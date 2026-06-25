Iran vẫn khó bán dầu

Quyết định tạm thời miễn trừ trừng phạt đối với dầu mỏ Iran từ phía Mỹ có thể biến các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc thành khách hàng lớn duy nhất.

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz sau khi các lệnh hạn chế dần được gỡ bỏ. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, chính quyền Mỹ vừa chính thức cấp phép cho các hoạt động mua bán dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu có nguồn gốc từ Iran đến hết ngày 21/8.

Động thái nới lỏng các lệnh trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ này diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình cuối cùng với Tehran.

Trước đó, do tình trạng gián đoạn nguồn cung từ việc eo biển Hormuz bị phong tỏa kể từ tháng 3, các nhà lọc dầu châu Á đã ráo riết tìm kiếm các nguồn cung thay thế từ Mỹ, Nga, châu Phi và Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran đã giúp mở lại eo biển này, giải phóng lượng dầu bị mắc kẹt suốt nhiều tháng qua và gây áp lực lớn lên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Iran chào hàng

Giữa bối cảnh đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC) đã bắt đầu gửi đề xuất tới các nhà lọc dầu châu Á để chào mời mua dầu. Một nguồn tin thân cận với NIOC cho biết công ty đang tính toán giá giao hàng của các loại dầu thô đối thủ cạnh tranh tại Trung Quốc để chuẩn bị cho các đợt bán giao ngay.

Một nguồn tin khác tiết lộ các nhà bán dầu Iran đã tạm thời ngừng chào hàng tới tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc để đánh giá nhu cầu từ các quốc gia khác.

Tuy nhiên, một nhà lọc dầu Ấn Độ thẳng thắn chia sẻ: "Hầu hết công ty dầu mỏ đã chốt xong nguồn hàng cho đến hết tháng 8. Chúng tôi không lường trước được sẽ có lệnh miễn trừ nên đã mua bất kỳ nguồn cung nào có sẵn trên thị trường. Thực tế, chúng tôi thậm chí đã đặt trước một số lô dầu thô cho tháng 8 với mức giá chênh lệch cao hơn".

Các xe tải chở dầu từ Iraq đang khẩn trương đến cảng dầu Baniyas tại Syria để vận chuyển ra khắp thế giới. Ảnh: Reuters.

Ông Sumit Ritolia - chuyên gia phân tích trưởng tại công ty theo dõi tàu biển Kpler - nhận định: "Với việc nguồn cung dầu thô của Ấn Độ đã ổn định cho đến tháng 8, đối tượng hưởng lợi lớn nhất từ bất kỳ lệnh miễn trừ trừng phạt nào đối với dầu Iran nhiều khả năng là Trung Quốc, quốc gia đang cần dầu thô cho cả hoạt động chế biến lẫn bổ sung vào kho dự trữ chiến lược".

Đại diện của 3 nhà lọc dầu châu Á khác, vốn đã ngừng mua dầu Iran từ gần một thập kỷ trước, cũng khẳng định đã mua đủ lượng dầu thô cần thiết cho hiện tại, trong khi các nguồn cung không bị trừng phạt khác hiện có giá cả phải chăng hơn.

Thêm vào đó, các nguồn tin từ ngành dầu khí Nhật Bản cho biết rào cản về mặt tuân thủ quy định pháp lý và thời gian quá gấp rút sẽ buộc các nhà lọc dầu nước này phải tiến hành các đợt vận hành thử nghiệm trước khi có thể chính thức nối lại hoạt động thu mua.

Nhiều doanh nghiệp vẫn e ngại

Giới đầu tư và các doanh nghiệp cũng tỏ ra thận trọng trước tính chất tạm thời của lệnh nới lỏng trừng phạt này, bên cạnh những thách thức chưa được giải quyết về hệ thống ngân hàng và phương thức thanh toán.

Bất chấp điều đó, công ty theo dõi tàu biển Vortexa nhận định: "Iran sẽ tận dụng cơ hội này để vận chuyển càng nhiều lô hàng ra khỏi vùng Vịnh càng tốt".

Đơn vị này cho biết lượng dầu thô của Iran trên biển đã tăng thêm 6 triệu thùng chỉ trong vòng 48 giờ qua, nâng tổng lượng dầu thô lênh đênh trên biển của nước này lên mức 126 triệu thùng.

Khoảng một nửa trong số đó hiện đã áp sát châu Á và nửa còn lại cũng đang di chuyển theo hướng này. Vortexa dự báo các nhà lọc dầu độc lập của Trung Quốc, hay còn gọi là các "teapots", sẽ vẫn là người mua cuối cùng, dù nhu cầu của họ đang khá yếu do các đợt cắt giảm sản lượng kể từ tháng 5.

Sự trở lại của nguồn cung từ Iran đang giáng đòn mạnh vào giá dầu toàn cầu, khiến giá dầu thô Brent sụt giảm khoảng 16% kể từ đầu tháng 6 đến nay. Giới buôn dầu kỳ vọng sự xuất hiện của dầu Iran có thể làm nới rộng mức chiết khấu của các dòng dầu Nga, đồng thời buộc các nhà sản xuất vùng Vịnh khác như Saudi Arabia phải hạ giá bán chính thức nhằm giành lại thị phần.

Dẫu vậy, những rào cản pháp lý vẫn là chướng ngại vật lớn cho các công ty muốn nối lại hoạt động nhập khẩu. Tại Ấn Độ, các nhà lọc dầu tuyên bố sẽ không cam kết mua hàng trừ khi lệnh giảm bớt trừng phạt của Mỹ được đảm bảo kéo dài qua tháng 8.

Đối với mặt hàng dầu nhiên liệu, việc nới lỏng trừng phạt sẽ tiếp tục gây áp lực giảm giá lên thị trường, đặc biệt là nhóm dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao, bất chấp việc giới giao dịch dự báo mảng kinh doanh dầu và nhiên liệu hàng hải của Iran sẽ chỉ tăng trưởng nhẹ do hệ thống ngân hàng và thanh toán vẫn là một điểm nghẽn lớn.