Hàng triệu người đổ về Tehran đưa tiễn Đại giáo chủ Ali Khamenei

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Ngày 6/7, hàng triệu người tập trung dọc các tuyến phố ở Tehran để tiễn biệt Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trong lễ rước linh cữu. Đây được dự báo là một trong những lễ tang có quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ tại Iran.
Đoàn xe chở linh cữu ông Ali Khamenei đi qua nhiều tuyến phố và địa điểm linh thiêng ở trung tâm Tehran. Người dân đứng kín hai bên đường, nhiều người vẫy cờ và hô các khẩu hiệu tưởng niệm.
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Đám đông mặc trang phục màu đen, giương cao quốc kỳ Iran, chân dung Đại giáo chủ Ali Khamenei và các biểu ngữ mang dòng chữ "Chúng ta sẽ đứng lên" trong suốt lễ rước.
|Linh cữu ông Ali Khamenei được phủ quốc kỳ Iran và đặt chiếc khăn quấn đầu đặc trưng của giới giáo sĩ Shi'ite. Trên xe còn có linh cữu các thành viên trong gia đình Đại giáo chủ thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 28/2.
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Nhiều người xúc động, giơ cao chân dung ông Ali Khamenei khi đoàn xe đi qua. Lực lượng an ninh được triển khai dày đặc để bảo đảm an toàn cho lễ rước.
Đoàn rước khởi hành từ Quảng trường Cách mạng, di chuyển tới Quảng trường Azadi. Giới chức Iran dự kiến nghi lễ kéo dài khoảng 10-12 giờ do lượng người tham gia rất đông.
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Sau lễ đưa tang quy mô lớn tại Tehran ngày 6/7, linh cữu ông Ali Khamenei sẽ được đưa tới thành phố Qom, trung tâm của hàng giáo phẩm Hồi giáo dòng Shi'ite tại Iran, để cử hành các nghi lễ vào ngày 7/7.
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Từ Qom, linh cữu ông Ali Khamenei sẽ được đưa bằng máy bay sang hai thành phố thánh Najaf và Kerbala (Iraq) vào ngày 8/7, trước khi trở lại Iran để tiếp tục lễ đưa tang tại Mashhad và an táng vào ngày 9/7.
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