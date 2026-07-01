Oman đề xuất kế hoạch thu phí eo biển Hormuz

NYT dẫn các nguồn tin cho biết Iran và Oman nhất trí xúc tiến kế hoạch thu các khoản phí "tự nguyện" đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Iran và Oman đang xúc tiến kế hoạch thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, New York Times ngày 30/6 dẫn nguồn tin từ một quan chức Iran và 4 nhà ngoại giao am hiểu vấn đề cho hay.

Theo các nguồn tin, Oman gần đây đã gửi một đề xuất chính thức tới Mỹ và các đồng minh phương Tây khác, trong đó nêu kế hoạch để các công ty vận tải biển trả phí dịch vụ khi sử dụng eo biển Hormuz.

Một người am hiểu lập trường của Mỹ cho biết các nhà đàm phán Mỹ đã nhận được đề xuất của Oman và có những quan ngại mà họ dự định sẽ trao đổi với các quan chức Oman. Người này và một nguồn tin khu vực đều cho biết đề xuất đề cập các khoản đóng góp tự nguyện, thay vì khoản phí bắt buộc.

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, gần bờ biển Bandar Abbas, Iran, ngày 30/6. Ảnh: Reuters.

Theo một nhà ngoại giao khu vực, đề xuất của Oman được xây dựng một phần dựa trên mô hình áp dụng tại eo biển Malacca và eo biển Singapore, nơi một quỹ tư nhân tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện để bảo đảm an toàn hàng hải.

Nhà ngoại giao này cho biết mọi khoản phí tại eo biển Hormuz sẽ mang tính tự nguyện. Tuy nhiên, quan chức Iran khẳng định các khoản thanh toán đó sẽ là bắt buộc.

Hôm 29/6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Kazem Gharibabadi cho biết ưu tiên của Tehran là đạt được thỏa thuận với Oman. Tuy nhiên, nếu Oman không sẵn sàng thiết lập một cơ chế chung để quản lý tuyến đường thủy này, Iran sẽ tự mình triển khai kế hoạch, theo đài Press TV.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ có chấp nhận kế hoạch của Oman về việc thu các khoản phí dịch vụ tự nguyện hay không.

Trước đó, hồi tháng 5, sau khi xuất hiện thông tin rằng Oman đã thảo luận với Iran về việc hợp tác thu phí dịch vụ đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ ném bom Oman nếu nước này không "hành xử như tất cả các nước khác".

Tuần trước, ông Trump tiếp tục tuyên bố việc thu phí hoặc áp dụng lệ phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz là "không thể chấp nhận được".

Thỏa thuận khung hòa bình được Mỹ và Iran ký kết trong tháng này nhằm chấm dứt chiến tranh quy định các tàu thương mại được đi lại an toàn qua Eo biển Hormuz và không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Tuy nhiên, quy định này chỉ có hiệu lực trong 60 ngày, trong khi các bên tiếp tục đàm phán để thống nhất các nội dung chi tiết.

Thỏa thuận cũng quy định Iran và Oman sẽ bắt đầu một "cuộc đối thoại" nhằm xác định cơ chế quản lý tuyến hàng hải này sau khi thời hạn 60 ngày kết thúc.

Người am hiểu lập trường của Mỹ cho biết nhóm đàm phán của Mỹ coi trọng quan hệ đối tác với Oman và tin tưởng rằng hai bên có thể giải quyết những khác biệt liên quan đến đề xuất của Oman ở cấp độ kỹ thuật.