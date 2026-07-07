Ông Trump: Iran phải đạt thỏa thuận hoặc Mỹ sẽ 'ra tay'

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể "hoàn tất công việc" nếu không đạt thỏa thuận với Iran, trong khi Tehran khẳng định sẽ đáp trả mọi lời đe dọa từ Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ngày 6/7. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 tuyên bố Washington hoặc sẽ đạt được một thỏa thuận với Iran, hoặc sẽ "hoàn thành nốt công việc", qua đó lặp lại cảnh báo về khả năng sử dụng biện pháp quân sự trong bối cảnh Tehran tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn sau lễ tang của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, theo Reuters.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã kết thúc vào tuần trước mà chưa ghi nhận dấu hiệu tiến triển rõ rệt hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao sau cuộc xung đột bùng phát từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump nhấn mạnh Mỹ chỉ còn hai lựa chọn. "Hoặc chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ hoàn thành nốt công việc. Và điều đó sẽ không khó. Tôi vẫn muốn đạt được một thỏa thuận, bởi tôi không muốn ảnh hưởng đến 91 triệu người dân Iran", ông nói.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Washington đủ khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của Iran nếu xung đột leo thang.

"Chúng tôi có thể phá hủy các cây cầu của họ chỉ trong một giờ, có thể đánh sập hệ thống năng lượng của họ. Hiện họ không còn tiền nữa. Chúng tôi cũng chưa hề cấp cho họ bất kỳ khoản tiền nào", ông Trump tuyên bố.

Đáp lại, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohammad Baqer Zolqadr gọi những lời đe dọa của ông Trump là "ảo tưởng".

"Người Iran không quen với ngôn ngữ đe dọa. Hãy nói chuyện với nhân dân Iran bằng sự tôn trọng, nếu không chúng tôi sẽ đáp lại bằng một ngôn ngữ khác", ông Zolqadr tuyên bố trong phát biểu được truyền thông nhà nước Iran đăng tải.

Quan chức Iran cũng cho rằng ông Trump trước đây từng nhiều lần sử dụng những lời lẽ tương tự để đe dọa "nền văn minh hàng nghìn năm tuổi của Iran", nhưng kết quả cuối cùng đối với Washington chỉ là "phải quay lại yêu cầu đàm phán cũng như ngừng bắn", theo Israel National News.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ ít ngày sau lễ tang Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Bên cạnh đó, Mỹ và Iran vẫn đang duy trì các cuộc tiếp xúc nhằm hướng tới một thỏa thuận lâu dài, sau khi hai nước ký Biên bản ghi nhớ (MoU).

Hàng triệu người đưa tiễn Đại giáo chủ Ali Khamenei Trưa 6/7 (giờ địa phương), hàng triệu người đã tập trung tại thủ đô Tehran để tham dự lễ rước linh cữu của lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Khamenei.

Tuy nhiên, căng thẳng quân sự gần đây tiếp tục gia tăng khi Mỹ hai lần không kích các mục tiêu của Iran tại eo biển Hormuz, với lý do Tehran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Sau các cuộc không kích, ông Trump từng cảnh báo Washington có thể buộc phải "hoàn tất công việc bằng biện pháp quân sự" nếu Iran tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, kênh Al Arabiya ngày 6/7 đưa tin các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được nối lại tại Pakistan vào ngày 11/7.

Theo nguồn tin này, chương trình nghị sự sẽ bao gồm các nội dung như chương trình hạt nhân của Iran, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Tehran và vấn đề tài sản bị phong tỏa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.