cảnh Iran và Mỹ đang duy trì lệnh ngừng bắn và đã ký thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột.

Tehran đóng cửa không phận phục vụ lễ tang

Ông Ali Khamenei là lãnh tụ tôn giáo có ý nghĩa tinh thần đối với nhiều tín đồ Hồi giáo dòng Shiite, ông qua đời ở tuổi 86 trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran trong ngày 28/2, ngày đầu tiên trong cuộc xung đột tại Iran.

Những hình ảnh tưởng nhớ cố Lãnh tụ Tối cao Iran xuất hiện xung quanh Đại lễ đường Mosalla. Ảnh: Reuters.

Linh cữu của ông sẽ được đặt tại Đại lễ đường Mosalla trong 3 ngày. Thi thể các thành viên trong gia đình ông bị thiệt mạng trong cuộc không kích cũng được đặt tại đây để công chúng tới viếng.

Thủ đô Tehran cùng hai thành phố Qom và Mashhad, nơi diễn ra các hoạt động chính trong khuôn khổ tang lễ, sẽ cho người dân nghỉ lễ trong thời gian tổ chức các hoạt động phục vụ tang lễ.

Giới chức yêu cầu các cơ quan hành chính công và doanh nghiệp tư nhân tại Tehran đóng cửa từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7. Các biện pháp hạn chế giao thông sẽ áp dụng tại khu vực trung tâm thành phố. Không phận trên bầu trời Tehran sẽ bị đóng cửa một phần từ ngày 3/7 và đóng cửa hoàn toàn trong ngày 6/7.

Sau các nghi lễ tại Tehran, linh cữu của ông Khamenei sẽ được đưa tới hai thành phố linh thiêng của Iraq là Najaf và Karbala, trước khi được đưa về Iran để an táng trong ngày 9/7 tại thành phố Mashhad, quê hương của ông Khamenei.

Hiện chưa rõ ông Mojtaba Khamenei, con trai và cũng là người kế nhiệm ông Ali Khamenei, có tham dự các nghi lễ chính thức tại Tehran hay không. Ông Mojtaba chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi trở thành Lãnh tụ Tối cao Iran.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.