Iran tuyên bố phá huỷ 8 cơ sở quân sự Mỹ, dừng đàm phán kỹ thuật

IRGC tuyên bố đã phá hủy 8 cơ sở quân sự của Mỹ trong các cuộc tấn công tại Bahrain và Kuwait, đồng thời, quan chức Iran cho biết Tehran hủy các cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ.

Khu vực bị mảnh vỡ thiết bị bay không người lái của Iran rơi trúng tại Hamad, Bahrain ngày 11/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 28/6 tuyên bố đã phá hủy 8 cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu của Iran.

Theo IRGC, chiến dịch do lực lượng hải quân và lực lượng không quân vũ trụ của tổ chức này phối hợp thực hiện, nhằm vào tám cơ sở hạ tầng quân sự của quân đội Mỹ tại Căn cứ Không quân Ali Al Salem ở Kuwait và các cơ sở liên quan đến Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Tuyên bố của IRGC được Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đăng tải cho hay, Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái trong các cuộc tấn công nhằm đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhằm vào các cơ sở của Iran tại Sirik và đảo Qeshm.

Theo IRIB, chiến dịch được tiến hành chỉ vài giờ sau khi căng thẳng trên vùng biển Vùng Vịnh gia tăng, đồng thời đánh dấu một trong những cuộc tấn công trực tiếp quy mô lớn nhất của Iran nhằm vào các tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực kể từ khi cuộc xung đột bùng phát.

Trong diễn biến khác, theo kênh Al Jazeera của Qatar, một quan chức Iran cho biết Tehran đã hủy việc tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 28/6, sau các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Iran và do những điều kiện trong Bản ghi nhớ Islamabad mà nước này cho là chưa được thực hiện.

Mehdi Fazaeli, thành viên Văn phòng Bảo tồn và Công bố các tác phẩm của Lãnh tụ Tối cao Iran, phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng Tehran đã không tham gia các cuộc đàm phán vì các cuộc tấn công của quân đội Mỹ, cũng như do các cam kết trong Bản Ghi nhớ Islamabad vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Vào rạng sáng 28/6, chỉ vài giờ sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo tiến hành các cuộc không kích “bổ sung” nhằm vào hạ tầng quân sự của Iran, tiếp nối chiến dịch được triển khai hôm 26/6, Iran đã giáng đòn đáp trả nhằm vào tám cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

IRGC cho biết lực lượng hải quân và không quân vũ trụ của họ đã tiến hành chiến dịch trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ sáng 28/6 theo giờ địa phương, đồng thời mô tả đây là phản ứng “mang tính quyết định” trước các cuộc tấn công gần đây của Mỹ.

Theo IRGC, các cuộc tấn công nhằm vào Căn cứ Không quân Ali Al Salem ở Kuwait và trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain, cùng nhiều cơ sở quân sự khác.

IRGC khẳng định chiến dịch được tiến hành sau khi quân đội Mỹ tấn công năm vị trí ven biển của Iran vào rạng sáng 28/6. Tehran cho rằng các cuộc tấn công này được Mỹ thực hiện với lý do đáp trả chiến dịch của Iran nhằm vào một “tàu vi phạm”.

IRGC cũng tuyên bố hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz được điều phối với Iran theo Bản ghi nhớ Islamabad được ký ngày 17/6 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Theo văn bản này, Tehran sẽ phối hợp với Oman và các quốc gia ven Vịnh khác để xây dựng cơ chế quản lý tương lai đối với eo biển Hormuz.

IRGC cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo của “kẻ thù” sẽ vấp phải “đòn đáp trả mang tính hủy diệt”, đồng thời cho biết mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn sẽ khiến toàn bộ các tiến trình đang được triển khai theo Bản ghi nhớ Islamabad bị đình chỉ.