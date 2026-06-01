Ông Trump thua kháng cáo vụ bồi thường 5 triệu USD

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 29/6 đã từ chối xem xét đơn kháng cáo của Tổng thống Trump, qua đó giữ nguyên phán quyết buộc ông bồi thường 5 triệu USD cho nhà văn Jean Carroll trong vụ kiện liên quan đến lạm dụng tình dục và phỉ báng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo truyền thông Mỹ, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 29/6 đã từ chối xem xét đơn đề nghị của Tổng thống Donald Trump yêu cầu hủy phán quyết buộc ông bồi thường 5 triệu USD cho nhà văn E. Jean Carroll trong vụ kiện liên quan đến hành vi lạm dụng tình dục và phỉ báng.

Thông báo của Tòa án Tối cao không nêu lý do từ chối xem xét vụ việc và cũng không ghi nhận bất kỳ ý kiến phản đối công khai nào từ các thẩm phán.

Đây được xem là một thất bại pháp lý đáng kể đối với ông Trump, đồng thời nhiều khả năng khép lại nỗ lực của ông nhằm đảo ngược phán quyết của bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra năm 2023, theo đó kết luận ông phải chịu trách nhiệm dân sự vì đã lạm dụng tình dục và phỉ báng bà Carroll.

Tuy nhiên, một vụ kiện khác xuất phát từ cùng các cáo buộc của bà Carroll vẫn có thể được đưa lên Tòa án Tối cao. Tháng 1/2024, một bồi thẩm đoàn khác đã yêu cầu ông Trump bồi thường 83,3 triệu USD vì hành vi phỉ báng bà Carroll sau khi bà công khai cáo buộc ông cưỡng hiếp mình từ nhiều thập niên trước. Các luật sư của ông Trump cho biết sẽ tiếp tục đề nghị Tòa án Tối cao xem xét vụ việc này.

Quyết định mới được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Tòa án Tối cao phán quyết ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt hàng loạt mức thuế quan dựa trên quyền hạn khẩn cấp. Khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích gay gắt các thẩm phán bỏ phiếu chống, gọi họ là "những kẻ ngốc" và "tay sai", đồng thời cho rằng đây là "nỗi ô nhục của đất nước".

Trong vụ kiện năm 2023, bồi thẩm đoàn liên bang tại New York kết luận ông Trump phải chịu trách nhiệm dân sự vì đã lạm dụng tình dục và phỉ báng bà Carroll, cựu cây bút của một tạp chí.

Bồi thẩm đoàn cho rằng bà Carroll đã đưa ra đủ bằng chứng chứng minh ông Trump lạm dụng tình dục bà trong phòng thử đồ của cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman ở New York vào giữa những năm 1990, sau khi hai người tình cờ gặp nhau.

Bồi thẩm đoàn cũng xác định ông Trump đã phỉ báng bà Carroll khi đăng trên mạng xã hội rằng vụ việc là "một trò lừa đảo hoàn toàn" và "một lời nói dối". Trong suốt quá trình tố tụng, Tổng thống Trump luôn bác bỏ các cáo buộc.

Trong quá trình xét xử, bồi thẩm đoàn còn xem xét lời khai của hai phụ nữ khác cũng cáo buộc ông Trump từng tấn công họ, cùng đoạn ghi âm nổi tiếng trong chương trình "Access Hollywood", trong đó ông Trump nói về việc có thể sờ soạng và hôn phụ nữ mà không cần sự đồng ý.

Sau phán quyết, Tổng thống Trump đã kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 2, cho rằng Thẩm phán Lewis A. Kaplan đã sai khi cho phép bồi thẩm đoàn xem xét lời khai của hai nhân chứng và đoạn ghi âm nói trên.

Tuy nhiên, vào tháng 12/2024, hội đồng ba thẩm phán của Tòa Phúc thẩm giữ nguyên phán quyết, cho rằng ông Trump không chứng minh được việc các chứng cứ này đã ảnh hưởng đến quyền được xét xử công bằng của mình.

Sau đó, ông Trump tiếp tục đề nghị Tòa án Tối cao can thiệp với lập luận rằng tòa cấp dưới đã áp dụng sai pháp luật. Các luật sư của ông cho rằng những chứng cứ được sử dụng chỉ là "các cáo buộc nhiều thập niên trước, chưa được xác minh và không liên quan", đồng thời cảnh báo nếu không được sửa sai, những sai sót này có thể lặp lại trong nhiều vụ án dân sự và hình sự khác.

Trong khi đó, các luật sư của bà Carroll đề nghị Tòa án Tối cao bác đơn của ông Trump, lập luận rằng cơ quan này từ lâu vẫn từ chối xem xét những vụ việc mà các vấn đề pháp lý được nêu không có ý nghĩa quyết định đối với kết quả của bản án cấp dưới.

Theo CNN, ông Trump đã chuyển 5,5 triệu USD vào một tài khoản do tòa án kiểm soát vào năm 2023 sau phán quyết của bồi thẩm đoàn, vì vậy bà Carroll có khả năng sẽ nhận được tiền mặt khá nhanh chóng.

Luật sư của bà Carroll hiện chưa thể liên lạc được để đưa ra bình luận.