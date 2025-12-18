Đồi Capitol nhận cảnh báo về nguy cơ xung đột Mỹ - Venezuela

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson cho rằng các thành viên Quốc hội Mỹ đã được thông báo về một cuộc xung đột sắp xảy ra

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (phải) lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, D.C., ngày 21/3/2025. Ảnh: Reuters

Kênh RT của Liên bang Nga tối 17/12, theo giờ địa phương dẫn lời nhà báo Mỹ Tucker Carlson cho biết Tổng thống Donald Trump có thể đang chuẩn bị công bố hành động quân sự trên lãnh thổ Venezuela, đồng thời nhấn mạnh rằng thông tin của ông còn hạn chế và chưa được xác nhận.

Phát biểu trên podcast của Thẩm phán Napolitano hôm 17/12, khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có “sắp khởi động một cuộc chiến ở Venezuela” hay không, nhà báo Carlson nói rằng ông được một nghị sĩ Quốc hội cho biết các nhà lập pháp đã được phổ biến về khả năng xảy ra xung đột, thậm chí có thể được Tổng thống Trump công bố trong một bài phát biểu cùng ngày.

Nhà báo Carlson nói: “Những gì tôi biết cho đến nay là các thành viên Quốc hội đã được thông báo ngày hôm qua rằng một cuộc chiến đang đến, và nó sẽ được công bố trong bài phát biểu trước toàn quốc tối nay lúc 9 giờ tối nay”.

Ông Carlson nói thêm rằng “ai mà biết điều đó có thực sự xảy ra hay không? Tôi không biết”.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu lúc 9 giờ tối 17/12 theo giờ miền Đông Mỹ (từ 9 giờ sáng 18/12, giờ Việt Nam) nhằm nhấn mạnh những gì ông mô tả là các vấn đề mà chính quyền tiền nhiệm để lại.

“Tôi nghĩ thông điệp tối nay là: Chúng tôi đã thừa hưởng một mớ hỗn độn. Và chúng tôi đã làm rất tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy. Và đất nước chúng ta sẽ sớm trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm 17/12.

Nhà báo Carlson nhấn mạnh rằng ông không nắm giữ bất kỳ vị trí chính thức nào, đồng thời cho biết dù đã trao đổi với nhiều người về vấn đề này, ông vẫn không thể tự mình xác minh các thông tin đó.

Ông Carlson nói: “Tôi không bao giờ muốn phóng đại những gì mình biết, vốn nhìn chung là khá hạn chế”.

Những phát biểu của Carlson được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Caracas sau khi Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa hải quân đối với xuất khẩu dầu của Venezuela và tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng Caribe.

Chính quyền Mỹ cáo buộc Venezuela che chở cho các băng nhóm buôn ma túy và “khủng bố ma túy”, những cáo buộc mà chính phủ Venezuela nhiều lần bác bỏ.

Về phần mình, Caracas đã lên án các hành động gần đây của Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế và cáo buộc Washington theo đuổi một chương trình nghị sự “thực dân”, nhằm chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của nước này.

Các quan chức Venezuela cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào cũng sẽ cấu thành hành vi xâm lược và cho biết vấn đề này sẽ được đưa ra tại Liên hợp quốc.