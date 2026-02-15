Iran phát tín hiệu sẵn sàng thỏa hiệp về thỏa thuận hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi nói với BBC rằng Tehran sẵn sàng đưa ra các nhượng bộ trong đàm phán hạt nhân nếu Mỹ chấp nhận thảo luận việc dỡ bỏ trừng phạt.

Trả lời phỏng vấn đài BBC từ Tehran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cho biết Tehran sẵn sàng cân nhắc các thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra với Mỹ, với điều kiện Washington tham gia bàn thảo vấn đề dỡ bỏ trừng phạt. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Kênh truyền hình i24news của Israel ngày 15/2 dẫn trả lời phỏng vấn đài BBC (Anh) của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cho biết Tehran sẵn sàng cân nhắc các thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra với Mỹ, với điều kiện Washington tham gia bàn thảo vấn đề dỡ bỏ trừng phạt.

Theo i24news, trong cuộc phỏng vấn với BBC từ Tehran, ông Takht-Ravanchi nói: “Bóng đang nằm ở phần sân của Mỹ để chứng minh họ thực sự muốn đạt được một thỏa thuận. Nếu họ chân thành, tôi tin chắc chúng ta sẽ đi tới một thỏa thuận”.

Những phát biểu của ông Takht-Ravanchi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng về việc bên nào chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ của các cuộc đàm phán.

Trong khi các quan chức Iran cho rằng tiến trình thương lượng phụ thuộc vào mức độ linh hoạt của Mỹ, thì các đại diện đến từ Washington lại ám chỉ rằng chính Tehran đang kìm hãm tiến triển.

Vòng thảo luận sắp tới dự kiến diễn ra vào thứ Ba tại Geneva, với phía Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi đại diện, còn phái đoàn Mỹ do các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Steve Witkoff và Jared Kushner - dẫn đầu.

Các nguồn tin cho biết dù chưa có thỏa thuận nào sắp đạt được, nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu tiến triển khiêm tốn kể từ vòng đàm phán đầu tiên.

Các nhà quan sát lưu ý rằng những hoạt động ngoại giao gần đây, bao gồm các chuyến thăm của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani tới Oman và Qatar, đã giúp tạo điều kiện cho liên lạc giữa các bên.

Theo nhiều nguồn tin, những chuyến đi này đã truyền tải các tín hiệu và đề xuất cho thấy Iran đang thăm dò khả năng thỏa hiệp, đặc biệt liên quan đến vấn đề hạt nhân.

Trước đó vào ngày 12/2, i24news của Israel dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần tới thỏa hiệp về thỏa thuận hạt nhân, nhưng cảnh báo không nên mở rộng đàm phán.

Ông Fidan nói: “Iran thực sự muốn đạt được một thỏa thuận”, đồng thời cho biết các nhà lãnh đạo Iran hiện coi một thỏa thuận với Washington là điều không thể tránh khỏi.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Mỹ và Iran đang thể hiện những dấu hiệu linh hoạt hiếm hoi trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân, làm dấy lên hy vọng rằng nhiều năm bế tắc có thể nhường chỗ cho một thỏa thuận hạn chế nhưng khả thi.

Tuy nhiên, ông Fidan cảnh báo rằng việc thúc đẩy đàm phán vượt ra ngoài vấn đề hạt nhân có thể làm chệch hướng tiến trình hoàn toàn và làm bùng phát một cuộc xung đột khu vực mới.

Theo i24news, ông Fidan, người nổi lên như một nhân vật trung gian hậu trường quan trọng giữa Washington, Tehran và các thủ đô Trung Đông, nói với tạp chí Financial Times của Anh rằng các quan chức Mỹ dường như sẵn sàng rút lui khỏi yêu cầu lâu nay buộc Iran phải chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium.

Yêu cầu này từng là trọng tâm khiến các nỗ lực trước đây sụp đổ, khi Iran lập luận rằng việc làm giàu uranium là điều được cho phép theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Thay vào đó, theo ông Fidan, một khuôn khổ thực tế hơn đang dần hình thành, đó là Iran sẽ được phép làm giàu uranium trong những giới hạn được xác định chặt chẽ, dưới sự giám sát của các cơ chế thanh tra nghiêm ngặt, một cấu trúc nhìn chung tương tự thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Mỹ đã rút khỏi vào năm 2018.

Từ góc nhìn của Ankara, Tehran không còn chỉ “diễn kịch”. “Iran thực sự muốn một thỏa thuận”, ông Fidan nói, đồng thời cho biết iới lãnh đạo Iran hiện nhìn nhận một thỏa thuận với Washington là không thể tránh khỏi.

Đồng thời, phía Mỹ dường như cũng đang điều chỉnh lại kỳ vọng của mình. “Người Mỹ hiểu rằng Iran có những lằn ranh đỏ”, ông Fidan nhận định, đồng thời cho rằng biện pháp cưỡng ép đã đi tới giới hạn của nó.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một cảnh báo cứng rắn về việc mở rộng phạm vi đàm phán khi cho rằng các nỗ lực gộp chương trình tên lửa đạn đạo của Iran hoặc sự hậu thuẫn của Tehran đối với các nhóm vũ trang trong khu vực vào các cuộc đàm phán hạt nhân gần như chắc chắn sẽ khiến tiến trình này sụp đổ.

“Nếu mọi thứ đều bị đặt lên bàn cùng một lúc”, ông Fidan cảnh báo, “thì ngay cả vấn đề hạt nhân cũng sẽ bị đình trệ, và khu vực có thể trượt dần tới chiến tranh”.