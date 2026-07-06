Hàng triệu người đổ về Tehran đưa tiễn Đại giáo chủ Ali Khamenei

Ngày 6/7, hàng triệu người tập trung dọc các tuyến phố ở Tehran để tiễn biệt Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trong lễ rước linh cữu. Đây được dự báo là một trong những lễ tang có quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ tại Iran.