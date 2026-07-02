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Thế giới

Cận cảnh bên trong Không lực Một mới của ông Trump

  • Thứ năm, 2/7/2026 07:20 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến bay đầu tiên trên chiếc Không lực Một trị giá 400 triệu USD do Qatar tặng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/7 lên đường tới bang North Dakota (Mỹ) trong chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ Không lực Một mới, Boeing 747-8 hạng sang do chính phủ Qatar tặng cho Mỹ vào năm ngoái, theo đài CBS News.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một mới tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, Mỹ, ngày 1/7. Ảnh: Reuters.

Đầu tháng này, ông Trump đã giới thiệu chiếc máy bay trị giá 400 triệu USD, thay thế chiếc Boeing 747-2 phiên bản quân sự đã phục vụ các đời tổng thống Mỹ suốt hơn 30 năm. Chiếc máy bay do Qatar trao tặng dự kiến sẽ được sử dụng cho đến khi Boeing bàn giao đội chuyên cơ mới cho Không quân Mỹ vào năm 2028.

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Máy bay được thiết kế với phong cách ấm cúng như gia đình. Các không gian văn phòng riêng tư được trang bị ghế da ngả lưng và hệ thống giải trí. Nhiều khu vực họp nhỏ được bố trí xung quanh boong, tận dụng cabin rộng lớn của 747 để chứa được nhiều phòng. Ảnh: Aerotime.

Phát biểu tại Căn cứ Liên hợp Andrews trước khi khởi hành, Tổng thống Trump nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện: "Đây là chuyến bay đầu tiên của chiếc máy bay thương mại vĩ đại nhất từng được chế tạo".

"Tôi rất háo hức với chuyến bay này. Chưa từng có ai thấy điều tương tự. Họ vừa mới hoàn thiện, cải tạo máy bay để phù hợp với một tổng thống bằng cách bổ sung hệ thống an ninh cùng mọi tiện ích cần thiết. Đây là những hạng mục cực kỳ phức tạp nhưng thực sự rất ấn tượng," nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ.

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Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chia sẻ hình ảnh bên trong chuyên cơ Không lực Một mới. Ảnh: X/Karoline Leavitt.

Ông Trump khẳng định chi phí nâng cấp chiếc máy bay này đối với người nộp thuế Mỹ là "rất nhỏ" nếu so với khoản tiền sẽ phải bỏ ra "nếu chúng tôi thực hiện theo cách khác". Ông gọi đây là "món quà từ một quốc gia đã đối xử với chúng tôi rất tốt".

Ông cũng lưu ý rằng chiếc chuyên cơ cũ đã có tuổi đời hơn 30 năm và nói: "Khi nó đỗ cạnh những chiếc mới như thế này, thực sự trông không còn xứng tầm với đất nước chúng ta".

"Vì vậy, chúng tôi thực sự rất tự hào về nó. Đất nước cũng rất tự hào về điều đó", ông Trump nhấn mạnh.

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Bức ảnh do Trợ lý Tổng thống kiêm Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đăng trên X cho thấy nội thất chuyên cơ Không lực Một mới vào ngày 1/7/2026. Ảnh: Nhà Trắng.

Không quân Mỹ cho biết họ ưu tiên khả năng sẵn sàng tác chiến hơn yếu tố thẩm mỹ trong quá trình nâng cấp, vì vậy "bố trí nội thất gần như không thay đổi".

Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đã đăng trên mạng xã hội X những bức ảnh bên trong máy bay, cho thấy các bàn họp lớn, ghế bọc da và một số mảng ốp gỗ bóng. Theo một phóng viên đi cùng trên chuyến bay, máy bay còn có khoang báo chí rộng rãi với ghế có thể ngả phẳng, tích hợp chức năng massage và màn hình TV riêng cho từng chỗ ngồi.

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Phòng suite chính trên chiếc Boeing 747-8 nằm ở phần mũi máy bay, ngay dưới buồng lái, được trang bị giường cỡ lớn màu nâu nhạt và ghế sofa hai chỗ, tạo không gian nghỉ ngơi riêng tư. Trong phòng tắm có một buồng tắm đứng, một bàn trang điểm cỡ lớn đi kèm gương và bồn rửa. Ảnh: Aerotime.

Trong chuyến đi tới North Dakota, ông Trump dự kiến tham gia một chuyến tàu hỏa và dự lễ chào nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày Mỹ giành độc lập, sau đó đến thăm Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Thảo Vy

Không lực Một Mỹ Qatar Donald Trump Mỹ Boeing Trump

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

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