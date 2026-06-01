Mỹ tấn công Iran, Kuwait đang đánh chặn tên lửa

Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã thực hiện "cuộc tấn công tự vệ" nhằm vào các căn cứ radar và máy bay không người lái của Iran tại thành phố Goruk và trên đảo Qeshm.

Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa vào căn cứ không quân Mỹ Ngày 28/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một “căn cứ không quân Mỹ” nhằm đáp trả cuộc tập kích vào sáng sớm cùng ngày của quân đội Mỹ nhắm vào khu vực.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết phía Mỹ đang đáp trả "các hành động gây hấn của Iran", bao gồm việc bắn hạ máy bay không người lái MQ1 trong vùng hải phận quốc tế, theo Al Jazeera ngày 1/6.

Cơ quan này cho biết: "Lực lượng Mỹ đã tiêu diệt các hệ thống phòng không, một trạm điều khiển mặt đất và hai máy bay không người lái của Iran. Đây là những mục tiêu đe dọa trực tiếp đến an toàn hải hành của tàu thuyền trong khu vực".

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không của họ "đang đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái thù địch".

Kuwait khẩn cấp đánh chặn tên lửa và UAV

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Kuwait sáng 1/6 thông báo các lực lượng phòng không nước này đang khẩn cấp đánh chặn một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) thù địch. Đây là diễn biến leo thang mới nhất tại quốc gia đồng minh của Mỹ kể từ khi cuộc chiến với Iran bùng nổ.

Trên tài khoản mạng xã hội X chính thức, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Kuwait xác nhận lưới lửa phòng không đang đánh chặn các mục tiêu xâm nhập.

Cơ quan này lưu ý người dân rằng những tiếng nổ lớn phát ra trên diện rộng là kết quả của quá trình đánh chặn vật thể bay nguy hiểm, đồng thời thúc giục công chúng nghiêm túc tuân thủ chỉ dẫn an ninh khẩn cấp.

Hiện tại vẫn chưa có số liệu thống kê chính thức về nguồn gốc đòn tấn công, mức độ thiệt hại hay thương vong về người.

Kuwait là nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự then chốt, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tác chiến của Washington tại khu vực Trung Đông.

Tại Israel, hãng tin YNet đưa tin còi báo động không kích đã vang lên tại khu vực Tây Galilee, cũng như tại thị trấn Kiryat Shmona và các vùng lân cận.

Iran khai hỏa đáp trả căn cứ không quân Mỹ

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố vừa tiến hành không kích đáp trả vào căn cứ không quân của Mỹ, nơi xuất phát của cuộc tấn công nhằm vào tháp viễn thông trên đảo Sirik thuộc tỉnh Hormozgan, miền nam Iran.

Diễn biến này xảy ra đồng thời với việc hệ thống phòng không Kuwait được kích hoạt và còi báo động vang lên trên diện rộng.

Hãng thông tấn Fars dẫn thông báo từ IRGC cho biết: "Ngay sau khi quân đội Mỹ tấn công tháp truyền thông trên đảo Sirik thuộc tỉnh Hormozgan, IRGC đã lập tức phản công, bắn trúng căn cứ không quân xuất phát của Mỹ".

Kuwait liên tục trở thành mục tiêu tập kích

Kể từ khi cuộc xung đột khu vực bùng phát, Kuwait liên tục phải chống trả các đợt tập kích từ phía Iran. Chính quyền Kuwait cáo buộc các nhóm dân quân do Tehran hậu thuẫn là thủ phạm trực tiếp phóng hỏa lực vào lãnh thổ nước này.

Trước đó, căng thẳng hai bên cũng gia tăng đỉnh điểm sau khi các lực lượng chức năng Kuwait vây bắt 4 thành viên thuộc IRGC trên một hòn đảo ngoài khơi nước này.

Trong khi Washington nỗ lực tìm kiếm lợi thế trên bàn đàm phán, giới lãnh đạo Iran lại đưa ra những thông điệp cứng rắn. Trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, khẳng định nước này sẽ không phê duyệt bất kỳ văn bản nào nếu các quyền lợi cốt lõi của người dân không được bảo đảm toàn vẹn, đồng thời nhấn mạnh phái đoàn Tehran "không bao giờ tin vào lời hứa của Mỹ".

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi truyền thông quốc tế đưa tin ông Trump vừa tiết lộ một dự thảo khung hòa bình mới với các điều khoản khắt khe. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định bản dự thảo CNN đăng là tin giả.

Tổng thống Trump: ‘Hãy cứ ngồi im và thư giãn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa’

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra tuyên bố mới liên quan tới tình hình Iran. Ông khẳng định chính quyền Tehran “thực sự muốn ký kết một thỏa thuận”, đồng thời cam kết văn kiện tương lai khi được thông qua sẽ “bảo đảm lợi ích tối đa cho nước Mỹ và những bên đứng về phía chúng ta”.

Cũng trong bài đăng ngày 31/5, người đứng đầu Nhà Trắng đã chỉ trích dữ dội giới phản biện phe đối lập trong nước, cáo buộc họ đang có những luận điệu “bàn lùi một cách tiêu cực” về cách ứng phó chiến tranh của chính quyền đương nhiệm.

"Hãy cứ ngồi im và thư giãn, mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn thỏa - Luôn luôn là như vậy!", Tổng thống Trump nhấn mạnh nhằm trấn an dư luận.