Tài sản của Elon Musk sắp vượt GDP nhiều quốc gia

Nếu chạm mốc 1.000 tỷ USD, ngay cả khi chi tiêu 1 triệu USD mỗi giờ và liên tục 24 giờ mỗi ngày, Musk cũng phải mất hơn một thế kỷ mới tiêu hết số tiền này.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Elon Musk đang đứng trước cơ hội trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản 1.000 tỷ USD - mức giàu có chưa từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại.

Hiện tại, Musk nắm giữ khoảng 273 tỷ USD dưới dạng cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu nhờ vai trò CEO của Tesla.

Tuy nhiên, nếu kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX - công ty hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo do ông điều hành - diễn ra đúng dự kiến vào tuần tới, giá trị tài sản của Musk có thể tăng thêm 841 tỷ USD .

Musk hiện sở hữu gần một nửa số cổ phần SpaceX. Công ty này được kỳ vọng đạt mức định giá khoảng 1.770 tỷ USD sau IPO.

Nếu mọi việc diễn ra như dự kiến, tổng giá trị tài sản của ông từ riêng hai công ty niêm yết có thể lên tới khoảng 1.110 tỷ USD .

Tuy nhiên, phần lớn tài sản của Musk là tài sản trên giấy tờ, chứ không phải tiền mặt nằm trong ngân hàng. Vì vậy, tất cả sẽ phụ thuộc vào cách giới đầu tư định giá Tesla và SpaceX trong tương lai.

1.000 tỷ USD sẽ lớn đến mức nào? Theo CNN, đây là số tiền gần như không thể tiêu hết trong một đời người. Nếu một người tiêu 1 triệu USD mỗi giờ, liên tục 24 giờ/ngày và 365 ngày/năm, họ vẫn cần hơn 100 năm mới tiêu hết 1.000 tỷ USD .

Để thấy rõ hơn mức độ khổng lồ của khối tài sản này, dưới đây là một số tài sản và nền kinh tế có giá trị thấp hơn số tài sản mà Musk có thể sở hữu trong tương lai gần.

Cao hơn cả nền kinh tế của nhiều quốc gia

Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), chỉ có khoảng 20 quốc gia trên thế giới có quy mô nền kinh tế lớn hơn 1.100 tỷ USD .

Điều đó đồng nghĩa phần lớn quốc gia còn lại có giá trị nền kinh tế thấp hơn khối tài sản của Musk trong tương lai.

Chẳng hạn, Ireland khoảng 779 tỷ USD , Thụy Điển khoảng 760 tỷ USD , Singapore khoảng 660 tỷ USD và Nam Phi (quê hương của Musk) khoảng 480 tỷ USD .

Cảng Dublin tại Ireland. Ireland được cho có giá trị nền kinh tế trị thấp hơn khối tài sản của Musk trong tương lai nếu SpaceX IPO thành công. Ảnh: Reuters.

Khu vực Manhattan ở thành phố New York - nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn tài chính và doanh nghiệp quyền lực của Mỹ, bao gồm cả Phố Wall - có tổng sản phẩm kinh tế (GDP) chỉ nhỉnh hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2024, theo dữ liệu mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Houston là thành phố lớn thứ ba của Mỹ, chỉ sau New York và Los Angeles. Nằm bên bờ Vịnh Mexico, Houston được xem là trung tâm của ngành dầu khí Mỹ.

Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất, tổng giá trị của toàn bộ bất động sản nhà ở và thương mại trong thành phố này chỉ khoảng 879 tỷ USD , thấp hơn đáng kể so với khối tài sản dự kiến của tỷ phú công nghệ trên.

Toàn bộ số xe mới mà người Mỹ mua trong một năm

Sau nhà ở, ôtô và xe tải là khoản chi tiêu lớn nhất của phần lớn người dân Mỹ.

Năm 2025, giá trung bình của một chiếc xe mới tại Mỹ đạt mức kỷ lục 48.402 USD .

Dù vậy, ngay cả khi cộng toàn bộ 16,3 triệu xe mới được bán trong năm 2025, tổng giá trị cũng chỉ khoảng 789 tỷ USD - thấp hơn nhiều so với tài sản dự kiến của Musk.

Tài sản cộng lại của nhiều tỷ phú công nghệ hàng đầu

Musk vốn đã là người giàu nhất thế giới. Nhưng nếu SpaceX IPO thành công, khoảng cách giữa ông và các tỷ phú công nghệ khác sẽ còn nới rộng hơn.

Ngay cả khi cộng tài sản ước tính của 4 người giàu tiếp theo, bao gồm Larry Page và Sergey Brin (đồng sáng lập Google), Larry Ellison (nhà sáng lập Oracle) và Jeff Bezos (nhà sáng lập Amazon), tổng tài sản của họ khoảng 1.090 tỷ USD .

Con số này vẫn thấp hơn một chút so với khối tài sản dự kiến của Musk.

Giống Musk, phần lớn tài sản của những người này đến từ cổ phần tại các công ty công nghệ mà họ sáng lập.

Mặc dù mỗi người đều sở hữu khối tài sản hơn 250 tỷ USD , tổng tài sản của họ cộng lại cũng không thể vượt qua Elon Musk sau khi ông hoàn tất đợt IPO của Space X theo đúng dự kiến. Ảnh: Reuters.

Phần lớn đội thể thao chuyên nghiệp trên thế giới

Sở hữu một đội thể thao chuyên nghiệp từ lâu được xem là thú vui xa xỉ của nhiều tỷ phú.

Với 1.000 tỷ USD , một người gần như có thể mua được gần như mọi đội thể thao giá trị nhất trên hành tinh.

Theo Forbes, tổng giá trị của 50 đội thể thao đắt giá nhất thế giới cộng lại chỉ vào khoảng 353 tỷ USD , tức bằng 1/3 tài sản dự kiến của Musk.

Danh sách này bao gồm từ Dallas Cowboys của NFL, đội thể thao giá trị nhất thế giới với ước tính khoảng 13 tỷ USD , cho đến Toronto Raptors của NBA, đứng thứ 50 với giá trị khoảng 5 tỷ USD .