Iran bổ nhiệm nhân vật quyền lực giữa lễ tang cố Đại Giáo chủ

Iran đã tái bổ nhiệm ông Gholam-Hossein Mohseni-Ejei giữ chức Chánh án Toà án Tối cao, trong bối cảnh giới chức nước này ưu tiên duy trì ổn định và tính liên tục của bộ máy lãnh đạo giữa thời điểm diễn ra lễ tang của cố Đại Giáo chủ Ali Khamenei.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã xác nhận việc tái bổ nhiệm giáo sĩ 69 tuổi này thêm nhiệm kỳ 5 năm thông qua tin nhắn. Theo kênh Aljazeera, ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 3.

Thông báo được đưa ra khi đám đông chuẩn bị tập trung dọc tuyến đường tổ chức lễ tang tại Tehran để tiễn đưa linh cữu cố Đại Giáo chủ cùng bốn thành viên trong gia đình ông, những người thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2 do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran.

Ông Mohseni-Ejei nằm trong số các quan chức cấp cao xuất hiện tại lễ đưa tang cố Đại Giáo chủ Ali Khamenei, cùng với Tổng thống Masoud Pezeshkian, cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi.

Ông Mohseni-Ejei. Ảnh: Justice4iran.

Trong quyết định xác nhận bổ nhiệm, Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei yêu cầu ông Mohseni-Ejei tiếp tục kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và triển khai các biện pháp chưa được nêu cụ thể nhằm thúc đẩy cải cách tư pháp.

Phát biểu trên truyền hình ngày 6/7, ông Mohseni-Ejei cam kết nỗ lực hiện thực hóa những tầm nhìn mà các nhà lãnh đạo của Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đề ra. Ông Mohseni-Ejei tuyên bố sẽ xử lý kiên quyết mọi cá nhân có hành vi đầu cơ, nâng giá bất hợp lý hoặc các hành động khác gây ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.

Điều 158 của Hiến pháp Iran trao cho người đứng đầu ngành tư pháp quyền hạn đối với cơ cấu tổ chức của ngành tư pháp, các dự luật tư pháp, cũng như việc tuyển dụng, bãi nhiệm, điều chuyển, thăng chức và bổ nhiệm thẩm phán. Ông Mohseni-Ejei cũng có thể bổ nhiệm Chánh án Tòa án Tối cao và Tổng chưởng lý sau khi tham khảo ý kiến của các thẩm phán Tòa án Tối cao.

Ông có quyền đề cử sáu luật gia vào Hội đồng Giám hộ - cơ quan giám sát hiến pháp gồm 12 thành viên. Các đề cử này sau đó phải được Quốc hội phê chuẩn. Do Hội đồng Giám hộ có nhiệm vụ thẩm định tư cách ứng cử viên trong các cuộc bầu cử, đồng thời phê chuẩn các đạo luật trước khi chúng có hiệu lực, nên người đứng đầu ngành tư pháp có ảnh hưởng gián tiếp đáng kể tới cả tiến trình bầu cử lẫn hoạt động lập pháp.

Ông Mohseni-Ejei cũng có thể tiếp tục gây ảnh hưởng trực tiếp đến chính trị thông qua lá phiếu của mình tại Hội đồng An ninh Tối cao Quốc gia, cơ quan đang dẫn đầu các cuộc đàm phán trung gian với Washington.