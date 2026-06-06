Bóc trần kịch bản lừa đảo 3 tầng từ Campuchia

Từ trung tâm cuộc gọi ở Phnom Penh, các đối tượng dựng kịch bản tinh vi gồm ba lớp giả danh nhằm khiến nạn nhân tin tài khoản bị xâm phạm và tự chuyển tiền.

Một sĩ quan cảnh sát kiểm tra một khu nhà lừa đảo ở tỉnh Kampot, Campuchia vào tháng 2. Ảnh: Reuters.

Ngày 3/6, trong phiên tòa xét xử tại Singapore, các tình tiết về hoạt động của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia được công khai khi bị cáo De Villar Rizalyn Panganiban, 35 tuổi, quốc tịch Philippines, bị đưa ra xét xử vì bị cáo buộc tham gia vào một mạng lưới tội phạm chuyên thực hiện các vụ lừa đảo giả danh cơ quan chức năng.

Theo cáo trạng, nhóm này khiến các nạn nhân tin rằng tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của họ đã bị xâm nhập, sau đó thuyết phục họ chuyển tiền vào những tài khoản thực chất nằm dưới sự kiểm soát của các đối tượng lừa đảo.

De Villar nằm trong số 12 người bị truy tố vào tháng 9 năm ngoái sau khi lực lượng cảnh sát Singapore phối hợp với cảnh sát quốc gia Campuchia triệt phá đường dây trong một chiến dịch xuyên biên giới.

Thời điểm đó, Cảnh sát Singapore cho biết tổ chức này bị nghi liên quan đến ít nhất 330 vụ lừa đảo được trình báo, gây thiệt hại hơn 40 triệu đô la Singapore (khoảng 31 triệu USD ).

Kịch bản lừa đảo ba tầng

Theo các tài liệu được cả bên công tố và bên bào chữa thống nhất về mặt tình tiết, vào tháng 3/2025, De Villar được một phụ nữ giới thiệu công việc tại Campuchia. Cô tin rằng mình sẽ làm nhân viên văn phòng cho một công ty cờ bạc trực tuyến với mức lương 1.500 USD mỗi tháng.

Hồ sơ tòa án không nêu rõ De Villar đang ở đâu khi nhận lời mời làm việc.

Ngày 29/3/2025, cô đến Phnom Penh và được đưa tới một trung tâm cuộc gọi do đường dây điều hành.

Các công tố viên Suhas Malhotra và Yeo Kee Hwan cho biết ngay trong ngày đầu tiên đến Campuchia, De Villar được đào tạo để trở thành nhân viên gọi điện và được phát một kịch bản phải học thuộc lòng.

Theo phía công tố, cô ghi nhớ nội dung này đến mức nhiều tháng sau, trong một buổi thẩm vấn vào tháng 9/2025, cô có thể chép lại nguyên văn toàn bộ kịch bản.

Công tố viên cho rằng De Villar tham gia hoạt động của đường dây một cách tự nguyện, chứ không phải nạn nhân của nạn buôn người hay bị lừa tuyển dụng. Sau đó, phía công tố triệu tập điều tra viên phụ trách vụ án để làm chứng.

Điều tra viên khai rằng theo lời khai của De Villar, cô còn được cung cấp sẵn danh sách các câu hỏi mà nạn nhân có thể đặt ra trong quá trình trao đổi qua điện thoại.

Theo hồ sơ vụ án, đường dây hoạt động thông qua ba cấp độ nhân viên gọi điện, được gọi là tuyến một, tuyến hai và tuyến ba.

Một chiến dịch truy quét được tiến hành tại Campuchia. Ảnh: Lực lượng Cảnh sát Singapore.

Ở tuyến đầu tiên, các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng Singapore, thực hiện các cuộc gọi ngẫu nhiên đến nhiều người.

Chúng thông báo rằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của nạn nhân đã bị xâm phạm, đồng thời khuyến khích họ trình báo vụ việc với Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS).

Sau đó, nạn nhân được chuyển sang tuyến hai, nơi các đối tượng tiếp tục giả danh cán bộ MAS và tuyên bố sẽ hỗ trợ lập hồ sơ tố giác với cảnh sát.

Nếu vẫn tin tưởng, nạn nhân sẽ được chuyển sang tuyến ba. Tại đây, các đối tượng đóng giả nhân viên thực thi pháp luật Singapore.

Nhóm này tiếp tục đánh vào tâm lý lo sợ của nạn nhân, yêu cầu họ chuyển toàn bộ tiền vào một “tài khoản an toàn” để phục vụ điều tra. Thực tế, những tài khoản này đều do đường dây kiểm soát.

Ngày 30/3/2025, De Villar được thêm vào một nhóm Telegram dùng để theo dõi việc chuyển cuộc gọi giữa các tuyến, nội bộ gọi là “passed bills”.

