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Thế giới

Ông Trump bảo vệ thương vụ tiền số của gia đình

  • Thứ sáu, 3/7/2026 07:27 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ lo ngại xung đột lợi ích liên quan đến hoạt động kinh doanh của gia đình, khẳng định các con ông đã kinh doanh từ trước khi ông vào Nhà Trắng.

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Tổng thống Donald Trump trò chuyện với CNBC tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 2/7. Ảnh: CNBC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ các hoạt động kinh doanh của gia đình trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNBC ngày 2/7 tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng.

Ông Trump cho rằng vị trí tổng thống có sức ảnh hưởng quá lớn đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế, khiến gần như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của các con ông cũng có thể bị quy kết là xung đột lợi ích.

"Nếu các con tôi mua một chiếc xe tải tiết kiệm năng lượng, người ta cũng có thể nói chúng có thông tin nội bộ", ông Trump nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, gia đình ông phải đối mặt với mức độ giám sát đặc biệt vì các chính sách của tổng thống có tác động đến hầu hết mọi ngành nghề trong nền kinh tế.

Ông cho biết luôn khuyên các con tránh xa những vấn đề có thể gây tranh cãi, song nhấn mạnh họ vẫn có cuộc sống và công việc riêng: "Tôi nói với các con rằng: 'Hãy tránh xa'. Nhưng chúng cũng có cuộc sống của mình. Chúng đã kinh doanh từ rất lâu trước khi tôi từng nghĩ đến việc tranh cử tổng thống", ông Trump nói.

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Ông Trump cùng con trai Donald Trump Jr. đến Nhà Trắng vào ngày 3/5. Ảnh: Reuters.

Phát biểu của ông được đưa ra sau khi báo cáo công khai tài chính thường niên năm 2025, công bố hôm 1/7, cho thấy ông Trump đã thu về hàng trăm triệu USD trong năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng, chủ yếu từ các hoạt động kinh doanh tiền điện tử có liên quan đến gia đình.

Theo hồ sơ kê khai tài chính thường niên năm 2025 nộp lên Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ, các công ty của ông Trump thu về gần 800 triệu USD từ World Liberty Financial - dự án tiền số do ông và các con trai đồng sáng lập.

Khoản thu nhập này, được chia sẻ giữa ông Trump và các thành viên trong gia đình, bao gồm hơn 520 triệu USD từ việc bán token tiền mã hóa và hơn 250 triệu USD từ việc bán cổ phần trong World Liberty Financial, Reuters cho biết.

Ngoài ra, ông Trump còn khai báo thu về thêm 635 triệu USD từ việc phát hành và bán đồng meme coin mang thương hiệu Trump.

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Donald Trump Jr. và Eric Trump đã rung chuông khai mạc thị trường Nasdaq vào tháng 8/2025 để kỷ niệm thỏa thuận theo đó ALT5 Sigma bán cổ phần để tài trợ cho việc mua hơn 700 triệu USD token của World Liberty Financial. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ khẳng định không có điều gì "bất hợp pháp" hay "sai trái" trong các hoạt động kinh doanh tiền điện tử của gia đình.

Ông cũng viện dẫn quy định về xung đột lợi ích của liên bang, theo đó tổng thống và phó tổng thống không bắt buộc phải rút khỏi các quyết định có thể ảnh hưởng đến lợi ích tài chính của chính họ.

Ngoài vấn đề tài chính, ông Trump còn đề cập đến nhiều chủ đề khác trong cuộc phỏng vấn như Tòa án Tối cao, nền kinh tế, thị trường tài chính, Iran, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Khi được hỏi về báo cáo tài chính cho thấy tổng thu nhập năm 2025 của ông vượt 2 tỷ USD, ông Trump nhấn mạnh mình không nhận lương tổng thống.

"Tôi đã từ bỏ mức lương đó. Tôi không nhận lương", ông Trump nói, đồng thời khẳng định đảm nhiệm cương vị tổng thống là vì "mục đích lớn lao hơn nhiều so với việc kiếm tiền".

Theo quy định hiện hành, tổng thống Mỹ được hưởng mức lương thường niên 400.000 USD.

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Phương Linh

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  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

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    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

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