Thượng viện Mỹ chặn gói ngân sách quốc phòng 1.150 tỷ USD

Các nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu chặn dự luật ngân sách quốc phòng thường niên trị giá 1.150 tỷ USD.

Các binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia California trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, động thái nhằm thể hiện thái độ không đồng tình của các Thượng nghị sĩ Dân chủ đối với cuộc xung đột tại Iran, cũng như việc Tổng thống Trump không tham vấn Quốc hội trước khi quyết định điều lực lượng Mỹ tham gia xung đột. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong ngày 14/7 theo giờ địa phương.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer, nhấn mạnh tại Thượng viện khi thông báo ông sẽ bỏ phiếu phản đối dự luật: "Ông Trump đã khởi đầu cuộc chiến này mà không có sự cho phép, không có chiến lược và cũng không có lối thoát".

Sau cùng, kết quả cuộc bỏ phiếu đã khiến dự luật không được thông qua. Dù số phiếu thuận nhiều hơn số phiếu chống với tỷ lệ 50-46, nhưng dự luật vẫn không đạt ngưỡng 60 phiếu thuận cần thiết để được chuyển sang bước phê duyệt tiếp theo.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer. Ảnh: Reuters.

Việc dự luật bị đình trệ không gây bất ngờ, bởi trước đó 9 thượng nghị sĩ Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện đã bỏ phiếu chống. Đảng Dân chủ lo ngại việc thông qua ngân sách khổng lồ cho Lầu Năm Góc đồng nghĩa với việc ngầm ủng hộ xung đột tại Iran. Họ cũng phản đối kế hoạch đẩy tổng chi tiêu quân sự lên hơn 1.500 tỷ USD trong bối cảnh các chương trình an sinh xã hội bị cắt giảm.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra cùng thời điểm chính quyền ông Trump tiếp tục leo thang căng thẳng: tái phong tỏa hải quân đối với toàn bộ cảng của Iran và tiến hành các đợt không kích mới.

Ngoài mức chi kỷ lục 1.150 tỷ USD đề xuất cho mua sắm khí tài, tăng lương quân nhân và các chiến lược địa chính trị, ông Trump đang yêu cầu Quốc hội duyệt thêm 350 tỷ USD thông qua quy trình điều chỉnh ngân sách.

Hơn 6 thập kỷ qua, dự luật ngân sách của Bộ Chiến tranh luôn được lưỡng đảng coi là văn bản bắt buộc phải thông qua mỗi năm. Bất chấp trở ngại hiện tại, tiến trình lập pháp mới chỉ ở giai đoạn đầu.

Theo quy trình, Hạ viện và Thượng viện sẽ thông qua các bản dự luật riêng; tiếp đó Ủy ban Quân vụ hai viện sẽ đàm phán một bản dung hòa để đưa ra bỏ phiếu trước khi trình lên Nhà Trắng phê chuẩn hoặc phủ quyết.