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Kinh doanh

Iran lạm phát gần 90%

  • Thứ hai, 29/6/2026 10:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo số liệu được công bố mới đây, lạm phát của Iran đã tăng mạnh trong tháng 6, chủ yếu do tác động của cuộc chiến tại Trung Đông.

Trong tháng 6, lạm phát của Iran tăng vọt gần 90%. Ảnh: Reuters.

Lạm phát theo năm của Iran đã tăng lên 88,6% trong tháng 6, khi chiến sự tại Trung Đông cùng nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt khiến giá lương thực, thực phẩm tăng vọt, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại nước này, theo AFP.

Theo Trung tâm Thống kê Iran, trong tháng Khordad theo lịch Ba Tư (từ 22/5 đến 21/6), giá lương thực, thực phẩm đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái tại một quốc gia vốn từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng lạm phát rất cao do các lệnh trừng phạt. Cụ thể, giá bánh mì và ngũ cốc tăng 139%; sữa, phô mai và trứng tăng 152%; trong khi giá thịt đỏ và thịt gia cầm tăng vọt 178%.

Để so sánh, vào tháng 2, trước khi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran, lạm phát theo năm của nước này ở mức 68%. Trước đó, vào tháng 12/2025, lạm phát theo năm của Iran mới chỉ ở mức 52,6%.

Trong nhiều năm qua, nền kinh tế Iran đã chịu ảnh hưởng bởi tình trạng lạm phát kéo dài ở mức rất cao và sự mất giá mạnh của đồng nội tệ Rial, chủ yếu do các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên nước này.

Tình trạng này đã làm suy giảm nghiêm trọng sức mua của người dân Iran, thậm chí tình hình trở nên trầm trọng hơn trong những tháng gần đây.

Theo DW, ước tính sơ bộ từ chính phủ Iran cho thấy nền kinh tế này đã thiệt hại khoảng 229 tỷ euro (tương đương 260 tỷ USD) do chiến sự. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Seyed Ali Madanizedah cho biết chính phủ đã buộc phải vay lượng tiền lớn. Khoản vay này có thể tiếp tục kéo lạm phát lên cao trong các tháng tới.

Ngoài ra, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo lạm phát cả năm nay của Iran vào khoảng 69%, mức cao nhất kể từ năm 1979. Đồng thời, GDP nước này có thể giảm 6,1% năm 2026.

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Anh Nguyễn

lạm phát Iran chiến sự Mỹ Israel

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