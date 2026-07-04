Mỹ lần đầu đưa chữ ký tổng thống đương nhiệm lên tiền giấy

Mỹ cho rằng việc in chữ ký của Tổng thống Donald Trump trên đồng đô la không chỉ phù hợp mà còn hoàn toàn xứng đáng.

Tổng thống Donald Trump hôm 3/7 đã đăng hình ảnh tờ 100 USD có chữ ký của ông, vài tháng sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo rằng lần đầu tiên trong lịch sử, tiền giấy Mỹ sẽ có chữ ký của một tổng thống đương nhiệm, theo đài CNN.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết vào tháng 3 rằng chính quyền dự định đưa chữ ký của ông Trump lên tiền giấy Mỹ để kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc.

Hình ảnh cho thấy chữ ký của Tổng thống Trump được đặt phía trên chữ ký của Bộ trưởng Bessent. Trước đây, tờ 100 USD chỉ có chữ ký của Bộ trưởng Tài chính và Giám đốc Ngân khố Quốc gia, chứ không có chữ ký của tổng thống đương nhiệm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ hình ảnh tờ 100 USD có chữ ký của ông. Ảnh: Truth Social.

"Không thể phủ nhận dấu ấn lịch sử của tổng thống với vai trò là kiến trúc sư của thời kỳ phục hưng kinh tế, mở ra Kỷ nguyên Hoàng kim của nước Mỹ. Việc in chữ ký của ông trên đồng tiền Mỹ không chỉ phù hợp mà còn hoàn toàn xứng đáng", Giám đốc Ngân khố Quốc gia Brandon Beach tuyên bố trong thông báo hồi tháng 3.

Ông Trump từ lâu đã đặc biệt quan tâm đến việc đưa tên và hình ảnh của ông xuất hiện trên nhiều loại tài liệu và địa danh Mỹ. Chính quyền Mỹ cũng đã đưa hình ảnh, tên ông hoặc cả hai lên hộ chiếu Mỹ phiên bản kỷ niệm, thẻ vào cửa công viên quốc gia, các biểu ngữ bên ngoài nhiều cơ quan liên bang tại thủ đô Washington, D.C., tổ chức văn hóa như Viện Hòa bình Mỹ, cũng như các tài khoản đầu tư đặc biệt dành cho trẻ em. Bang Florida cũng đã đổi tên Sân bay Quốc tế Palm Beach theo tên ông.

Một số nghị sĩ còn muốn tiến xa hơn bằng cách đưa chân dung ông Trump lên tiền giấy, thông qua việc trình dự luật phát hành tờ tiền kỷ niệm 250 USD nhân dịp 250 năm quốc khánh. Tuy nhiên, khả năng này thấp hơn nhiều vì dự luật sẽ cần sự ủng hộ của các thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ.

Bộ luật Mỹ quy định rằng “chỉ chân dung của người đã qua đời mới được xuất hiện trên tiền tệ và chứng khoán của Mỹ". Tuy nhiên, dự luật tại Hạ viện đề xuất "tạo ngoại lệ đối với những người đang hoặc từng giữ chức tổng thống Mỹ".

Đầu năm nay, các nhân viên của Cục Khắc và In tiền Mỹ đã chuẩn bị các mẫu thử cho tờ tiền 250 USD có chân dung và chữ ký của ông Trump. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào tháng 5, ông Bessent cho biết ông không cho rằng việc đưa chân dung ông Trump lên tiền giấy Mỹ là "điều gì không phù hợp”.