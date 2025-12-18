Venezuela huy động Hải quân bảo vệ tàu hàng

Trước nguy cơ Mỹ phong tỏa tàu chở dầu, Venezuela được cho là đã triển khai hải quân hộ tống các tàu vận chuyển sản phẩm dầu mỏ hướng tới châu Á

Tàu chở hàng neo đậu tại cảng biển ở La Guaira, Venezuela. Ảnh: Reuters.

Theo ba nguồn thạo tin, trong khoảng thời gian từ tối 16/12 đến sáng 17/12 (giờ địa phương), một số tàu đã rời bờ biển phía đông Venezuela dưới sự hộ tống của hải quân.

Các tàu này xuất phát chỉ vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố có ý định phong tỏa những tàu chở dầu đang bị trừng phạt nhưng vẫn làm ăn với Venezuela, theo New York Times.

Hai nguồn tin cho biết, các tàu nói trên chở ure, than cốc dầu mỏ và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu đã rời cảng José để hướng tới các thị trường châu Á. Theo họ, quyết định triển khai hộ tống quân sự là phản ứng trực tiếp của Caracas trước những đe dọa từ Tổng thống Mỹ.

Hiện chưa rõ liệu các tàu được hộ tống có thuộc diện bị trừng phạt của Mỹ hay không. Các tàu này không xuất hiện trong danh sách tàu đang chịu lệnh trừng phạt của Washington, khiến việc chúng có trở thành mục tiêu của “lệnh phong tỏa” do ông Trump đề xuất hay không vẫn là dấu hỏi.

Trước đó, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng trọng tâm của ông là các tàu chở dầu đã vi phạm lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ.

Một nguồn tin thứ ba là quan chức Mỹ am hiểu sự việc xác nhận Washington đã nắm được thông tin về việc Venezuela triển khai hộ tống hải quân và đang cân nhắc nhiều phương án phản ứng khác nhau, song từ chối cung cấp chi tiết.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 17/12, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) cho biết các tàu liên quan đến hoạt động của công ty vẫn tiếp tục ra khơi “với đầy đủ an ninh, hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm vận hành, trong khuôn khổ hợp pháp của quyền tự do hàng hải”.

Trước đó, tối 16/12, ông Trump thông báo áp đặt một “lệnh phong tỏa toàn diện và triệt để” đối với các tàu chở dầu đi và đến Venezuela bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo ông Samir Madani, đồng sáng lập trang TankerTrackers.com, khoảng 40% số tàu từng vận chuyển dầu thô Venezuela trong những năm gần đây đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Đây được xem động thái nhằm gia tăng áp lực với chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, khi phần lớn nguồn thu của Caracas phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ.

Tuần trước, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã thu giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt đang trên đường tới châu Á, mang theo gần 2 triệu thùng dầu thô Venezuela.

Trong những ngày gần đây, các quan chức Mỹ tiết lộ riêng rằng Washington có thể tiếp tục thu giữ thêm các tàu chở dầu Venezuela, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo một trong ba nguồn thạo tin, Tổng thống Maduro đã phản ứng đầy giận dữ trước vụ thu giữ tàu và tuyên bố sẽ duy trì dòng chảy xuất khẩu dầu “bằng mọi giá”.