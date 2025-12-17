Venezuela lên án Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa dầu mỏ

Venezuela đã lên án lệnh phong tỏa dầu mỏ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng những phát ngôn can thiệp của ông cho thấy kế hoạch lâu nay của Mỹ nhằm chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của Venezuela.

Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT, trong một tuyên bố chính thức được công bố vào cuối ngày 16/12 (giờ địa phương), Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez nói rằng các phát biểu của ông Trump đã phơi bày ý đồ thực sự của Mỹ là chiếm đoạt dầu mỏ, đất đai và khoáng sản của Venezuela.

Chính phủ Venezuela bác bỏ cáo buộc của ông Trump rằng Venezuela đã đánh cắp tài sản của Mỹ. Tuyên bố cũng cáo buộc Tổng thống Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, thương mại tự do và quyền tự do hàng hải khi ra lệnh cho lực lượng hải quân Mỹ tại vùng Caribe ngăn chặn các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào vùng biển Venezuela.

Bà Rodriguez chỉ trích các hành động của Mỹ, cáo buộc Mỹ luôn tìm cách gây ảnh hưởng tới Venezuela về kinh tế và chính trị.

Chính phủ Venezuela khẳng định nước này sẽ thực thi các quyền của mình theo luật pháp quốc tế, hiến pháp và Hiến chương Liên hợp quốc, tái khẳng định chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên cũng như quyền tự do hàng hải và thương mại tại vùng Caribe và xa hơn nữa.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Venezuela sẽ không bao giờ trở lại thân phận thuộc địa của một đế chế hay bất kỳ thế lực nước ngoài nào”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social về lệnh phong tỏa “toàn diện và triệt để” nhằm vào các tàu chở dầu bị trừng phạt muốn ra vào Venezuela. Gần đây, Mỹ đã thu giữ một tàu chở dầu của Venezuela.

Từ tháng 9, quân đội Mỹ đã khiến hơn 80 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào những con tàu bị cáo buộc là của các băng nhóm ma túy.

Ông Trump tuyên bố những con thuyền này được chính phủ Venezuela sử dụng để tuồn ma túy vào Mỹ. Ông Trump cũng nhiều lần nói rằng các đòn tấn công trên bộ ở Venezuela sẽ sớm diễn ra. Venezuela bác bỏ mọi liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.