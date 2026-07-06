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Thế giới

Hàng triệu người đổ về Tehran đưa tiễn Đại giáo chủ Ali Khamenei

  • Thứ hai, 6/7/2026 19:00 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Hàng triệu người đã đổ về trung tâm Tehran tiễn biệt Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Linh cữu sau đó sẽ tiếp tục hành trình qua nhiều thành phố linh thiêng ở Iran và Iraq.

Đoàn xe chở linh cữu ông Ali Khamenei qua Tehran Đông đảo người dân đã đổ ra các tuyến phố của Tehran khi đoàn xe tang đưa linh cữu cố Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei, di chuyển chậm qua đường phố Tehran.
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Ngày 6/7, hàng triệu người tập trung dọc các tuyến phố ở Tehran để tiễn biệt Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trong lễ rước linh cữu. Đây được dự báo là một trong những lễ tang có quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ tại Iran.

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Đoàn xe chở linh cữu ông Ali Khamenei đi qua nhiều tuyến phố và địa điểm linh thiêng ở trung tâm Tehran. Người dân đứng kín hai bên đường, nhiều người vẫy cờ và hô các khẩu hiệu tưởng niệm.

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Đám đông mặc trang phục màu đen, giương cao quốc kỳ Iran, chân dung Đại giáo chủ Ali Khamenei và các biểu ngữ mang dòng chữ "Chúng ta sẽ đứng lên" trong suốt lễ rước.

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Linh cữu ông Ali Khamenei được phủ quốc kỳ Iran và đặt chiếc khăn quấn đầu đặc trưng của giới giáo sĩ Shi'ite. Trên xe còn có linh cữu các thành viên trong gia đình Đại giáo chủ thiệt mạng trong cuộc tấn công của MỹIsrael ngày 28/2.
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Nhiều người xúc động, giơ cao chân dung ông Ali Khamenei khi đoàn xe đi qua. Lực lượng an ninh được triển khai dày đặc để bảo đảm an toàn cho lễ rước.

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Đoàn rước khởi hành từ Quảng trường Cách mạng, di chuyển tới Quảng trường Azadi. Giới chức Iran dự kiến nghi lễ kéo dài khoảng 10-12 giờ do lượng người tham gia rất đông.

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Sau lễ đưa tang quy mô lớn tại Tehran ngày 6/7, linh cữu ông Ali Khamenei sẽ được đưa tới thành phố Qom, trung tâm của hàng giáo phẩm Hồi giáo dòng Shi'ite tại Iran, để cử hành các nghi lễ vào ngày 7/7.
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Từ Qom, linh cữu ông Ali Khamenei sẽ được đưa bằng máy bay sang hai thành phố thánh Najaf và Kerbala (Iraq) vào ngày 8/7, trước khi trở lại Iran để tiếp tục lễ đưa tang tại Mashhad và an táng vào ngày 9/7.

Hàng triệu người đưa tiễn Đại giáo chủ Ali Khamenei Trưa 6/7 (giờ địa phương), hàng triệu người đã tập trung tại thủ đô Tehran để tham dự lễ rước linh cữu của lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Khamenei.

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Thảo Vy

Ảnh: Reuters.

Ali Khamenei lễ tang Tehran Israel Mỹ Iran

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