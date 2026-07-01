Ông Trump kê khai thu hơn 1,4 tỷ USD từ tiền mã hóa

Bản kê khai tài chính năm 2025 cho thấy Tổng thống Donald Trump thu hơn 1,4 tỷ USD từ các dự án tiền mã hóa, biến lĩnh vực này thành nguồn thu lớn nhất của gia đình ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 29/6. Ảnh: Reuters.

Theo hồ sơ kê khai tài chính thường niên năm 2025 nộp lên Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ, các công ty của ông Trump thu về gần 800 triệu USD từ World Liberty Financial - dự án tiền mã hóa do ông và các con trai đồng sáng lập, Reuters cho biết.

Khoản thu nhập này, được chia sẻ giữa ông Trump và các thành viên trong gia đình, bao gồm hơn 520 triệu USD từ việc bán token tiền mã hóa và hơn 250 triệu USD từ việc bán cổ phần trong World Liberty Financial.

Ngoài ra, ông Trump còn khai báo thu về thêm 635 triệu USD từ việc phát hành và bán đồng meme coin mang thương hiệu Trump.

Các số liệu mới cho thấy tiền mã hóa đã tạo ra bước ngoặt lớn trong cơ cấu tài sản của ông Trump. Trong bản kê khai tài chính năm trước, ông chỉ ghi nhận 57,35 triệu USD doanh thu từ việc bán token của World Liberty Financial. Chỉ sau một năm, con số này đã tăng gấp khoảng 9 lần.

Reuters trước đó ước tính gia đình ông Trump đã thu về ít nhất 2,3 tỷ USD từ các dự án liên quan đến tiền mã hóa kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào năm 2025.

Ngay sau khi nhậm chức, ông Trump đã triển khai hàng loạt chính sách được ngành công nghiệp tiền mã hóa đánh giá là có lợi, từ việc xây dựng khuôn khổ pháp lý cho stablecoin đến việc nới lỏng hoạt động giám sát và thực thi pháp luật của Bộ Tư pháp Mỹ cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đối với lĩnh vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện Bitcoin 2024 ở Nashville, Tennessee (Mỹ) tháng 7/2024. Ảnh: Reuters.

Ngoài nguồn thu từ tiền mã hóa, trong năm 2025, ông Trump còn khai báo hơn 80 triệu USD thu được từ các thỏa thuận dàn xếp với nhiều công ty truyền thông và khoảng 52 triệu USD từ việc cấp phép sử dụng thương hiệu Trump cho các dự án bất động sản ở nước ngoài, chủ yếu thông qua các đối tác tại Trung Đông.

Phản hồi trước những tranh cãi về xung đột lợi ích, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định: "Tổng thống và gia đình chưa từng, cũng sẽ không bao giờ tham gia vào bất kỳ hành vi xung đột lợi ích nào. Tổng thống Trump đã biến nước Mỹ thành thủ phủ tiền mã hóa của thế giới thông qua các sắc lệnh hành pháp".

Bà Kelly cũng cho rằng mọi quyết định của Tổng thống Trump và chính quyền đều được đưa ra vì lợi ích của người dân Mỹ, đồng thời chỉ trích những cáo buộc về xung đột lợi ích là "luận điệu cũ kỹ và sai sự thật" mà đảng Dân chủ cùng các cơ quan truyền thông truyền thống đã lặp lại suốt nhiều năm.

Dù tiền mã hóa hiện là nguồn thu lớn nhất, các hoạt động kinh doanh truyền thống của ông Trump vẫn tiếp tục mang về hàng trăm triệu USD.

Theo bản kê khai, doanh thu từ các sân golf và khu nghỉ dưỡng của ông Trump trong năm 2025 tăng 15%, lên hơn 500 triệu USD . Mức tăng mạnh nhất ghi nhận tại những câu lạc bộ mà ông thường xuyên lui tới kể từ sau lễ nhậm chức đầu năm 2025.

Doanh thu của khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại bang Florida - nơi ông Trump gọi là "Nhà Trắng mùa Đông" - tăng vọt từ 50 triệu USD năm 2024 lên 77 triệu USD trong năm 2025. Trong khi đó, doanh thu tại sân golf West Palm Beach gần đó cũng tăng 27%. Ngược lại, sân golf của ông tại Los Angeles ghi nhận doanh thu sụt giảm trong năm qua.

Trái ngược với đà tăng trưởng mạnh của tiền mã hóa, mảng bất động sản - lĩnh vực làm nên tên tuổi của ông Trump - chỉ ghi nhận mức tăng ít hơn.