Phái đoàn Iran và Mỹ cùng đến Qatar nhưng không gặp nhau

Phái đoàn của Mỹ đang có mặt tại Doha (Qatar), phái đoàn của Iran cũng dự kiến sẽ có mặt tại đây trong tuần này. Nhưng hai phái đoàn không có lịch gặp nhau.

Hiện hai đặc phái viên của Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff đang có mặt tại Doha (Qatar). Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ngày 30/6 theo giờ địa phương, giới chức Iran khẳng định không gặp các đặc phái viên cấp cao của Mỹ tại Doha (Qatar).

Tuyên bố được đưa ra sau khi xung đột bùng phát. Trong tuần qua, Mỹ đã tiến hành không kích các cơ sở quân sự của Iran, nhằm đáp trả các vụ tấn công vào tàu thương mại, trong khi đó, Iran tập kích các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Giới chức Iran nhấn mạnh hai bên trước tiên cần thống nhất các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn được ký cách đây hai tuần, trước khi có thể thảo luận những vấn đề phức tạp hơn.

Những diễn biến mới nhất cho thấy hai bên vẫn còn nhiều bất đồng về các nội dung cốt lõi trong thỏa thuận đã ký. Theo thỏa thuận này, Iran sẽ chấm dứt việc kiểm soát eo biển Hormuz để đổi lấy các ưu đãi tài chính, đồng thời hai bên có 60 ngày đàm phán nhằm hướng tới thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Hiện hai đặc phái viên của Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff đều có mặt tại Doha. Cả phía Iran và nước chủ nhà Qatar cùng khẳng định hai đặc phái viên sẽ chỉ gặp các bên trung gian, thay vì gặp đại diện của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết một phái đoàn chuyên gia của Iran sẽ tới Doha trong tuần này để thúc đẩy việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran.

"Không có cuộc gặp nào ở bất kỳ cấp độ nào với phía Mỹ được lên lịch trong những ngày tới", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tiếp tục khẳng định.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz hiện đã được nối lại một phần. Iran khẳng định nước này có quyền cùng Oman - đồng minh của Mỹ nằm ở phía bên kia eo biển chiến lược - quản lý hoạt động lưu thông qua tuyến đường thủy này.

Các quan chức Iran cho biết sẽ bắt đầu áp dụng phí lưu thông từ giữa tháng 8, thời điểm giai đoạn đàm phán 60 ngày kết thúc.

"Chủ quyền đối với eo biển Hormuz thuộc về Iran và Oman. Hoạt động lưu thông tại eo biển sẽ tuân theo các quy định do Iran đưa ra", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqer Qalibaf phát biểu trên truyền hình nhà nước.