Ông Trump khẳng định nhóm công tác Mỹ - Iran sắp gặp nhau

Rạng sáng 29/6 theo giờ miền Đông nước Mỹ, Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, khẳng định cuộc gặp giữa Mỹ và Iran tại Doha ngày 30/6 sẽ diễn ra.

Tổng thống Trump xuất hiện tại Nhà Trắng ngày 28/6. Ảnh: Reuters.

"Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp. Cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày mai tại Doha", ông Trump viết toàn bộ bằng chữ in hoa.

Hiện tại, thông tin xung quanh cuộc gặp tại Doha khá mâu thuẫn. Theo Al Jazeera, trong ngày 29/6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết hiện Iran chưa có kế hoạch gặp gỡ nhóm công tác của Mỹ tại Qatar ngay trong tuần này.

"Hai bên vẫn tiến hành tham vấn với Qatar như bình thường, bao gồm việc theo dõi quá trình thực hiện các cam kết của bên còn lại. Tuy nhiên, thông tin từ một số cơ quan truyền thông cho rằng các cuộc đàm phán kỹ thuật của nhóm công tác hai bên sắp diễn ra tại Doha là chưa thể xác nhận vào lúc này", ông Gharibabadi trả lời hãng thông tấn Tasnim của Iran.

Ông Gharibabadi cho biết vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên trong khuôn khổ các cuộc gặp đã được thống nhất giữa các nhóm công tác của Mỹ và Iran sẽ chỉ diễn ra, khi các điều kiện đặt ra đã được đáp ứng, cũng như khi cả hai bên cùng thống nhất về thời gian và địa điểm của cuộc gặp.

Trước đó, một số hãng truyền thông đưa tin về cuộc gặp giữa hai nhóm công tác của Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar trong ngày 30/6.

Cũng trong ngày 29/6, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Ali Akbar Velayati, cảnh báo Iran sẽ tấn công Bahrain với mức độ mạnh hơn, nếu tiếp tục bị khiêu khích.

"Một lời cảnh báo nghiêm khắc được gửi tới Bahrain để nước này biết giới hạn của mình, không đùa với chính vận mệnh của mình và không buộc Iran phải đưa ra những quyết định cứng rắn", ông Velayati được hãng thông tấn Tasnim dẫn lời.

Iran đã tấn công căn cứ hải quân của Mỹ tại Bahrain trong ngày 26-27/6, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ vào lãnh thổ Iran diễn ra ngay trước đó. Tehran cho rằng Washington sử dụng các căn cứ quân sự tại khu vực để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Iran.

Hiện Bahrain đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công mới nhất của Iran nhằm vào nước này, cho rằng những cuộc tấn công này vi phạm chủ quyền, đồng thời làm suy giảm "cơ hội hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực".

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.