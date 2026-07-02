Ông Trump lên tiếng về khoản thu hơn 1 tỷ USD từ tiền mã hóa

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bảo vệ khoản thu hơn 1 tỷ USD từ các hoạt động tiền mã hóa của gia đình trong năm ngoái.

Tổng thống Donald Trump hôm 1/7 đã tìm cách tách mình khỏi bản kê khai tài chính cá nhân vừa được công bố, trong đó cho thấy ông thu về hơn 1 tỷ USD doanh thu từ việc bán tiền mã hóa và các hoạt động kinh doanh khác, theo tờ The Hill.

"Hãy nghe tôi giải thích lý do tôi có lãi: thị trường chứng khoán đang đi lên và ai cũng có lãi cả", ông Trump phát biểu trước các phóng viên.

"Tôi không can dự vào các vấn đề tài chính cá nhân của mình. Chúng tôi có quỹ quản lý tiền cho tôi", ông Trump nói với các phóng viên tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, trước chuyến công du tới bang North Dakota.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên trước khi khởi hành tới bang North Dakota ngày 1/7. Ảnh: Reuters.

Khi bị chất vấn liệu bản thân có đang hưởng lợi từ các hoạt động kinh doanh đó hay không, ông đáp: "Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền trước khi trở thành tổng thống".

Ông Trump cho biết thêm rằng các tổ chức tài chính quản lý tài sản của ông lập một "tài khoản tín thác mù", và ông từ chối trao đổi ai phụ trách quản lý số tiền này.

"Họ đầu tư tiền cho tôi. Tôi không nói chuyện với họ. Thậm chí tôi còn không liên lạc với họ. Tôi có rất nhiều tài khoản, tôi cũng không biết họ gọi là gì nữa, kiểu như tài khoản khép kín hay gì đó. Bạn đưa tiền vào đó là xong. Tôi không trao đổi với họ. Đó đều là các tổ chức tài chính lớn và họ quản lý toàn bộ", vị tổng thống nói thêm.

Theo các bản kê khai tài chính do Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ công bố hôm 30/6, ông Trump đã nhận gần 550 triệu USD từ mối liên hệ với công ty khởi nghiệp World Liberty Financial trong năm 2025.

World Liberty Financial (WLF) được hai con trai của ông Trump và con trai của Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đồng sáng lập vào tháng 9/2024.

Bộ hồ sơ dài 927 trang cũng đề cập khoản tiền 635 triệu USD từ việc phát hành và bán đồng meme coin mang thương hiệu Trump - đồng tiền điện tử được phát hành chỉ vài giờ trước lễ nhậm chức của ông vào tháng 1/2025.

Theo tạp chí Forbes, các hoạt động tiền mã hóa là nguyên nhân chính khiến tài sản cá nhân của ông Trump gần như tăng gấp ba, từ 2,3 tỷ USD lên 6,5 tỷ USD trong giai đoạn 2024 - 2026.