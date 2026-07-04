Tổng thống Trump: Mỹ tạo điều kiện cho Iran một tuần lo quốc tang

Tại sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran muốn đạt thỏa thuận với Washington và nói Mỹ đã dành thời gian để Tehran tổ chức lễ quốc tang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ, tại Núi Rushmore ở Keystone, Nam Dakota (Mỹ) ngày 3/7. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Núi Rushmore tối 3/7 trong sự kiện mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, ông Trump dành phần lớn bài phát biểu để nhấn mạnh vai trò của nước Mỹ trên trường quốc tế, đề cao sức mạnh quân sự, đồng thời đề cập đến các thách thức mà Washington cho là đang phải đối mặt, theo Reuters.

Đề cập đến Iran, ông Trump nói: "Họ rất muốn thỏa thuận, thực sự rất muốn đạt được thỏa thuận. Mỹ dành cho họ một tuần để tổ chức tang lễ", đồng thời mô tả đây là một cử chỉ thiện chí.

Cùng ngày, hãng tin Reuters đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, và hai nhà lãnh đạo đã đồng ý sẽ sớm gặp mặt tại Mỹ.

Trước đó, ngày 2/7, các bên trung gian hòa giải cho biết vòng đàm phán gián tiếp tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức sau lễ tang cố Đại giáo chủ Khamenei.

Ngày 3/7 Iran bắt đầu tổ chức lễ quốc tang tiễn biệt cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, với sự tham dự của đông đảo người dân cùng nhiều đoàn đại biểu và quan chức cấp cao đến từ các quốc gia trên thế giới.

Theo Al Jazeera, tham dự lễ tang có nhiều lãnh đạo khu vực và các nước láng giềng của Iran, gồm Tổng thống Iraq Nizar Amidi, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Quyền Ngoại trưởng Chính quyền Taliban tại Afghanistan Amir Khan Muttaqi, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz.

Thủ tướng Pakistan và lãnh đạo các nước dự lễ tiễn biệt Lãnh tụ Iran Thủ tướng Pakistan cùng các quan chức cấp cao từ Lebanon, Armenia và nhiều quốc gia đã tới Tehran viếng lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong lễ quốc tang quy mô lớn.

Các quốc gia Arab và vùng Vịnh cũng cử đại diện cấp cao tới Tehran, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Waleed El Khereiji, Chủ tịch Hội đồng Shura Qatar Hassan bin Abdullah Al Ghanim, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Oman Abdulmalik bin Abdullah Al Khalili, cùng đại diện từ Yemen và Ai Cập.

Ngoài ra, tang lễ còn có sự hiện diện của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, Tổng thống Georgia Mikheil Kavelashvili, Chủ tịch Quốc hội Uzbekistan Nuriddin Ismoilov, các đặc phái viên của Malaysia, Myanmar và đại diện một số tổ chức Hồi giáo tại Thái Lan.

Ông Medvedev dẫn đầu phái đoàn Nga tiễn biệt Lãnh tụ Iran Khamenei Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tham gia dòng người viếng linh cữu của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, được phủ quốc kỳ Iran, tại khu phức hợp Đại Mosalla, Tehran ngày 3/6.

Trung Quốc cùng một số quốc gia có quan hệ gần gũi với Iran cũng thông báo cử đại diện tham dự lễ tang.

Theo kế hoạch, các nghi lễ quốc tang sẽ diễn ra từ 4-9/7, và chính quyền Iran kỳ vọng sẽ có hàng triệu người tham gia các hoạt động tưởng niệm trong những ngày tới.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.