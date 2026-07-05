‘Trục kháng chiến’ đến dự lễ tang của ông Khamenei

Nhiều thủ lĩnh cấp cao trong mạng lưới ‘Trục kháng chiến’ của Iran đã đến dự lễ tang của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin đại diện các nhóm vũ trang thân Tehran đã tham dự lễ tang của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei vào ngày 4/7. Tại đây, phái đoàn của hai lực lượng Hezbollah và Hamas đã có cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Trong nhiều năm qua, Tehran đã hỗ trợ các nhóm Hamas (Palestine), Hezbollah (Lebanon), Houthi (Yemen) và các nhóm vũ trang tại Iraq. Iran gọi mạng lưới các đồng minh này là “Trục Kháng chiến”.

Theo thông tin do Hezbollah cung cấp cho truyền thông Lebanon, phái đoàn của lực lượng này tới Tehran do quan chức cấp cao kiêm cựu bộ trưởng Mohammed Fneish dẫn đầu, đi cùng nhiều thành viên và thân nhân của các binh sĩ đã tử trận hoặc bị thương.

Trong khi đó, Hamas cho biết phái đoàn của họ do Chủ tịch Văn phòng Chính trị Mohammed Darwish dẫn đầu, cùng các thành viên khác của văn phòng này.

Người dân tập trung tại khu phức hợp Imam Khomeini Grand Mosalla ở thủ đô Tehran vào ngày 4/7 để tiễn biệt Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Ảnh: Reuters.

Nghi lễ tại Tehran hôm 4/7 còn có sự tham dự của ông Ziyad al-Nakhalah, lãnh đạo Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine, và ông Dhaif Allah al-Shami, thành viên cấp cao của lực lượng Houthi, theo hãng tin Reuters.

Phần lớn các quan chức và nhân vật cấp cao nước ngoài đã đến viếng ông Khamenei vào ngày 3/7.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 4/7 ca ngợi sự tham gia đông đảo tại lễ tang của ông Khamenei.

“Iran vinh dự được đón tiếp đại diện của hơn 70 quốc gia đến tham dự lễ tưởng niệm Lãnh tụ Tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei, người mà Tehran coi là một vị tử vì đạo, trong đó có những người anh em Ả Rập thân thiết của chúng tôi”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Cố Lãnh tụ Ali Khamenei, người lãnh đạo Iran từ năm 1989, đã tử nạn cùng nhiều thành viên gia đình và các quan chức cấp cao trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành ngày 28/2.

Sau một ngày quàn linh cữu để các lãnh đạo cấp cao Iran và các quan chức nước ngoài đến viếng, linh cữu của ông Ali Khamenei được đưa ra ngoài trời và đặt trong quan tài kính. Bên cạnh là linh cữu của con gái, con rể, con dâu và cháu gái 14 tháng tuổi của ông, những người cũng thiệt mạng trong cùng cuộc không kích trên.

Theo lịch trình, sau cuộc diễu hành quy mô lớn tại trung tâm Tehran vào ngày 6/7, di hài của ông Ali Khamenei sẽ được đưa tới thánh địa Qom, trung tâm của hệ thống giáo sĩ Hồi giáo Shiite tại Iran, để tiếp tục các nghi lễ vào ngày 7/7.

Từ đó, thi hài sẽ được đưa bằng đường hàng không sang Iraq để tổ chức các nghi lễ tại hai thành phố là Najaf và Kerbala vào ngày 8/7. Đến ngày 9/7, thi hài sẽ được đưa trở lại Iran để tổ chức thêm một cuộc diễu hành tại thành phố Mashhad trước khi được an táng.