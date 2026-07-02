Chủ tịch Quốc hội Iran vinh danh màn trình diễn của đội tuyển

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảm ơn đội tuyển Iran vì tinh thần quyết tâm và lòng yêu nước khi thi đấu tại World Cup.

Đội tuyển Iran trở về nước trong sự chào đón hân hoan của người hâm mộ. Ảnh: Reuters.

Theo Al Jazeera, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã gửi lời chúc mừng đội tuyển bóng đá quốc gia sau màn trình diễn tại World Cup 2026.

Ông Ghalibaf nhắn gửi tới đội tuyển Iran trong thông điệp được đưa ra ngày 30/6 và được hãng thông tấn Tasnim dẫn lại: "Các bạn đã thi đấu vì danh dự của Iran trên sân khấu lớn của World Cup, để quốc ca của đất nước chúng ta vang lên trước thế giới và phất cao lá cờ đầy tự hào của Iran. Trong hoàn cảnh phải đối mặt với nhiều sức ép, các bạn đã thi đấu bằng tất cả khả năng của mình, thể hiện được ý chí, sự đoàn kết cùng tinh thần đáng ghi nhận của người Iran".

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng gửi lời cảm ơn ban huấn luyện cùng toàn bộ các thành viên đồng hành cùng đội tuyển vì những nỗ lực đã bỏ ra, đồng thời chúc họ tiếp tục gặt hái thành công.

"Tôi chân thành cảm ơn ban huấn luyện và tất cả những người đồng hành cùng đội tuyển quốc gia vì những nỗ lực quý báu. Các bạn hãy trở về quê hương với niềm tự hào”, ông Qalibaf nói.

Đội tuyển Iran đã dừng bước tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Đội tuyển Iran đã dừng bước tại vòng bảng World Cup 2026. Dù vậy, đội tuyển nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) Gianni Infantino đã có đăng tải trên Instagram để cảm ơn đội tuyển Iran.

Ông Infantino viết: "Việc giữ sạch lưới tại vòng bảng World Cup là thành tích đáng ngưỡng mộ. Kết quả này cho thấy đẳng cấp kỹ thuật và tinh thần đồng đội của đội tuyển Iran. Đáng tiếc khi kết quả này chưa đủ để đội tuyển đi tiếp, nhưng tình yêu bóng đá và tinh thần thi đấu quyết liệt đã được thể hiện trước người hâm mộ trên toàn thế giới. Cảm ơn các bạn đã thi đấu hết mình".

Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trước khi tới thi đấu tại World Cup 2026, nhưng đội tuyển Iran được giới chuyên môn đánh giá là luôn thể hiện sự tập trung, duy trì lối chơi kỷ luật, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, khả năng phòng ngự chắc chắn trước các đối thủ mạnh.