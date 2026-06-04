Cầu thủ bóng đá Triều Tiên bật khóc khi gặp ông Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp tiếp đón đội bóng nữ vô địch giải AFC Women’s Champions League tại Bình Nhưỡng đầu tuần này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ và động viên các cầu thủ, ban huấn luyện sau trận giao hữu giữa đội tuyển nữ U17 Triều Tiên và CLB nữ Naegohyang. Ảnh: News1.

Trong cuộc gặp ngày 1/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ôm các cầu thủ, chụp ảnh lưu niệm cùng họ trong bầu không khí xúc động, nhiều thành viên bật khóc vì vui mừng.

CLB nữ Naegohyang giành chức vô địch cấp CLB hàng đầu châu Á sau khi đánh bại Tokyo Verdy Beleza của Nhật Bản với tỷ số 1-0 trong trận chung kết diễn ra tại Suwon (Hàn Quốc) hôm 23/5. Đây là đội bóng Triều Tiên đầu tiên đăng quang tại AFC Women’s Champions League (Giải vô địch bóng đá nữ các câu lạc bộ châu Á).

Theo truyền thông nhà nước, ông Kim đã chúc mừng các cầu thủ vì thành tích mang tính lịch sử này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng theo dõi một trận giao hữu giữa Naegohyang và đội tuyển nữ U17 quốc gia.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, ca ngợi các cầu thủ là “những cô gái đáng tự hào của Triều Tiên, những người thể hiện tinh thần mạnh mẽ và bản lĩnh của người dân Triều Tiên bằng các chiến thắng liên tiếp ở bán kết và chung kết”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi trận giao hữu giữa CLB nữ Naegohyang và đội tuyển nữ U17 Triều Tiên ngày 1/6. Ảnh: News1.

Buổi lễ đón tiếp có sự tham dự của đông đảo người dân cùng hàng chục quan chức. Tất cả hò reo cổ vũ và vẫy cờ chúc mừng các nữ cầu thủ.

Naegohyang được cho là sẽ nhận khoản tiền thưởng trị giá 1 triệu USD từ chức vô địch. Tuy nhiên, việc đội bóng có thực sự nhận được số tiền này hay không vẫn chưa rõ ràng do các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Hành trình vô địch của Naegohyang yêu cầu đội phải thi đấu tại Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên các cầu thủ bóng đá Triều Tiên đến quốc gia láng giềng kể từ Đại hội Thể thao châu Á Incheon 2014.

Câu lạc bộ Naegohyang có 27 cầu thủ và 12 thành viên ban huấn luyện. Trận bán kết giữa câu lạc bộ Naegohyang và đại diện của Hàn Quốc đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ tại Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng đã gửi lời chúc mừng câu lạc bộ Naegohyang vì thành tích ấn tượng chung cuộc tại giải đấu.

Khoảnh khắc gây sốt của đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên khi gặp ông Kim Jong-un Đoạn phim từ Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KRT) cho thấy các cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Bóng đá nữ Naegohyang và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lứa tuổi U17 đã reo hò và bật khóc nức nở khi gặp nhà lãnh đạo quốc gia. Sau đó, ông Kim cùng các quan chức đã theo dõi một trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng này.