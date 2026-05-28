Đấu trường UFC khổng lồ xuất hiện tại Nhà Trắng

Nhà Trắng - nơi từng đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo thế giới và chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử - sắp trở thành địa điểm tổ chức trận đấu UFC.

Đấu trường UFC đang được xây dựng ở bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng. Ảnh: REX.

Ngày 14/6 tới, đúng dịp sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sự kiện UFC đặc biệt sẽ diễn ra tại Nhà Trắng.

Ngày 26/5, các cần cẩu đã bắt đầu dựng những khung thép khổng lồ cho đấu trường ngoài trời.

“Chúng tôi sẽ có một trận đấu lớn. Chưa từng có tiền lệ và có lẽ cũng sẽ không bao giờ lặp lại”, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục hồi đầu tháng 5, bên cạnh 4 võ sĩ tham gia sự kiện.

Ông cũng giới thiệu hình ảnh lồng bát giác (Octagon) - võ đài thi đấu 8 cạnh đặc trưng của UFC - được đặt ngay trước Nhà Trắng cùng hàng ghế khán giả xung quanh.

Sự kiện mang tên “UFC Freedom 250”, gắn với lễ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc Mỹ. Ngày tổ chức cũng trùng với Ngày Quốc kỳ Mỹ (Flag Day) và sinh nhật của ông Trump.

Theo ông Trump, khoảng 4.500 người có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên bãi cỏ Nhà Trắng, trong khi tối đa 100.000 người khác sẽ xem miễn phí qua màn hình lớn bên ngoài khuôn viên.

An ninh cho sự kiện dự kiến được siết chặt do trận đấu diễn ra ngoài trời, trong bối cảnh gần đây xảy ra một số vụ nổ súng.

Theo UFC, hai võ sĩ Ilia Topuria và Justin Gaethje sẽ là tâm điểm của loạt 6 trận đấu thuộc hạng nhẹ.

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng gây nhiều tranh cãi vì chi phí khổng lồ và địa điểm tổ chức ngay tại khuôn viên lịch sử của Nhà Trắng.

Công ty mẹ của UFC từng cho biết sự kiện sẽ tiêu tốn ít nhất 60 triệu USD , dù hy vọng thu hồi khoảng một nửa nhờ tài trợ doanh nghiệp và các nguồn thu khác.

Nhà Trắng khẳng định UFC sẽ tự chi trả toàn bộ chi phí.

“Không có đồng tiền thuế nào của người dân được sử dụng”, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Dù vậy, bình luận viên nổi tiếng Joe Rogan - người từng phỏng vấn ông Trump trước bầu cử 2024 - nói hồi tháng 3 rằng việc tổ chức trận UFC tại Nhà Trắng giữa lúc chiến sự ở Trung Đông diễn ra là điều “kỳ lạ”.

Chủ tịch UFC Dana White phủ nhận sự kiện mang màu sắc chính trị.

“Bạn muốn biến điều gì thành chính trị cũng được”, ông White nói với tạp chí Time. “Về cơ bản, đây chỉ là việc tôi bỏ ra rất nhiều tiền để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ, cùng với nước Mỹ và thế giới”.

Sàn đấu UFC cũng đánh dấu thêm thay đổi gây tranh cãi khác của ông Trump tại Nhà Trắng. Trước đó, ông đã cho lát lại Vườn Hồng nổi tiếng và phá bỏ khu Cánh Đông để xây phòng khiêu vũ trị giá 400 triệu USD .

Ông Trump từ lâu là người hâm mộ UFC và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện võ thuật. Điều này giúp ông ghi điểm với nhóm cử tri nam trẻ tuổi trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.