Theo lời khai của cô, số tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân mỗi ngày dao động từ 20.000 đến 60.000 SGD (15.600- 46.800 USD )

Nghi ngờ là trung tâm lừa đảo nhưng vẫn ở lại

Theo công tố, De Villar được lựa chọn giữa hai hình thức trả công: nhận lương cơ bản 1.500 USD cùng hoa hồng 3%, hoặc chỉ nhận hoa hồng 8% mà không có lương cứng.

Cô được thông báo rằng khoản hoa hồng này đến từ “số tiền lấy được từ khách hàng”. Tuy nhiên, De Villar khai rằng cô không hỏi thêm cụm từ “lấy được” ở đây có ý nghĩa gì.

Trong quá trình đào tạo, một huấn luyện viên nhận xét cô có giọng Philippines khá rõ và yêu cầu điều chỉnh cách phát âm theo phong cách tiếng Anh Singapore. De Villar cũng tham gia các buổi đóng vai để luyện tập xử lý tình huống với nạn nhân.

Cô còn được đưa tới một trung tâm vận hành của tuyến một, nơi có nhiều người đang thực hiện các cuộc gọi.

Theo lời khai, sự nghi ngờ của De Villar ngày càng gia tăng khi cô nhận thấy nhiều nhân viên giả vờ gõ máy tính trên những bàn phím đã hỏng hoặc bị ngắt kết nối, thậm chí được tách nhỏ thành nhiều phần để sử dụng riêng lẻ.

Đến ngày 2/4/2025, De Villar bắt đầu tin rằng nơi mình làm việc thực chất là một trung tâm lừa đảo. Cô đã trao đổi điều này với một người bạn cùng sang Campuchia từ Philippines.

Tuy nhiên, theo công tố viên, cả hai vẫn quyết định ở lại vì muốn “kiếm được nhiều tiền”. Nội dung này được trích từ một trong những bản khai của De Villar.

Cô cũng thừa nhận rằng tại Philippines, bản thân khó có thể kiếm được mức thu nhập tương đương.

Bên trong một khu phức hợp tòa nhà lớn đã được sơ tán sau chiến dịch trấn áp lừa đảo của Campuchia tại Chrey Thum, bao gồm sân bóng rổ, nhà hàng và camera giám sát. Ảnh: CNA.

Tiếp tục làm việc tại trung tâm lừa đảo ở Lào

Ngày 7/4/2025, De Villar tham gia bài kiểm tra để trở thành nhân viên tuyến một và sau đó chọn gói thu nhập chỉ hưởng hoa hồng.

Cô lưu trú tại trung tâm cuộc gọi ở Campuchia từ ngày 29/3 đến 24/4/2025, được bố trí nơi ở và các bữa ăn.

Phía công tố nhấn mạnh rằng trong suốt thời gian này, De Villar vẫn giữ điện thoại cá nhân, có quyền truy cập Internet và hoàn toàn có thể rời khỏi cơ sở bất cứ lúc nào.

Trong lời khai, cô cho biết mình “có đầy đủ tự do” khi sống tại đây và “không bị áp đặt bất kỳ hạn chế hay giờ giới nghiêm nào”.

Công tố viên dẫn lời khai cho thấy De Villar thường xuyên ra ngoài ăn uống. Thậm chí, cô còn được một thành viên trong nhóm - người đã kiếm được 7.000 USD tiền hoa hồng - trả tiền làm móng tại một tiệm làm đẹp.

Ngày 24/4/2025, De Villar rời Campuchia đến Vientiane (Lào) để làm việc tại một trung tâm lừa đảo khác và ở đó đến đầu tháng 6.

Theo cáo buộc, tại Lào, cô tiếp tục thực hiện các cuộc gọi và gửi email lừa đảo theo chỉ đạo của nhóm điều hành trung tâm.

“Đây là bằng chứng cho thấy De Villar tham gia các hoạt động của tổ chức một cách tự nguyện. Cô ấy không phải người bị giam giữ đang tìm cách trốn thoát, mà sẵn sàng đến một quốc gia khác để tiếp tục làm việc tại một trung tâm lừa đảo khác theo đề xuất của tổ chức”, phía công tố lập luận.

Trước khi rời Campuchia, De Villar được cho là đã nhận 1.000 USD và 300 SGD.

Phiên xét xử sẽ tiếp tục trong ngày 4/6, khi phía bào chữa trình bày lập luận của mình.

Nếu bị kết tội tham gia tổ chức tội phạm có tổ chức, De Villar có thể đối mặt mức án tối đa 5 năm tù, phạt tiền đến 100.000 SDG ( 78.000 USD ) hoặc đồng thời cả hai hình phạt.

Trong khi đó, tội danh lừa đảo có thể khiến bị cáo bị phạt tới 10 năm tù cùng khoản tiền phạt bổ sung theo quy định pháp luật Singapore.