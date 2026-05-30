Mỹ tự tin xử lý đồng thời bài toán Trung Đông & châu Á-Thái Bình Dương

Ngày 30/5 người đứng đầu Bộ Chiến tranh Mỹ khẳng định Washington có đầy đủ vũ khí và thừa khả năng tái khởi động cuộc chiến chống Iran nếu giải pháp ngoại giao thất bại.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2026. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán của Washington và Tehran vẫn đang nỗ lực thu hẹp những bất đồng lớn nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Phát biểu trước báo giới tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 30/5, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định: "Chúng tôi thừa sức tái khởi động chiến sự nếu cần thiết. Kho dự trữ của Mỹ hoàn toàn đáp ứng được mục tiêu đó, cả tại khu vực lẫn trên toàn cầu, nhờ vào cách chúng tôi cân bằng giữa các loại đạn dược tinh vi và đạn dược dồi dào khác".

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết thêm Tổng thống Donald Trump vẫn giữ sự kiên nhẫn và đang tìm kiếm một "thỏa thuận mạnh mẽ" nhằm bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông cũng gạt bỏ những lo ngại rằng cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ làm xao nhãng các ưu tiên của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương: "Chúng tôi có thể làm hai việc cùng một lúc".

Khoản đầu tư kỷ lục và yêu cầu chấm dứt 'hưởng lợi miễn phí'

Theo CNA, để minh chứng cho năng lực quân sự, người đứng đầu Bộ Chiến tranh Mỹ tiết lộ Tổng thống Donald Trump sẽ rót khoản tiền khổng lồ 1,5 nghìn tỷ USD vào quốc phòng trong năm nay. Ông mô tả đây là bước ngoặt lịch sử, khi toàn bộ nền sản xuất quốc gia được huy động để phục vụ cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đầu tư 1,5 nghìn tỷ USD vào quốc phòng trong năm nay. Ảnh: Reuters.

Tại diễn đàn do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức, ông Hegseth tuyên bố Washington kỳ vọng các đồng minh và đối tác châu Á phải tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% GDP, đồng thời nhấn mạnh Mỹ đã thực hiện vượt xa con số đó.

Kể từ khi trở lại nhiệm kỳ 2, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần yêu cầu các đồng minh nâng mức chi tiêu quân sự.

"Kỷ nguyên Mỹ cấp vốn cho nền quốc phòng của các quốc gia giàu có đã chấm dứt", ông Hegseth khẳng định. "Chúng tôi cần những đối tác, chứ không phải những vùng đất được bảo hộ. Chúng tôi không thể có một liên minh mạnh mẽ trừ khi mọi người đều cùng gánh vác trách nhiệm và rủi ro. Không có chuyện hưởng lợi miễn phí".

Ông cũng đồng thời khẳng định lại thông điệp từ năm ngoái rằng chính quyền Tổng thống Trump coi châu Á là một khu vực ưu tiên - ngay cả khi các đối tác của Mỹ bày tỏ sự lo ngại về mức thuế quan của ông Trump và việc di chuyển một số tài sản quân sự của Mỹ ra khỏi khu vực.

Theo đó, Mỹ sẽ ưu tiên quan hệ với "các đồng minh kiểu mẫu" - những quốc gia có năng lực, sáng suốt và sẵn sàng hành động để bảo vệ lợi ích chung. Các quốc gia này sẽ được ưu tiên trong chương trình hợp tác với Mỹ, bao gồm đẩy nhanh tiến độ bán vũ khí, tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng và mở rộng chia sẻ thông tin tình báo.

Giới phân tích nhận định các tuyên bố của ông Hegseth đã vạch rõ định hướng chiến lược mới từ chính quyền Tổng thống Trump: Mỹ một mặt tiếp tục duy trì hiện diện quân sự tại châu Á, mặt khác sẽ siết chặt nguyên tắc "sòng phẳng", buộc đồng minh phải tự dốc hầu bao nâng cao sức mạnh tự vệ để đối phó với những bất ổn địa chính trị.