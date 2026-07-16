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Thế giới

Thông điệp hài hước của Đại sứ quán Anh trước trận bán kết World Cup

  • Thứ năm, 16/7/2026 07:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đại sứ quán Anh tại Argentina gây chú ý với bài đăng hài hước trên mạng xã hội, hướng dẫn cách phản ứng sau trận đấu nhằm tránh khơi lại căng thẳng lịch sử giữa hai quốc gia.

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Thông điệp trên tài khoản mạng xã hội của Đại sứ quán Anh tại Argentina trước thềm trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh.

Ngày 15/7, trước thềm trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh, Đại sứ quán Anh tại Argentina đã thu hút sự chú ý khi đăng tải trên mạng xã hội một thông điệp hài hước hướng dẫn cách phản hồi sau trận đấu, trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa hai đội luôn mang ý nghĩa đặc biệt về mặt lịch sử và chính trị.

Trong bài đăng, người quản lý mạng xã hội của Đại sứ quán Anh viết rằng mình đã nhận được một "bản ghi nhớ" về cách xử lý nội dung liên quan đến trận đấu và đề nghị người theo dõi "tự đọc".

Theo đó, nếu đội tuyển Anh giành chiến thắng, tài khoản của Đại sứ quán chỉ nên "ăn mừng một cách lịch thiệp". Ngược lại, nếu Argentina thắng, tài khoản sẽ gửi lời chúc mừng đội chiến thắng, chúc Argentina thành công ở trận chung kết và "không đưa ra những cáo buộc về các âm mưu không tồn tại".

Thông điệp còn gây chú ý với câu đùa bằng tiếng Anh "the oven is not ready for buns" - cách diễn đạt phỏng theo thành ngữ quen thuộc của người Argentina "el horno no está para bollos", hàm ý đây không phải thời điểm thích hợp để đùa cợt quá đà. Đại sứ quán cũng cho biết việc sử dụng các hình ảnh chế (meme) được phép, nhưng cần giữ sự chừng mực.

Trận Argentina - Anh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt do gắn với ký ức về cuộc xung đột Malvinas/Falklands năm 1982. Trước trận đấu, Liên đoàn Cựu chiến binh Chiến tranh Malvinas cũng ra tuyên bố kêu gọi người dân coi đây là một sự kiện thể thao, không phải "một cuộc báo thù lịch sử". Tổ chức này nhấn mạnh vấn đề chủ quyền quần đảo Malvinas cần tiếp tục được theo đuổi bằng các biện pháp hòa bình và ngoại giao, đồng thời kêu gọi tránh các hành vi thù ghét hay bài ngoại.

Để bảo đảm an ninh cho trận đấu được xếp vào diện rủi ro cao tại sân Mercedes-Benz ở Atlanta (Mỹ), lực lượng chức năng đã triển khai khoảng 1.600 cảnh sát. Ban tổ chức cũng cấm khán giả mang theo các biểu ngữ, cờ hoặc vật dụng có nội dung mang tính chính trị, kích động hoặc phân biệt chủng tộc, trong đó có các hình ảnh liên quan đến quần đảo Malvinas.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/thong-diep-hai-huoc-cua-dai-su-quan-anh-truoc-tran-ban-ket-world-cup-2026-20260715222748426.htm

TTXVN

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